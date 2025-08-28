Bitget 在峇里為 Coinfest Asia 2025 注入 Chill & Bull 活力

峇里，印尼, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 成功參與了於 8 月 21 日至 22 日期間在峇里 Nuanu Creative City 舉行的 Coinfest Asia 2025。 Coinfest Asia 是亞洲加密貨幣領域最受歡迎的活動之一，聚集了創新者、建設者和愛好者；Bitget 則通過一系列精彩活動展示了其以社群為本的精神、產品創新和全球夥伴關係。

慶祝活動於 8 月 20 日拉開帷幕，在 Paradise Padel Bali 舉辦了一場輕鬆愉快的板式網球，合作夥伴和各界人士聚集在一起，準備迎接 Coinfest 的各項主要活動。 在 8 月 22 日，Bitget 與 Bitget Wallet 聯合舉辦了官方印尼附屬活動「Chill & Bull」，當中包括 VIP 經理的產品分享會、Bitget AI 交易助手 GetAgent 的介紹，以及 Bitget Wallet 團隊對其近期品牌微調「Crypto for Everyone」（加密貨幣 人人普及）的見解。

Bitget 和 Bitget Wallet 推出了專為 Coinfest 參加者設計的獨家品牌商品系列，將公司的標誌性品牌形象與 Coinfest 的精神融合起來。 參加者更有機會一睹 Bitget 品牌的電單車，突顯公司在全球 MotoGP 夥伴關係中的地位，並強化了其在體育、文化和加密貨幣交匯處的影響力。

Bitget x MotoGP 電單車

「Chill & Bull」附屬活動亦設有迷你小組討論，主題為「加密市場脈動：不斷變化環境下的區域策略與全球展望」。 小組成員分享了他們對市場變化動態的個人看法，回應了觀眾的提問，並掀起有關加密貨幣和 Web3 未來機會的公開討論。

Bitget 團隊在 Chill & Bull 活動當中 Bitget VIP 的分享





Bitget VIP 的分享 海畔小組討論

Bitget 在 Coinfest Asia 的熱情參與，反映其對社區互動、教育和文化連繫的持續投資，確保其生態系統延伸至交易以外，擴展至與機構和零售群眾都能產生共鳴的真實體驗。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的 加密貨幣交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 是領先的非託管加密錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。

