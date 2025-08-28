Kapitalforeningen BankInvest Select – prospektopdatering

Opdateret prospekt for Kapitalforeningen BankInvest Select offentliggøres dags dato.

Der er fore­taget følgende opdateringer i prospektet:

Indsættelse af tekst om at afdelingerne ikke markedsføres m.v. uden for Danmark, og at oplysningerne i prospektet ikke kan betragtes som rådgivning.

Opdatering af tabel med bæredygtighedsrisicis forventet indvirkning på afkastet pga. ændret katego­risering for afdelingen Small Cap Danske Aktier KL.

Prospektet er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan endvidere downloades på bankinvest.dk, eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, tlf. 77 30 90 00.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Nikoline Voetmann på tlf. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Nikoline Voetmann

Direktør

