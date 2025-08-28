Bitget présente son projet plein d’espoir à Bali lors du Coinfest Asia 2025

BALI, Indonésie, 28 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, principale bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde, a officiellement clôturé sa participation au Coinfest Asia 2025, qui s’est tenu à Nuanu Creative City, à Bali, du 21 au 22 août. Événement parmi les plus attendus du calendrier asiatique dédié aux cryptomonnaies, le Coinfest Asia a réuni des concepteurs, des développeurs et des passionnés. Bitget y a marqué sa présence à travers une série d’activités captivantes qui ont mis en avant son esprit communautaire, ses innovations produits et ses partenariats internationaux.

Les festivités ont débuté le 20 août avec un tournoi de padel convivial organisé au Paradise Padel Bali, réunissant partenaires et amis avant le coup d’envoi officiel du Coinfest. Le 22 août, Bitget et Bitget Wallet ont co-organisé l’événement parallèle officiel indonésien « Chill & Bull », qui comprenait des sessions de partage de produits par des responsables VIP, une présentation de GetAgent, l’assistant de trading alimenté par l’IA de Bitget, et des conseils de l’équipe de Bitget Wallet à propos de la refonte récente de leur marque, « La crypto pour tous. »

Bitget et Bitget Wallet ont présenté une gamme exclusive de produits dérivés créés spécialement pour les participants au Coinfest, associant l’image de marque caractéristique des entreprises à l’esprit de cette manifestation organisée à Bali. Les participants ont également eu l’occasion d’apercevoir le vélo arborant la marque de Bitget, mettant en avant le partenariat mondial de l’entreprise avec le MotoGP et renforçant sa présence à la croisée du sport, de la culture et de la cryptomonnaie.

L’événement parallèle « Chill & Bull » comprenait également une mini-table ronde intitulée impulsion du marché des cryptomonnaies : stratégies régionales et perspectives mondiales dans un paysage en mutation. Les intervenants ont partagé leurs points de vue personnels sur l’évolution du marché, ont répondu aux questions du public et ont suscité des discussions ouvertes au sujet des opportunités futures dans le domaine des cryptomonnaies et du Web3.

L’engagement dynamique de Bitget lors du Coinfest Asia reflète son investissement continu en faveur de l’engagement communautaire, de l’éducation et des liens culturels, garantissant ainsi que son écosystème s’étend bien au-delà du trading pour offrir des expériences concrètes trouvant un écho tant auprès du monde institutionnel que du grand public.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider ses utilisateurs à trader de manière plus intelligente grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et à ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique non dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains et des millions de jetons. Il propose des services de trading multi-chaînes, de staking, de paiements et un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des fonctions de swap avancées et des analyses de marché, le tout intégré au sein d’une seule et même plateforme.

Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™, l’un des championnats les plus passionnants du monde.

