Azimut découvre une nouvelle zone aurifère à haute teneur sur Wabamisk, région de la Baie James, Québec

Zone Rosa définie en surface sur 700 m de long au minimum avec des teneurs en or élevées et consistantes sur 300 m

Suivi intensif en cours, préparatoire aux forages

LONGUEUIL, Québec, 28 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV: AZM) (OTCQX: AZMTF) annonce qu'une zone aurifère significative (la « Zone Rosa ») a été découverte par prospection sur sa Propriété Wabamisk (la « Propriété »), détenue à 100%, située dans la région Eeyou Istchee Baie James (« Baie James ») au Québec, Canada (voir figures 1 à 5, photos 1 à 12).

La Zone Rosa se caractérise par de multiples résultats aurifères à haute teneur, avec d’impressionnantes observations d’or visible. Ces résultats permettent d’accélérer l’avancement de cette cible vers une phase de forage prévue pour cet automne. Rosa est située à environ 15 km à l'ouest de la Zone Fortin, une cible majeure antimoine-or où un programme de forage systématique de 10 000 m est en cours.

La Propriété Wabamisk est considérée comme très prospective, avec plusieurs succès d'exploration annoncés par la Société suite à la reprise du contrôle du projet après 17 ans de gestion par un partenaire antérieur. Depuis 2024, Azimut y a réalisé trois découvertes de terrain substantielles qui sont toutes activement avancées :

Zone Fortin (antimoine-or);

(antimoine-or); Lithos Nord et Sud (champ pegmatitique à lithium), qui fait maintenant partie de la Propriété Wabamisk Est, récemment optionnée à Rio Tinto; et

(champ pegmatitique à lithium), qui fait maintenant partie de la Propriété Wabamisk Est, récemment optionnée à Rio Tinto; et Zone Rosa (or), la découverte annoncée aujourd'hui.



Zone Rosa – Description préliminaire

Minéralisation et altérations

Système de veines de quartz cisaillées avec des sulfures disséminés (pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite) en faible quantité, généralement moins de 2%, présents dans les veines et les roches encaissantes altérées, avec localement des textures bréchiques.

Or visible, notamment avec de l'or très grossier, associé à des veines de quartz, observé à plus de 10 emplacements répartis sur 200 mètres de long dans la partie ouest de la zone. 29 échantillons choisis et échantillons en rainures avec des teneurs supérieures à 1,0 g/t Au , dont 14 échantillons supérieurs à 5,0 g/t Au ( jusqu'à 42,0 g/t Au ) (voir figure 5). Les échantillons choisis sont sélectifs par nature et il est improbable qu’ils représentent des teneurs moyennes. Altération caractérisée par la présence de tourmaline et de chlorite, principalement en bordure des veines de quartz.



Géométrie

Délimitée sur 700 m de long selon une direction est-ouest, supportée par les données de terrain et magnétiques, avec des résultats aurifères à haute teneur consistants sur 300 m; la zone est ouverte dans toutes les directions.

Le cisaillement associé aux veines indique une épaisseur minimale de 5 à 10 m; la largeur du cisaillement n’est pas encore entièrement définie. Fort pendage vers le sud. Définition préliminaire d'une deuxième zone aurifère subparallèle avec extension latérale sur 250 m, située à environ 50 m au sud de Rosa.



Contexte géologique

Ceinture de roches vertes archéennes de la sous-province volcano-plutonique de La Grande, proche de la limite tectono-métamorphique avec la sous-province métasédimentaire d'Opinaca.

Système de veines de quartz cisaillées (veines de cisaillement et veines d'extension) encaissées dans des tufs volcaniques felsiques.



Programme préparatoire aux forages

217 échantillons de roche prélevés sur Rosa (198 échantillons choisis, et 19 échantillons de rainure sciés totalisant 18,5 m de long), dont 53 échantillons (43 choisis et 10 en rainures) dont les résultats sont en attente.

253 échantillons de sol (horizon B) prélevés sur une superficie de 1 800 m par 350 m, dont les résultats sont en attente.

Retraitement d'un levé magnétique héliporté à très haute résolution couvrant la zone (en cours).

Levé de polarisation provoquée couvrant la zone (exécuté par Géophysique TMC de Val-d'Or, Québec) en utilisant une configuration dipôle-dipôle avec des lectures tous les 25 mètres (n=1 à 8) (en cours).

Décapage mécanique, avec tranchées régulièrement espacées, pour préciser la géométrie de la zone (phase prévue pour cet automne).



Autres cibles à proximité

Azimut progresse avec 2 autres importants programmes d'exploration sur des cibles majeures situées à proximité :

Le forage au diamant avance comme prévu sur la Zone Fortin (antimoine-or) , également située sur la Propriété (voir communiqué de presse du 9 juillet 2025 i ). Depuis juillet, 32 forages additionnels (5 057 m) ont été réalisés (total de 83 trous carottés pour 11 453 m) afin d'évaluer systématiquement le sill minéralisé de 1,5 km de long et ses environs. Les résultats sont en attente et seront communiqués dès leur réception. Les meilleurs résultats pour Fortin comprennent : 1,10% Sb sur 51,5 m , incl. 3,43% Sb, 2,37 g/t Au sur 6,50 m (forage WS25-40) 1,08% Sb, 0,53 g/t Au sur 22,7 m , incl. 1,74% Sb, 1,15 g/t Au sur 9,5 m (forage WS24-06) 2,08% Sb, 2,64 g/t Au sur 17,0 m , incl. 3,15% Sb, 10,92 g/t Au sur 4,0 m (rainure WR25-01)

, également située sur la Propriété (voir communiqué de presse du 9 juillet 2025 ). Depuis juillet, 32 forages additionnels (5 057 m) ont été réalisés (total de 83 trous carottés pour 11 453 m) afin d'évaluer systématiquement le sill minéralisé de 1,5 km de long et ses environs. Les résultats sont en attente et seront communiqués dès leur réception. Les meilleurs résultats pour Fortin comprennent :

Une campagne de cartographie détaillée pour le lithium est en cours sur la Propriété Wabamisk Est (adjacente à Wabamisk) à la suite de la signature d'une entente révisée avec Rio Tinto Exploration Canada. Un engagement ferme pour un montant résiduel d'environ 1,15 million $ sera réalisé avant la fin de 2025, avec des dépenses additionnelles potentielles de 3 millions $ pour évaluer de façon agressive le potentiel en lithium du projet, notamment avec un programme significatif de forages (voir le communiqué de presse du 24 juillet 2025ii).



A propos de la Propriété Wabamisk

Wabamisk est détenu à 100% par Azimut et comprend 673 claims couvrant 356 km2. La Propriété comprend maintenant les 118 claims (62,5 km2) de l'ancienne propriété Chromaska, qui a été intégrée au projet. La propriété adjacente Wabamisk Est (205 claims, 108,5 km2) a été optionnée à Rio Tinto pour son potentiel en lithium. Ensemble, les projets Wabamisk et Wabamisk Est offrent une position stratégique de 51 km de long couvrant l'une des ceintures les plus prospectives de la région de la Baie James.

Wabamisk est situé à 13 km à l'est de la propriété Clearwater (Fury Gold Mines), à 42 km au nord-est du gisement de lithium Whabouchi (Rio Tinto – Nemaska Lithium) et à 70 km au sud de la mine d'or Éléonore (Dhilmar). Des lignes électriques majeures traversent ou passent à proximité de l'extrémité est de la Propriété. La route du Nord passe à 37 km au sud du projet. La communauté la plus proche est Nemaska, une municipalité Crie située à 55 km au sud-ouest.

Protocoles analytiques et gestion du projet

Les échantillons de roche sont envoyés aux Laboratoires ALS à Val d’Or ou Montréal (Québec), où l’or est analysé par pyroanalyse avec absorption atomique et fini gravimétrique pour les teneurs supérieures à 3,0 g/t Au. Les échantillons sont aussi analysés pour une suite de 48 éléments par ICP. L’antimoine est aussi analysé par digestion à 4 acides avec finition par ICP-AES. Azimut applique les procédures standard AQ/CQ conformes aux normes de l'industrie pour ses programmes de forage et de prospection. Des échantillons de référence certifiés, des blancs, et des doublons d’échantillons de forages sont insérés dans tous les envois pour analyse.

Le projet est placé sous la direction d’Alain Cayer (Géo.), Directeur de Projets chez Azimut.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, géologue, président et chef de la direction d’Azimut, a préparé ce communiqué de presse et a approuvé l'information scientifique et technique divulguée, y compris les résultats antérieurs présentés par Azimut dans les figures supportant ce communiqué. Il agit en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. Elle détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec, et contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium.

Son projet-phare Elmer (or), détenu à 100%, est à l’étape des ressources (311 200 onces indiquées; 513 900 onces présumées en se basant sur un prix de l’or à 1 800 $US par onceiii) et présente un fort potentiel d’exploration. Des activités d’exploration significatives sont en cours sur les projets Wabamisk (antimoine-or), Wabamisk Est (lithium) et Kukamas (nickel-cuivre-EGP). Azimut détient également une position importante dans un district émergent avec la découverte de lithium de Galinée, un projet en coentreprise avec SOQUEM.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse.

Azimut compte parmi ses actionnaires deux investisseurs stratégiques, Agnico Eagle Mines Limited et Centerra Gold Inc., qui détiennent respectivement environ 11% et 9,9% des actions émises et en circulation de la Société.

