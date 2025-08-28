Storaktionærmeddelelse

Alex Gundersen Tobacco Company Holding ApS har meddelt, at de har erhvervet et antal aktier i Nordfyns Bank, der bringer deres ejerandel over 5%.
Vedhæftet fil
| Source: Nordfyns Bank A/S Nordfyns Bank A/S
Alex Gundersen Tobacco Company Holding ApS har meddelt, at de har erhvervet et antal aktier i Nordfyns Bank, der bringer deres ejerandel over 5%.
Vedhæftet fil
Fynske Bank A/S har meddelt, at de har erhvervet et antal aktier i Nordfyns Bank, der bringer deres ejerandel over 5%. Vedhæftet fil Meddelelse_nr22_2025 ...Read More
Nordfyns Bank koncernen har for 1. halvår 2025 realiseret et resultat før skat på 34,8 mio. kr. og et resultat efter skat på 25,6 mio. kr. Hovedpunkter for 1. halvår 2025: Netto rente- og...Read More