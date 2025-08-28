Halvårsrapport 2025

Nordfyns Bank koncernen har for 1. halvår 2025 realiseret et resultat før skat på 34,8 mio. kr. og et resultat efter skat på 25,6 mio. kr.

Hovedpunkter for 1. halvår 2025:

Netto rente- og gebyrindtægter falder med 9,5% til 132,6 mio. kr. Faldet kan primært henføres faldende indtjening på rentemarginalen og i overensstemmelse med forventningerne.

Udgifter til personale og administration stiger med 12,2 mio. kr. og udgør 105,2 mio. kr. Stigningen kan primært henføres til engangsomkostninger på 9,4 mio.kr. relateret til processer for mulig sammenlægning med andet pengeinstitut.

Positive kursreguleringer på 3,6 mio. kr.

Nedskrivninger udgør en indtægt på 5,5 mio. kr. som følge af netto tilbageførte nedskrivninger.

Udlån stiger med 4,2% i forhold til ultimo 2024 og udgør 1,8 mia. kr.

Indlån stiger med 6,4% i forhold til ultimo 2024 og udgør 3,6 mia.kr.

Kapitalprocenten er opgjort til 22,8.

Koncernen fastholder de tidligere udmeldte forventninger om et resultat før skat for hele 2025 på 55-85 mio. kr.





Venlig hilsen

Nordfyns Bank

