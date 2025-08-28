Bitget 牛势登临巴厘岛，亮相 Coinfest Asia 2025

巴厘岛，印度尼西亚，, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 强势亮相 8 月 21 日至 22 日在巴厘岛 Nuanu 创意城举办的 Coinfest Asia 2025。 作为亚洲加密货币活动日程中最受瞩目的盛会之一，Coinfest Asia 汇聚了众多创新者、建设者和爱好者。Bitget 通过一系列精彩纷呈的活动重磅亮相，充分展现了其以社区为驱动的精神、卓越的产品创新力，以及广泛的全球合作网络。

8 月 20 日，庆祝活动在巴厘岛 Paradise Padel 缤纷启幕。一场轻松欢快的笼式网球友谊赛将合作伙伴与各方宾友齐聚一堂，为即将开启的 Coinfest 正式活动日程增添了激情与活力。 8 月 22 日，Bitget 与 Bitget Wallet 联合主办了印尼官方分会活动 “Chill & Bull”，其中包括 VIP 经理的产品分享会、Bitget AI 驱动型交易助手 GetAgent 的简介，以及 Bitget Wallet 团队对其最新重塑品牌理念“Crypto for Everyone”（人人享有加密货币）的深入解读。

Bitget 与 Bitget Wallet 为 Coinfest 参会者倾情打造专属品牌周边，将两家公司的标志性品牌元素与巴厘岛活动的热烈氛围巧妙融合。 参会者还借此机会一睹 Bitget 品牌摩托车的飒爽英姿，这不仅彰显了本公司作为全球 MotoGP 合作伙伴的身份，更进一步巩固了其在体育、文化与加密货币交汇领域的独特影响力。

Bitget x MotoGP 摩托车

“Chill & Bull”分会活动还举办了主题为 “加密货币市场脉动：变化格局下的区域战略与全球前景” 的迷你小组讨论会。 小组讨论会嘉宾分享了他们对市场动态变化的个人见解，现场回答了观众提问，并引发了围绕加密货币与 Web3 未来机遇的开放式讨论。

Bitget 团队在 Chill & Bull 活动中 Bitget VIP 分享会





Bitget VIP 分享会 东南亚小组漫谈会

Bitget 在 Coinfest Asia 的精彩亮相，充分体现了其在社区参与、教育推广与文化联结方面的持续投入，确保其生态体系不仅局限于交易，更延伸至能够引发机构与散户受众共鸣的真实体验场景。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密货币钱包，支持 130 余条区块链以及数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

如需了解更多信息，请访问：网站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

