Nespresso et The Weeknd élargissent leur collection de cafés avec le lancement de nouveaux produits

MONTRÉAL, 28 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nespresso a le plaisir de dévoiler le lancement de ses toutes dernières machines à café dans le cadre de sa collaboration avec Samra Origins, la marque de café artisanal cocréée avec la légende Abel « The Weeknd » Tesfaye. Cette collection propose de nouveaux produits conçus pour rehausser l’expérience café au Canada. Alliant le savoir-faire de Nespresso à la créativité unique de The Weeknd, ce partenariat a donné naissance à deux nouvelles machines Vertuo Pop+ ornées du logo de la collection célébrant la magie que le café insuffle au quotidien.

Cette collaboration illustre une réalité simple: le café est bien plus qu’une boisson. C’est une expérience à partager avec celles et ceux qu’on aime, une source de conversation et de créativité. S’inspirant des origines de The Weeknd, Samra Origins est un hommage à sa mère, Samra, dont le soutien indéfectible a toujours guidé son parcours et nourri sa créativité. Le partenariat avec Nespresso célèbre la beauté des rituels quotidiens autour du café et les liens authentiques tissés au fil de ces moments privilégiés. Ensemble, Nespresso et Samra Origins présentent le café comme un catalyseur de créativité, qui vous transporte au-delà de la simple tasse, en inspirant l’art, la musique et la culture.

« Dans mon enfance, le café était un rituel porteur de sens. Ce lien a inspiré mon propre parcours, et lancer une entreprise spécialisée dans le café m’a semblé tout naturel. J’admire l’intégrité de Nespresso, son souci de la qualité exceptionnelle et son design, ainsi que sa portée internationale qui correspond à ma propre approche de travail. Voilà pourquoi ce partenariat était une évidence. » – Abel « The Weeknd » Tesfaye

« Chez Nespresso, nous sommes convaincus que le café et la musique ont le pouvoir de transcender les frontières, de rassembler les gens et d’inspirer de nouvelles rencontres. Travailler aux côtés d’Abel et de Samra Origins nous a permis d’allier notre passion pour le goût d’exception à sa créativité visionnaire. Cette collaboration célèbre la façon dont le café et l’art peuvent enrichir notre quotidien, et nous sommes fiers d’accueillir Abel et ses fans au sein de la grande famille Nespresso. » – Philipp Navratil, PDG de Nespresso

Nespresso a annoncé ce partenariat au printemps 2025, en même temps que sa commandite de la tournée nord-américaine « After Hours Til Dawn » de The Weeknd. La collection met de l’avant le mélange Nespresso | Samra Origins Togetherness Blend, accompagné d’une bouteille à café glacé et d’une tasse de voyage, mises en valeur par une signature visuelle distinctive et une palette de couleurs soigneusement choisie. Les nouveautés comprennent les machines Vertuo Pop+ en édition limitée, conçues à l’image de la collection. La machine Vertuo Pop+ Samra Origins Jaune sera lancée en exclusivité en ligne sur Amazon le 6 septembre prochain, tandis que la Vertuo Pop+ Samra Origins Verte sera offerte dans les boutiques Nespresso ainsi que sur nespresso.ca à compter du 23 septembre.

À propos de Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est le pionnier et la référence en matière de café haut de gamme en portion individuelle. L’entreprise collabore avec plus de 168 550 agriculteurs dans 18 pays dans le cadre de son programme AAA pour une Qualité Durable™ afin d’intégrer des pratiques durables dans les exploitations agricoles et les écosystèmes environnants. Lancé en 2003 en collaboration avec l’ONG Rainforest Alliance, le programme permet d’accroître le rendement et la qualité des récoltes afin d’assurer un approvisionnement durable en café de première qualité, tout en améliorant la qualité de vie des agriculteurs et de leur communauté.

En 2022, Nespresso a obtenu la certification B Corp™, rejoignant ainsi un mouvement international de plus de 9 700 entreprises engagées qui répondent aux normes élevées de B Corp en matière de responsabilité et de transparence sociales et environnementales.

Basé à Vevey, en Suisse, Nespresso est présente sur 96 marchés et emploie plus de 14 000 personnes. En 2024, l’entreprise dirigeait un réseau mondial de détaillants de plus de 818 boutiques. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web de l’entreprise Nespresso : www.nestle-nespresso.com .

À propos de The Weeknd

Fusionnant le R&B et la pop dans une vision ambitieuse et panoramique, The Weeknd s’impose comme l’un des artistes les plus captivants du XXIe siècle. À la fin du mois de janvier de cette année, il a officiellement dévoilé son album studio très attendu, Hurry Up Tomorrow, via XO/Republic Records. Ce nouvel album arrive après une année 2024 exceptionnelle, durant laquelle The Weeknd est devenu le premier artiste de l’histoire dont 27 chansons dépassent le milliard de lectures sur Spotify. Hurry Up Tomorrow constitue le dernier chapitre (et le plus personnel) de la trilogie acclamée de l’artiste à la certification diamant, après After Hours (2020) et Dawn FM (2022).

