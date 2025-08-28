BitGet הביאה את השור לבאלי ב-Coinfest Asia 2025

באלי, אינדונזיה, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, השלימה בהצלחה את השתתפותה ב-Coinfest Asia 2025, שהתקיים ב-Nuanu Creative City, באלי, בין ה-21 ל-22 באוגוסט. כאחד המפגשים המצופים ביותר בלוח השנה של הקריפטוגרפיה האסייתית, Coinfest Asia איחד יחד חדשנים, בונים ואוהדים מושבעים, ו-Bitget ציינה את נוכחותה בסדרה של פעילויות מרתקות ששמו זרקור על רוח הקהילה, חדשנות המוצר והשותפויות הגלובליות שלה.

החגיגות החלו כבר ב-20 באוגוסט עם טורניר פאדל קליל ב-Paradise Padel Bali, שאיחד שותפים וחברים עוד לפני סדר היום המרכזי של Coinfest. ב-22 באוגוסט, Bitget ו-Bitget Wallet אירחו במשותף את האירוע הצדדי הרשמי באינדונזיה, Chill & Bull, שכלל מפגשי שיתוף מוצרים של מנהלי VIP, היכרות עם סייען המסחר GetAgent של Bitget מועצם הבינה המלאכותית, ותובנות מצוות Bitget Wallet על המיתוג המחודש המעודכן שלהם, Crypto for Everyone.

Bitget ו-Bitget Wallet הציגו קו מוצרים ממותג ובלעדי שנוצר במיוחד עבור משתתפי Coinfest, תוך שילוב המיתוג המוכר של החברות עם רוח האירוע בבאלי. המשתתפים גם זכו לראות את האופנוע הממותג של Bitget, תוך הדגשת השותפות הגלובלית של החברה ב-MotoGP וחיזוק נוכחותה בצומת שבין ספורט, תרבות וקריפטוגרפיה.

אופנוע Bitget x MotoGP

האירוע Chill & Bull כלל גם פאנל דיוני קצר שכותרתו הייתה "הדופק של שוק הקריפטוגרפיה: אסטרטגיות אזוריות ותחזית עולמית בנוף משתנה" . חברי הפאנל שיתפו את דעותיהם האישיות על הדינמיקה המשתנה של השוק, ענו על שאלות מהקהל ועוררו שיחות פתוחות על הזדמנויות עתידיות בקריפטוגרפיה וב-Web3.

משתתף VIP של Bitget צוות Bitget ב-Chill & Bull

פאנל SEA-Relaxed משתתף VIP של Bitget

המעורבות התוססת של Bitget ב-Coinfest Asia משקפת את ההשקעה המתמשכת שלה במעורבות קהילתית, חינוך וחיבור תרבותי, ומבטיחה שהאקו סיסטם שלה ישתרע הרבה מעבר למסחר לחוויות בעולם האמיתי שמהדהדות בקרב קהלים מוסדיים וקמעונאיים כאחד.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו וחברת Web3המובילה בעולם. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית התומך ביותר מ- 130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים. היא מציעה מסחר מרובה רשתות, הימורים, תשלומים וגישה ישירה ליותר מ-20,000 אפליקציות מבוזרות, עם המרות מתקדמות ותובנות שוק מובנות בפלטפורמה אחת.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027 לשימוש בבלוקצ'יין. בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרגשות ביותר בעולם.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

תמונות הנלוות להודעה זו זמינות בכתובות

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c3508fa8-df83-4ff7-8e71-e0980638b47f

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c58068c1-0757-4fca-8661-84bdbbed1bf1

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/42013e23-d450-4a15-8b21-9b7805f05bb2

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/27825ce1-5b82-4939-ae5a-23df81017e8d

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d17fccf6-42ea-4cfe-bef8-ab05497c5482

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/39528144-28a7-411e-83b1-690d33bfdcec