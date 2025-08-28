Guardian Capital Group Limited sera transformée en société fermée aux termes d’une offre publique d’achat au comptant de Desjardins dans le cadre d’une opération de 1,67 milliard de dollars évaluant les actions de Guardian à 68 $

L’opération offre à Guardian l’occasion d’accroître ses activités en unissant ses forces à celles de Desjardins Gestion internationale d’actifs, créant ainsi une entreprise mondiale ayant environ 280 milliards de dollars canadiens en actifs de clients

Les actionnaires reçoivent 68,00 $ en espèces par action, ce qui représente une prime de 66 % et de 48 % par rapport au dernier cours de clôture des actions de catégorie A et des actions ordinaires de Guardian, respectivement, et de 65 % et de 54 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours à cette date des actions de catégorie A et des actions ordinaires de Guardian, respectivement, à la Bourse de Toronto.

L’offre évalue les capitaux propres de Guardian à environ 1,67 milliard de dollars.

L’opération améliore davantage l’atout principal de Guardian, soit d’avoir un capital stable à long terme, en appuyant l’exécution continue de sa stratégie de constituer un gestionnaire d’actifs le meilleur dans sa catégorie qui exerce ses activités en respectant les normes les plus élevées pour ses clients et employés.

L’entreprise combinée de gestion d’actifs après la clôture de l’opération fournira des conseils à l’égard d’environ 280 milliards de dollars canadiens en actifs de clients et son envergure sera grandement accrue.

George Mavroudis sera le chef de la direction de l’entreprise combinée.

L’opération a fait l’objet d’une recommandation unanime par un comité indépendant du conseil d’administration de Guardian, et tous les membres indépendants du conseil d’administration de Guardian recommandent à l’unanimité aux actionnaires de Guardian (autres que les actionnaires reconduits) de voter en faveur de l’opération.

Tous les montants financiers sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

TORONTO, 28 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Guardian Capital Group Limited (Guardian) (TSX : GCG) (TSX : GCG.A) a annoncé aujourd’hui avoir conclu une entente définitive avec Desjardins Gestion internationale d’actifs (DGIA), un membre du groupe du Mouvement Desjardins (Desjardins), une institution financière diversifiée, visant sa transformation en société fermée dans le cadre d’une opération (l’opération) qui évalue les capitaux propres de Guardian à environ 1,67 milliard de dollars. La totalité des actions ordinaires et des actions de catégorie A émises et en circulation de Guardian (les actions de Guardian) seront achetées en échange d’une contrepartie en espèces correspondant à 68,00 $ par action de Guardian, sauf les actions de Guardian détenues par des actionnaires déterminés qui ont conclu des conventions de roulement de participation (les actionnaires reconduits), comme il est décrit plus amplement ci-après. Le prix d’achat en espèces des actions de Guardian représente une prime de 66 % et de 48 % par rapport au dernier cours de clôture des actions de catégorie A et des actions ordinaires de Guardian, respectivement, avant l’annonce de l’opération et une prime de 65 % et de 54 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours à la Bourse de Toronto des actions de catégorie A et des actions ordinaires de Guardian, respectivement, à cette date.

Le conseil d’administration de Guardian (les administrateurs intéressés s’étant abstenus de voter) recommande unanimement que les actionnaires de Guardian (autres que les actionnaires reconduits) votent en faveur de l’opération. La recommandation suit la recommandation unanime d’un comité spécial du conseil (le comité indépendant), composé uniquement d’administrateurs indépendants et qui a été formé en lien avec l’opération.

« L’opération, avec sa prime en espèces considérable, est un résultat exceptionnel pour les actionnaires de Guardian, dont bon nombre ont été des investisseurs patients de longue date », a affirmé George Mavroudis, chef de la direction de Guardian. « Nous sommes extrêmement fiers de notre histoire de près de 60 ans en tant que société ouverte dont le rendement annuel total pour les actionnaires a été d’environ 18 % au cours des 15 dernières années. Cette opération constitue une occasion clé de nous allier à un partenaire stratégique solide, soit un partenaire dont les ressources financières sont exceptionnelles et l’historique en services financiers prestigieux. Ensemble, nous serons mieux équipés pour concrétiser nos ambitions de croissance tout en continuant d’offrir une valeur exceptionnelle à nos clients au fil de l’évolution de leurs besoins. »

« Cette opération est un moment charnière de notre histoire de 125 ans au service des membres et des clients avec conviction et vision », a affirmé Denis Dubois, premier vice-président Gestion de patrimoine et Assurance de personnes, Mouvement Desjardins. « En collaboration avec Guardian, nous mettons sur pied une puissante plateforme de gestion d’actifs dont l’envergure, l’expertise et la portée peuvent offrir une réelle valeur aux clients qui nous font confiance. Il s’agit d’une initiative audacieuse pour les deux organisations, une initiative qui nous permet de croître de manière stratégique, d’innover avec confiance et de concrétiser notre ambition d’être un chef de file qui change les choses. »

L’entreprise combinée aura pour chef de la direction George Mavroudis, lequel sera appuyé par une équipe de direction chevronnée et expérimentée issue du réseau de sociétés de Guardian et renforcée par l’ajout de Nicolas Richard, président et chef de l’exploitation de DGIA. Cette collaboration stratégique a pour assises la vision à long terme de Guardian de mettre en place une plateforme de gestion d’actifs mondiale de premier ordre. Avec environ 280 milliards de dollars en actifs de clients, l’entreprise combinée a une occasion unique d’accélérer sa croissance, d’étendre son empreinte mondiale et d’offrir une valeur exceptionnelle à ses clients de tous les segments et de toutes les régions.

Motifs de l’opération

Les conclusions et recommandations du comité indépendant du conseil et du conseil étaient fondées sur bon nombre de facteurs, dont les suivants :

Valeur irrésistible et liquidité immédiate pour les actionnaires : Le prix d’achat au comptant procure aux actionnaires une valeur certaine et une liquidité immédiate. Le prix d’achat représente une prime de 66 % et de 48 % par rapport au dernier cours de clôture des actions de catégorie A et des actions ordinaires de Guardian, respectivement, avant l’annonce de l’opération et une prime de 65 % et de 54 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours à la Bourse de Toronto des actions de catégorie A et des actions ordinaires de Guardian, respectivement, à cette date.

Évaluation officielle : Le comité indépendant et le conseil ont reçu une opinion verbale de leur conseiller financier et évaluateur indépendant, Banque Scotia, selon laquelle, en date du 27 août 2025 et en se fondant sur l’analyse de Banque Scotia et sous réserve des hypothèses, des limites et des réserves devant figurer dans l’évaluation écrite de Banque Scotia, la juste valeur marchande des actions de Guardian se situe dans une fourchette variant entre 63,75 $ et 74,00 $ par action de Guardian.

Avis quant au caractère équitable : Le comité indépendant et le conseil ont reçu des avis verbaux de BMO Marchés des capitaux et de Banque Scotia selon lesquels, au 27 août 2025 et sous réserve des hypothèses, des limites et des réserves devant figurer dans ces avis quant au caractère équitable écrits, la contrepartie que recevront les actionnaires (autres que les actionnaires reconduits) aux termes de l’opération est équitable, d’un point de vue financier, pour ces actionnaires.

Soutien pour l’opération : Comme il est indiqué ci-après, les principaux actionnaires de Guardian et tous les administrateurs et membres de la haute direction de la société qui détiennent, en tant que groupe, 32,06 % des actions de Guardian, ont conclu des conventions de soutien et de vote aux termes desquelles ils ont accepté, entre autres, de voter en faveur de l’opération à l’assemblée extraordinaire des actionnaires qui sera tenue en vue d’approuver l’opération (l’ assemblée ). De plus, les actionnaires reconduits (y compris Minic Investments Limited ( Minic ) ont irrévocablement consenti à voter contre toute autre proposition pendant une période de neuf mois à compter de la date de l’entente définitive.

). De plus, les actionnaires reconduits (y compris Minic Investments Limited ( ) ont irrévocablement consenti à voter contre toute autre proposition pendant une période de neuf mois à compter de la date de l’entente définitive. Modalités de l’entente définitive : L’entente définitive est le résultat d’un processus de négociation exhaustif qui a été entrepris de façon indépendante avec la supervision et la participation du comité indépendant, qui a reçu les conseils de conseillers financiers et juridiques indépendants et hautement qualifiés, et qui a abouti à des modalités et à des conditions qui sont raisonnables selon le comité indépendant et le conseil.

Indemnité de rupture : L’indemnité de rupture de 65 millions de dollars payable par la société n’est payable que dans des circonstances limitées, et le comité indépendant et le conseil jugent que ce montant est raisonnable.

Aucune condition de financement : L’opération n’est pas assujettie à une condition de financement.

Vote minoritaire et approbation par les tribunaux : L’opération doit être approuvée A) i) au moins aux deux tiers des voix exprimées par les porteurs d’actions de catégorie A et d’actions ordinaires de Guardian présents ou représentés par procuration à l’assemblée, votant ensemble en tant que catégorie unique, ainsi que ii) par une majorité simple des voix exprimées par les porteurs d’actions de catégorie A et d’actions ordinaires de Guardian présents ou représentés par procuration à l’assemblée (chaque catégorie votant de façon distincte, à moins qu’une dispense ou autorisation soit obtenue de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario permettant le vote en tant que catégorie unique), dans chaque cas en excluant les actions de Guardian qui doivent être exclues de ce vote conformément au Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (le Règlement 61-101), et B) par la Cour supérieure de justice de l’Ontario (Rôle commercial), qui tiendra compte du caractère équitable et raisonnable de l’opération pour les actionnaires.

Recommandation du comité indépendant et du conseil

Le conseil d’administration de Guardian a créé le comité indépendant en vue, notamment, de l’examen et de l’évaluation des modalités et des propositions initiale et subséquentes reçues de Desjardins, de la formulation de recommandations au conseil relativement à ces propositions, de la négociation des modalités de toute opération et de la supervision de la préparation d’une évaluation officielle des actions de Guardian en conformité avec le Règlement 61-101 (l’évaluation officielle).

Le conseil (les administrateurs intéressés s’étant abstenus de participer), en se fondant sur la recommandation unanime du comité indépendant, a déterminé que l’opération est équitable pour les actionnaires et est dans l’intérêt fondamental de Guardian. Pour formuler leur recommandation en faveur de l’opération, le comité indépendant et le conseil ont pris plusieurs facteurs en considération, y compris l’avis verbal de BMO Marchés des capitaux, conseiller financier de Guardian et l’avis verbal de Banque Scotia, conseiller financier et évaluateur indépendant du comité indépendant, selon lesquels, en date du 27 août 2025 et en se fondant sur l’analyse de Banque Scotia et sous réserve des hypothèses, des limites et des réserves devant figurer dans l’évaluation écrite de Banque Scotia, la contrepartie devant être reçue par les actionnaires (autres que les actionnaires qui concluent des conventions de roulement de participation à l’égard de leurs actions visées par le roulement) aux termes de l’opération est équitable, d’un point de vue financier, pour ces actionnaires. En outre, sous la supervision du comité indépendant, Banque Scotia a préparé une évaluation indépendante en conformité avec le Règlement 61-101 et a rendu son opinion verbale selon laquelle, en date du 27 août 2025 et en se fondant sur l’analyse de Banque Scotia et sous réserve des hypothèses, des limites et des réserves devant figurer dans son évaluation écrite, la juste valeur marchande des actions de Guardian se situe dans une fourchette variant entre 63,75 $ et 74,00 $ par action de Guardian.

Un exemplaire des avis quant au caractère équitable écrits et de l’évaluation officielle écrite, ainsi que des renseignements supplémentaires concernant les modalités et conditions de l’entente définitive et de l’opération, et les motifs des recommandations formulées par le comité indépendant et le conseil d’administration, seront inclus dans la circulaire de sollicitation de procurations et dans d’autres documents devant être postés aux actionnaires en lien avec l’assemblée des actionnaires pour approuver l’opération. Les résumés de l’entente définitive et des conventions de soutien et de vote figurant dans le présent communiqué sont donnés entièrement sous réserve des dispositions de ces conventions. Des exemplaires de l’entente définitive et des conventions de soutien et de vote et, lorsqu’ils seront finalisés, des documents relatifs à l’assemblée seront déposés sous le profil de Guardian sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Détails sur l’opération

L’opération sera mise en œuvre au moyen d’un plan d’arrangement en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) et devrait nécessiter l’approbation d’au moins i) 66 ⅔ pour cent des voix exprimées par les porteurs d’actions de catégorie A et d’actions ordinaires de Guardian présents ou représentés par procuration à l’assemblée, votant ensemble en tant que catégorie unique, et ii) une majorité simple des voix exprimées par les porteurs d’actions de catégorie A et d’actions ordinaires de Guardian présents ou représentés par procuration à l’assemblée (chaque catégorie votant de façon distincte, à moins qu’une dispense ou autorisation soit obtenue de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario permettant le vote en tant que catégorie unique), dans chaque cas en excluant les actions de Guardian qui doivent être exclues de ce vote conformément au Règlement 61-101 à l’assemblée. L’assemblée devrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre de 2025. Guardian a l’intention de demander une dispense à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario pour permettre aux porteurs des actions de catégorie A et des actions ordinaires de Guardian de voter ensemble en tant que catégorie unique pour les besoins de l’approbation exigée par le Règlement 61-101.

L’opération est également assujettie à l’approbation du tribunal, aux approbations des organismes de réglementation (y compris conformément à la Loi sur la concurrence (Canada)) et aux autres conditions de clôture habituelles. L’opération n’est assujettie à aucune condition de financement et, si toutes les approbations réglementaires requises sont reçues en temps opportun, sa clôture devrait avoir lieu au cours du premier semestre de 2026.

L’entente définitive comprend des modalités et des conditions habituelles, y compris un engagement de non-sollicitation de la part de Guardian, et est assujettie aux dispositions de « retrait fiduciaire » qui permettent à Guardian de mettre fin à l’entente dans certaines circonstances, sous réserve du droit de Desjardins d’égaler toute proposition supérieure d’un tiers. Guardian doit payer des frais de résiliation de 65 millions de dollars à Desjardins dans certaines circonstances, y compris à la résiliation de l’entente par Guardian conformément aux dispositions de « retrait fiduciaire ».

Au total, les porteurs de 32,06 % des actions de Guardian ont conclu des conventions de soutien et de vote avec un membre du groupe de Desjardins et ont consenti à exercer les votes afférents à leurs actions en faveur de l’opération (les conventions de soutien et de vote).

Minic, le porteur d’environ 24,86 % des actions de Guardian, Rosemary Short, la porteuse d’environ 2,44 % des actions de Guardian, certains administrateurs et membres de la haute direction de Guardian ou des entités sur lesquelles ils exercent un contrôle, qui sont des actionnaires reconduits (au sens qui lui est attribué ci-après), les porteurs d’environ 3,76 % des actions de Guardian, et chaque administrateur et membre de la haute direction de Guardian ou des entités sur lesquels ils exercent un contrôle, qui ne sont pas des actionnaires reconduits, et les porteurs d’environ 1,00 % des actions de Guardian ont conclu des conventions de soutien et de vote.

Aux termes des conventions de soutien et de vote irrévocables des actionnaires signées par Minic et les actionnaires reconduits, il est interdit à Minic et aux actionnaires reconduits de déposer leurs actions de Guardian en réponse à une autre proposition d’acquisition relative à Guardian ou d’exercer leurs droits de vote en faveur d’une telle proposition, et ils doivent voter contre toute autre proposition d’acquisition ou action qui pourrait empêcher, retarder ou contrecarrer l’opération, le tout pendant une période de neuf mois à compter de la date de l’entente définitive. Les conventions de soutien et de vote conclues par Rosemary Short et chacun des autres administrateurs et dirigeants de Guardian, autres que les actionnaires reconduits, sont résiliées automatiquement à la résiliation de l’entente définitive ou en cas de changement dans la recommandation du conseil d’administration de Guardian conformément aux modalités de l’entente définitive.

Les actionnaires reconduits ont également conclu des conventions de roulement de participation visant l’échange d’environ 17,17 % de leurs actions de Guardian à la clôture contre jusqu'à 10 % des actions du capital de DGAM. Tous les roulements auront lieu selon une valeur correspondant au prix d’achat en espèces. Toute convention de roulement de participation sera résiliée automatiquement à la résiliation de l’entente définitive.

Après la réalisation de l’opération, il est attendu de Guardian qu’elle radie de la cote de la Bourse de Toronto ses actions de catégorie A et actions ordinaires, et qu’elle cesse d’être un émetteur assujetti au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada.

Jusqu’à la réalisation de l’opération, Guardian prévoit continuer de payer ses dividendes trimestriels réguliers, le calendrier des dates de déclaration, de clôture des registres et de paiement d’un trimestre donné correspondant au calendrier du trimestre comparable de l’exercice antérieur.

Conseillers

BMO Marchés des capitaux agit à titre de conseiller financier de Guardian. Banque Scotia agit à titre de conseiller financier et d’évaluateur indépendant du comité indépendant. Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. a fourni certains services consultatifs à Guardian en lien avec l’opération. Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l. agit à titre de conseiller juridique de Guardian. Baker & McKenzie LLP agit à titre de conseiller juridique de Minic. Torys LLP agit à titre de conseiller juridique du comité indépendant. Desjardins Marchés des capitaux agit à titre de conseiller financier et Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. agit à titre de conseiller juridique de Desjardins.

À propos de Guardian Capital Group Limited

Guardian Capital Group Limited (« Guardian ») est une société de gestion de placements mondiale offrant ses services à des clients institutionnels, de détail et privés par l’intermédiaire de ses filiales. En date du 30 juin 2025, l’actif total des clients de Guardian s’élevait à 164,1 milliards de dollars canadiens et elle gérait un portefeuille de placements exclusif d’une juste valeur marchande de 1,25 milliard de dollars canadiens. Guardian a été fondée en 1962 et sa réputation en matière de croissance soutenue, ses relations à long terme et ses valeurs fondamentales d’authenticité, d’intégrité, de stabilité et de fiabilité ont été la clé de son succès pendant plus de six décennies. Ses actions ordinaires et de catégorie A sont respectivement inscrites à la Bourse de Toronto sous les symboles « GCG » et « GCG.A ». Pour en savoir plus sur Guardian, visitez le www.guardiancapital.com (en anglais seulement).

Remarque concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. L’information prospective peut se rapporter à des perspectives et à des événements ou à des résultats anticipés et peut comprendre de l’information relative à notre situation financière, à notre stratégie commerciale, à notre stratégie de croissance, à nos budgets, à nos activités, à nos résultats financiers, à nos taxes et impôts, à notre politique en matière de dividendes, à nos plans et à nos objectifs. Plus particulièrement, l’information concernant nos attentes relatives aux résultats, au rendement, aux réalisations, aux perspectives ou aux occasions futurs constitue de l’information prospective. Dans certains cas, il est possible de repérer l’information prospective par l’utilisation d’une terminologie prospective comme « planifie », « vise », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « devrait », « il existe une occasion », « budget », « planifié », « estime », « perspective », « prévoit », « projection », « occasion », « stratégie », « a l’intention de », « anticipe », « n’anticipe pas », « croit », ou des variations de ces mots et expressions, ou par l’utilisation d’énoncés mentionnant que des actions, des événements ou des résultats « pourraient » ou « pourront » « être prises », « se produire » ou « être atteints ». De plus, tout énoncé qui renvoie à des attentes, à des intentions, à des projections ou à d’autres descriptions d’événements ou des circonstances à venir contient de l’information prospective. Les énoncés contenus dans l’information prospective ne sont pas des faits historiques et représentent plutôt les attentes, estimations et projections de la direction concernant des événements ou des circonstances à venir. Ces énoncés comprennent, notamment, des énoncés concernant la réception, en temps opportun, des approbations des actionnaires, des tribunaux et des organismes de réglementation et d’une demande de dispense à l’égard de l’opération, le moment de la tenue de l’assemblée extraordinaire des actionnaires de Guardian pour examiner l’opération, la participation attendue aux ententes de roulement de participation, la déclaration et le paiement attendus de dividendes, les attentes concernant le fait de ne plus être un émetteur assujetti aux termes des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables, la date de clôture attendue de l’opération ainsi que la direction, les perspectives commerciales et les activités de Guardian et de DGIA après la clôture de l’opération.

Il ne faut pas se fier indûment à l’information prospective. L’information prospective contenue dans le présent communiqué est fondée sur nos opinions, estimations et hypothèses à la lumière de notre expérience et de notre perception relatives aux tendances historiques, aux conditions actuelles et aux événements futurs attendus, ainsi que sur d’autres facteurs qui, à notre avis, sont actuellement appropriés et raisonnables dans les circonstances. Malgré un processus rigoureux pour rédiger et passer en revue l’information prospective, rien ne garantit que les opinions, estimations et hypothèses sous-jacentes se révéleront exactes. De plus, l’information prospective est assujettie à des risques, à des incertitudes et à d’autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations réels soient considérablement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par cette information prospective, notamment ceux décrits dans le présent communiqué de presse. La conviction que le secteur des fonds d’investissement et le secteur de la gestion du patrimoine demeureront stables et que les taux d’intérêt demeureront relativement stables est un fait important pris en compte dans la rédaction de l’information prospective et des attentes de la direction contenues dans le présent communiqué de presse, et elle peut faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents de ceux énoncés dans l’information prospective du présent communiqué. De plus, parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents des attentes, notons, entre autres, la possibilité que l’opération ne soit pas réalisée selon les modalités ou au moment actuellement envisagés, voire qu’elle n’ait pas lieu du tout, en raison de l’impossibilité d’obtenir ou de respecter, en temps opportun ou autrement, les approbations requises des organismes de réglementation, des actionnaires et des tribunaux, et les autres conditions de clôture de l’opération ou pour d’autres motifs, le risque que des offres ou des propositions d’acquisition concurrentes soient faites, l’incidence négative que l’impossibilité de réaliser l’opération pour quelque raison que ce soit pourrait avoir sur le cours des actions ou sur les activités de Guardian, la conjoncture et la situation du marché en général, y compris les taux d’intérêt et de change, les marchés des capitaux mondiaux, l’effet de pandémies ou d’épidémies, la modification des règlements gouvernementaux ou des lois fiscales, la concurrence dans le secteur, l’évolution de la technologie et les autres facteurs décrits ou abordés dans les documents d’information de Guardian déposés auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes de temps à autre. De l’information supplémentaire sur les risques et incertitudes se rapportant aux activités de Guardian ainsi que sur les facteurs de risque ou les hypothèses d’importance sur lesquels l’information contenue dans l’information prospective est fondée est fournie dans les documents d’information de Guardian, y compris dans sa notice annuelle la plus récemment déposée et dans tout rapport de gestion intermédiaire déposé par la suite, qui sont accessibles sous notre profil sur SEDAR+, au www.sedarplus.ca.

Rien ne garantit que cette information sera exacte puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient être considérablement différents de ceux envisagés dans cette information. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à l’information prospective, laquelle n’est valide qu’à la date où elle est donnée. L’information prospective contenue dans le présent communiqué représente nos attentes en date des présentes et pourrait changer par la suite. Guardian nie toute intention ou obligation ou tout engagement de mettre à jour ou de réviser une quelconque information prospective, que ce soit en raison d’une nouvelle information, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l’exige.

Toutes les marques de commerce, enregistrées et non enregistrées, sont la propriété de Guardian Capital Group Limited et sont utilisées sous licence.