Karolinska Developments portföljbolag Modus Therapeutics tillförs 28,3 miljoner kronor i övertecknad företrädesemission av units

STOCKHOLM, 28 augusti 2025. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Modus Therapeutics tillförs 28,3 miljoner kronor i en företrädesemission av units som tecknades till 189 procent. Likviden från företrädesemissionen kommer att finansiera den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaten sevuparin inom kronisk njursjukdom.

Portföljbolaget Modus Therapeutics, som är noterat på Nasdaq First North Growth Market, har framgångsrikt genomfört en företrädesemission av units som tillför bolaget 28,3 miljoner kronor. Emissionen tecknades till 189 procent och därmed kommer inga garantiåtaganden utnyttjas.

Nettolikviden uppgår till 24,4 miljoner kronor, varav cirka 5 miljoner kronor avser kvittning mot utestående lån från Modus huvudägare Karolinska Development, medan majoriteten kommer att användas för finansiering av kliniska aktiviteter, inklusive den pågående fas 2-studien. Emissionslikviden inklusive eventuell likvid från teckningsoptioner av serie TO 2026 förväntas finansiera verksamheten fram till utgången av 2026.

"Denna kraftigt övertecknade företrädesemission är en mycket uppmuntrande milstolpe för Modus Therapeutics. I dagens utmanande marknadsmiljö understryker den inte bara vårt portföljbolags resiliens utan signalerar också starkt stöd och förtroende för bolagets kliniska tillgång. Vi ser fram emot att följa den fortsatta utvecklingen av sevuparin", säger Viktor Drvota, vd för Karolinska Development.

Karolinska Developments ägande i Modus Therapeutics uppgår före utspädning till 66 procent direkt och 8 procent indirekt via KDev Investments.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av elva bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information, besök www.karolinskadevelopment.se

