ビットゲット (Bitget)、コインフェスト・アジア2025 (Coinfest Asia 2025) でブルをバリ島に

インドネシア・バリ島発, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 暗号通貨取引所およびWeb3の大手企業であるビットゲットは、8月21日から22日までバリ島のヌアヌ・クリエイティブ・シティ (Nuanu Creative City) で開催されたコインフェスト・アジア2025に参加し、成功を収めた。 アジアの暗号通貨カレンダーで最も期待される集まりの1つであるコインフェスト・アジアには、革新者、ビルダー、愛好家が集まる。ビットゲットは、コミュニティ主導の精神、製品の革新、グローバルなパートナーシップにスポットライトを当てた一連の魅力的な活動でその存在を顕示した。

このイベントは、8月20日にパラダイス・パデル・バリ (Paradise Padel Bali) で開催された楽しいパデルゲームトーナメントで開幕し、コインフェストのメインアジェンダに先立ってパートナー企業や友人たちが一堂に会した。 8月22日には、ビットゲットとビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) がインドネシアの公式サイドイベント「チル&ブル (Chill & Bull)」を共催し、VIPマネージャーが特集製品紹介セッションを実施し、ビットゲットのAI主導型トレーディングアシスタント「ゲットエージェント (GetAgent)」を紹介し、ビットゲット・ウォレットのチームによる最近のリブランド「皆が使える暗号通貨 (Crypto for Everyone)」の洞察を提示した。

ビットゲットとビットゲット・ウォレットは、コインフェスト参加者のために特別に作られた限定ブランド商品を紹介し、両社の特徴的なブランドとバリ島のイベントの精神を融合させた。 参加者はまた、ビットゲットのブランドをあしらったバイクを目にする機会もあり、同社のグローバルなモトGP (MotoGP) パートナーシップを際立たせるとともに、スポーツ、文化、暗号資産の交差点における存在感を強調した。

ビットゲット×モトGPバイク

「チル&ブル」サイドイベントでは、「暗号通貨市場の動向: 移り変わる情勢における地域戦略と世界的展望 (Crypto Market Pulse: Regional Strategies & Global Outlook in a Shifting Landscape)」と題したミニパネルディスカッションも行われた。 パネリストたちは、市場ダイナミクスの変化について自身の見解を述べ、聴衆からの質問に答え、暗号通貨とWeb3における将来の機会についてオープンな会話を促した。

チル&ブルでのビットゲットチーム ビットゲットVIPシェアリング





ビットゲットVIPシェアリング SEAリラックスパネル

コインフェスト・アジアにおけるビットゲットの活発な取り組みは、コミュニティ参画、教育、文化的つながりへの継続的な投資を示すものであり、そのエコシステムが取引を超えて実世界の体験へと広がり、機関投資家と個人投資家の双方に響くことを保証している。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 ビットゲット ・ウォレット (Bitget Wallet) は、130以上のブロックチェーンと数百万種類のトークンに対応する、業界有数のノンカストディアル型暗号資産ウォレットである。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済、2万以上のDAppsへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能や市場インサイトも統合されたオールインワンプラットフォームとなっている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグラ・リーガ (LALIGA) の公式暗号通貨パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界で、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

報道関係者向け問い合わせ先：media@bitget.com

リスク警告：デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳しくは、当社の 利用規約を参照されたい。

