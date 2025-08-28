Mongolian Mining Corporation公佈2025年中期業績

香港, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 蒙古國最大的洗選硬焦煤 （「硬焦煤」） 生產商 Mongolian Mining Corporation（「MMC」或「公司」，或連同其附屬公司統稱「集團」 ; 香港交易所：975; OTCQX: MOGLF），今天公佈其截至 2025 年 6 月 30 日止六個月 （「2025年上半年」或「回顧期內」） 的中期業績。

於2025年上半年，集團錄得總收益約346.6百萬美元（2024年上半年：約541.1百萬美元），較去年同期下降約35.9%。期內共售出約4.2百萬噸煤炭產品，其中包括3.3百萬噸主要產品及0.9百萬噸次產品。儘管銷量與 2024 年上半年相比維持穩定水平，但由於回顧期內市場情緒疲弱導致平均售價回軟，因而導致收入下降。

集團回顧期內毛利約為62.9百萬美元，公司權益持有人應佔公司虧損約為23.3百萬美元，而 2024 年同期則錄得淨利潤約133.0百萬美元，下滑主要歸因於平均銷售單價下降，以及與債務再融資相關的一次性損失25.0百萬美元。

集團成功推進位於蒙古國Bayanhongor 省的Bayan Khundii（「BKH」）金礦開發建設工程。於截至2025年6月30日止季度，BKH的金礦加工廠及支援設施（包括電力、供暖與供水基礎設施、實驗室、倉庫、化學品及爆破材料儲存區、辦公室及住宿營區）已由相關部門完成驗收作業。初步剝離表層營運已於第二季度末開始，商業生產預期於2025年第三季度開始。

MMC行政總裁 Battsengel Gotov 博士表示:「我們始終全面遵循董事會制定的企業戰略，鞏固我們作為蒙古最大國際上市私營礦業企業的地位。儘管今年上半年煤炭市場環境較疲弱，但我們觀察到市場情緒自第三季起已逐步改善。此外，BKH即將投産的黃金産量將鞏固我們對今年剩餘時間及未來前景樂觀的信心。集團將繼續堅持審慎的財務政策，保持穩健的資產負債表，同時透過發掘蒙古本土潛在投資標的，持續推進業務組合與收入來源的多元化戰略。」

有關 Mongolian Mining Corporation （香港交易所: 975; OTCQX: MOGLF）

Mongolian Mining Corporation是蒙古國最大的洗選硬焦煤生產商及出口商。集團擁有並營運兩座露天焦煤礦場：位於Tavan Tolgoi煤田的Ukhaa Khudag礦場，以及Baruun Naran礦場，兩個煤礦均位於蒙古國Umnugobi省。

MMC目前正在開發位於蒙古國Bayankhongor省 的 Bayan Khundii金礦。預計將於 2025 年開始首次黃金生產。

MMC於2010年10月在香港聯合交易所有限公司上市。如欲了解本公司的更多詳情，請瀏覽MMC網站：www.mmc.mn.