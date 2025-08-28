MT Højgaard Holding A/S: Enemærke & Petersen vinder renovering af almene boliger i Dragør

MT Højgaard Holdings forretningsenhed Enemærke & Petersen skal forestå en gennemgående renovering af afdelingen Engparken for Dragør Boligforening. Projektet udføres i hovedentreprise med en entreprisesum på 378 mio. kr. og er betinget af opnåelse af skema B-tilsagn fra Dragør Kommune.

Engparken på Amager består af 262 lejeboliger fordelt på 12 etageblokke i tre plan og 70 rækkehuse i to plan. Enemærke & Petersens hovedentreprise omfatter bl.a. efterisolering af facader, udskiftning af tage og altaner, nye el-, varme- og vandinstallationer, etablering af ventilation, landskabs- og kloakarbejder samt opførsel af et nyt fælleshus.

Arbejderne ventes indledt i foråret 2026 og skal efter planen afsluttes i juli 2029. Renoveringen støttes af Landsbyggefonden.

Den nye ordre i Dragør er vundet i et offentligt udbud og bekræfter Enemærke & Petersens mangeårige, stærke position inden for renovering af almene boliger. Enemærke & Petersen er p.t. i gang med ca. 40 renoveringsprojekter for almene boligselskaber, inklusive opgaver i de flerårige byggepartnerskaber med boligorganisationerne KAB og Civica.

”Vi er glade for, at Dragør Boligforening har valgt Enemærke & Petersen til at stå i spidsen for renoveringen af Engparken, og vi ser meget frem til samarbejdet, hvor vi vil trække på vores erfaring med at levere kvalitetshåndværk og samtidig sikre en god proces og dialog med beboere og øvrige involverede parter. Inddragelse og god planlægning er afgørende for at komme godt i mål med indsatsen,” siger Forretningsområdechef Tjørn Djurhuus fra Enemærke & Petersen.

Den nye ordre fra Dragør Boligforening påvirker ikke MT Højgaard Holdings forventninger til 2025. Forventningerne er uændret en omsætning på 10-10,5 mia. kr. og et driftsresultat (EBIT) på 400-450 mio. kr.

Yderligere oplysninger:

Henvendelse til CEO Rasmus Untidt og CFO Dennis Nørgaard på telefon +45 31 21 68 72.

