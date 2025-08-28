Bestyrelsen i Harboes Bryggeri A/S

I forlængelse af den ordinære generalforsamling afholdt i Harboes Bryggeri A/S den 28. august 2025 blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen konstituerede sig i henhold til vedhæftede.

Bestyrelsesformand Martin Lavesen udtaler i forbindelse med bestyrelsens konstituering:

”Jeg ser frem til det kommende års arbejde i Harboes bestyrelse, som repræsenterer en bred vifte af kommercielle og faglige kompetencer samt brancherelevant international erfaring. Med Vibeke Harboe Malling som nyt menigt bestyrelsesmedlem sikrer vi også videreførelsen af Harboes værdier og ambitioner for fremtiden. Vibeke har gennem de seneste år i sin tidligere rolle som CPO i Harboe ydet et stort bidrag både i udarbejdelsen og i udrulningen af vores strategi. Hun har med sit team opbygget en stærk HR-organisation og skabt en solid platform for Harboes strategiske HR-arbejde med høj medarbejdertilfredshed og forankring af koncernens værdier i hele koncernen. Vibeke medbringer også erfaring fra tidligere medlemskab af bestyrelsen i Harboes Bryggeri fra 1996-2008, og vi ser frem til, at hun kan fortsætte med yde et vigtigt bidrag til selskabets udvikling.”

