SUTNTIB AB „Tewox“ pradėjo prekybos centrų Klaipėdos rajone ir Vilniuje statybas

Vilnius, Lietuva, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė AB „Tewox“ (toliau – Investicinė bendrovė) pradėjo dviejų prekybos centrų statybas Klaipėdos rajone (Dituvos k.) bei Vilniuje (Burbiškių g.), kuriuose įsikurs „Iki“ parduotuvės. Projektų užbaigimas numatytas 2026 m. pradžioje.
Investicijos siekia apie 5 mln. Eur Klaipėdoje ir 4,7 mln. Eur Vilniuje. Abu pastatai yra vieno aukšto, atitinkamai 2 tūkst. kv. m. ir 1,8 tūkst. kv. m. ploto.
Statybas vykdo „Baltijos pašvaistė“, projektus vysto Investicinės bendrovės dukterinės įmonės UAB „Lairina“ ir UAB „Janonio 27“.
Investicinės bendrovės dukterinė įmonė UAB „Janonio 27“ taip pat prieš savaitę pradėjo statybas dar viename objekte Klaipėdoje (Janonio g.). Šiame objekte bus išvystytas apie 2 tūkst. kv. m. ploto pastatas, kuriame įsikurs „Lidl“ parduotuvė. Investicijos siekia apie 6 mln. Eur. Planuojama, kad projektas bus užbaigtas 2026 m.
