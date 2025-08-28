Cartier démarre l’ambitieux programme de forage de 100 000 m à Cadillac

VAL-D’OR, Québec, 28 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (″ Cartier ″ ou la ″ Société ″) (TSXV : ECR ; FSE : 6CA) est heureuse d’annoncer le début de la campagne de forage au diamant de 100 000 mètres, entièrement financée, sur son projet Cadillac, détenu à 100 %, au Québec. Stratégiquement situé au cœur du prolifique camp minier de Val-d’Or, le projet bénéficie d’une proximité exceptionnelle avec les infrastructures d’exploitation minière et de traitement, ainsi que d’une main-d’œuvre qualifiée.

"Il s'agit du programme de forage le plus important jamais entrepris sur Cadillac et d'un tournant pour Cartier. Notre objectif est clair : démontrer l’envergure de Cadillac à l’échelle d’un camp aurifère. Cette campagne étant maintenant en cours, nous sommes convaincus que les résultats mettront en évidence le potentiel du projet à générer une valeur significative pour nos actionnaires." – Philippe Cloutier, Président et chef de la direction de Cartier.

"Après plusieurs mois de planification stratégique, en s'appuyant sur un modèle litho-structural révisé et un ciblage assisté par l'IA, ce programme permettra d'étendre les zones aurifères connues et de tester de nouvelles cibles à fort potentiel. Grâce aux connaissances acquises après nos récents succès d'exploration et à l'IA (Intelligence Artificielle) de VRIFY, nous avons délimité plusieurs cibles régionales prioritaires présentant des signatures géologiques très similaires aux zones existantes et offrant un potentiel prometteur aux nouvelles découvertes en or. Notre objectif principal est d’explorer le potentiel aurifère à haute teneur de la zone de failles Cadillac, le long d’un axe de 15 km, qui appartient pour la première fois à une seule société." – Ronan Deroff, Vice-Président Exploration de Cartier.

Trois aspects clés de la campagne de forage de Cadillac

Cadre

Plus important programme de 100 000 mètres jamais réalisé sur le projet Cadillac

600 forages avec une profondeur moyenne de 200 m sur 18 mois

Objectif

67% d’extension de zones aurifères connues – Approche " Brownfield "

33% d’exploration de nouvelles cibles de reconnaissance – Approche " Greenfield "

Financement

Entièrement financé avec 11 millions de dollars en trésorerie, aucune dette









Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Ronan Déroff, géo., M.Sc., Vice-Président Exploration, qui est une ″personne qualifiée″ tel que défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (″NI 43-101″).

À propos du projet Cadillac

Le projet Cadillac, qui couvre 14 000 hectares le long de 15 kilomètres de la faille Cadillac, constitue l’un des plus importants ensembles de terrains consolidés du camp minier de Val-d’Or. Cet actif phare de Cartier intègre les projets historiques Mine Chimo et East Cadillac, créant ainsi une position dominante dans un camp minier aurifère de classe mondiale.

Avec un excellent accès routier, des infrastructures disponibles toute l'année et des capacités d’usinage à proximité, le projet est idéalement positionné pour une progression rapide et une création de valeur.

En utilisant un prix de l'or de 1 750 $ US/oz, une Étude Économique Préliminaire a démontré la viabilité économique d'un segment de 2 km, comparé aux 15 km qui feront l'objet du programme de forage de 100 000 mètres, avec une production d'or annuelle moyenne de 116 900 oz sur une durée de vie de mine de 9,7 ans. Les ressources indiquées sont estimées à 720 000 onces (7,1 millions de tonnes à 3,1 g/t Au) et les ressources présumées à 1 633 000 onces (18,5 millions de tonnes à 2,8 g/t Au). Se rapporter au rapport NI 43-101 ″Technical Report and Preliminary Economic Assessment for Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Chimo Mine and East Cadillac Properties, Quebec, Canada, Marc R. Beauvais, P.Eng., of InnovExplo Inc., Mr. Florent Baril of Bumigeme and Mr. Eric Sellars, P.Eng. of Responsible Mining Solutions″, effectif le 29 mai 2023.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006 et dont le siège social est situé à Val-d’Or (Québec), est une société d’exploration aurifère axée sur la création de valeur pour ses actionnaires par la découverte et le développement dans l’un des camps miniers les plus prolifiques du Canada. La Société allie une solide expertise technique, un historique d’exploration reconnu et un programme entièrement financé pour faire progresser son projet phare Cadillac. La stratégie de Cartier est claire : démontrer pleinement le potentiel de l’un des plus grands terrains aurifères non développés au Québec.

Pour plus d’information, contacter :

Philippe Cloutier, P.Geo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b86817c7-4641-4e56-b792-a99dca5e8ccc/fr