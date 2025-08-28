Bitget , 코인페스트 아시아 2025에서 ‘황소의 기운’을 발리에 선사

발리, 인도네시아, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 선도적인 암호화폐 거래소이자 Web3 기업인 Bitget이 8월 21~22일 발리 누아누 크리에이티브 시티(Nuanu Creative City)에서 열린 코인페스트 아시아 2025(Coinfest Asia 2025) 참여를 성공적으로 마무리했다. 아시아 암호화폐 업계에서 가장 주목받는 행사 중 하나인 이번 코인페스트 아시아에는 혁신가, 빌더, 열정적인 참여자들이 모였으며, Bitget은 커뮤니티 중심의 정신, 제품 혁신, 글로벌 파트너십을 부각하는 다양한 활동을 선보이며 존재감을 드러냈다.

행사는 8월 20일 파라다이스 파델 발리(Paradise Padel Bali)에서 열린 가벼운 분위기의 파델(Padel) 토너먼트로 막을 올렸다. 파트너와 지인들이 본격적인 코인페스트 일정에 앞서 교류할 수 있는 자리였다. 이어 8월 22일에는 Bitget과 Bitget Wallet이 공동 주최한 인도네시아 공식 사이드 이벤트 ‘Chill & Bull’이 열렸다. 이 자리에서는 VIP 매니저들의 제품 공유 세션, Bitget의 AI 기반 트레이딩 보조 도구 GetAgent 소개, 그리고 Bitget Wallet 팀의 'Crypto for Everyone' 리브랜딩에 대한 인사이트가 제공되었다.

Bitget과 Bitget Wallet은 이번 코인페스트 참가자를 위해 특별 제작된 브랜드 굿즈 라인을 선보였다. 이는 두 회사의 시그니처 브랜딩과 발리 행사 특유의 분위기를 결합한 것이었다. 참가자들은 또한 Bitget의 브랜드 바이크를 직접 볼 수 있었는데, 이는 Bitget의 글로벌 MotoGP 파트너십을 강조하며 스포츠·문화·암호화폐가 교차하는 지점을 부각시켰다.

Bitget MotoGP 협업 바이크

또한 ‘Chill & Bull’ 사이드 이벤트에서는 ‘Crypto Market Pulse: Regional Strategies & Global Outlook in a Shifting Landscape(변화하는 환경 속 암호화폐 시장 맥박: 지역 전략과 글로벌 전망)’이라는 소규모 패널 토론도 열렸다. 패널들은 시장의 변화하는 역학에 대한 개인적 견해를 공유하고, 청중의 질문에 답하며, 암호화폐와 Web3의 미래 기회에 대한 열린 대화를 이끌어냈다.

Chill & Bull 현장의 Bitget 팀 Bitget VIP 공유 세션





Bitget VIP 공유 세션 SEA-릴랙스드 패널

Bitget이 코인페스트 아시아(Coinfest Asia)에서 보여준 활발한 참여는 커뮤니티 교류, 교육, 문화적 연결에 대한 지속적인 투자를 반영한다. 이를 통해 비트겟은 단순히 거래를 넘어, 기관 투자자와 개인 투자자 모두에게 공감되는 현실 세계의 경험으로 생태계를 확장하고 있음을 입증했다.

Bitget 소개

2018년에 설립된 Bitget은 세계 대표 암호화폐 거래소이자 웹3 업체이다. 150여 개 국가에서 1억 2000만 명의 사용자에게 서비스를 제공중인 Bitget 거래소는 비트코인 가격, 이더리움 가격 및 기타 암호화폐 가격에 대한 실시간 액세스를 제공하는 동시에 선구적인 카피 트레이딩 기능과 기타 거래 솔루션을 통해 사용자가 더 스마트하게 거래할 수 있도록 전념하고 있다. 기존에 BitKeep이라는 이름으로 운영되었던 Bitget Wallet은 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 선도적인 비수탁형 암호화폐 지갑이다. 단일 플랫폼에 내장된 고급 스왑과 시장 인사이트를 통해 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 20,000개 이상의 DApp에 대한 직접 액세스를 제공한다.

Bitget은 세계 최고의 축구 리그인 라리가의 공식 암호화폐 파트너로 활동하는 등 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택을 촉진하는 데 앞장서고 있으며, 동부, 동남아 및 중남미 시장에서의 역할도 담당하고 있다. Bitget은 글로벌 임팩트 전략에 따라 유니세프 (UNICEF)와 손잡고 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하기로 했다. 모터스포츠 분야에서 Bitget은 세계에서 가장 스릴 넘치는 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활동중이다.

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 확인이 가능합니다:

