SELSKABSMEDDELELSE

Odense, 28. august 2025

Selskabsmeddelelse nr. 65 – 28. august 2025

Rapportering om transaktioner i Danish Aerospace Company A/S’ aktier foretaget af personer, der er nært knyttet til personer med ledelsesansvar

Danish Aerospace Company A/S

CVR nr.: 12 42 42 48

Danish Aerospace Company A/S (“DAC” eller “Selskabet”) har modtaget underretning i henhold til artikel 19 i Markedsmisbrugsforordningen (EU) nr. 596/2014 om nedenstående transaktioner vedrørende aktier i DAC foretaget af personer, der er nært knyttet til personer med ledelsesansvar i DAC.

Silver Bear Holdings ApS, nært knyttet til næstformand Søren Bjørn Hansen, har foretaget den transaktion, der er beskrevet i den vedhæftede underretning på den deri angivne dato.

Se venligst den vedhæftede underretning for yderligere detaljer.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Danish Aerospace Company A/S:

Thomas A.E. Andersen, CEO

Mobil: 40 29 41 62

Certified Adviser:

Baker Tilly Corporate Finance P/S

Poul Bundgaards Vej 1

DK-2500 Valby

Tlf.: 33 45 10 00

www.bakertilly.dk

