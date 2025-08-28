Storaktionærmeddelelse

Alex Gundersen Tobacco Company Holding ApS har meddelt, at de har erhvervet et antal aktier i Nordfyns Bank, der bringer deres ejerandel over 5%.

