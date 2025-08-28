Keskisuomalainen Oyj Puolivuosikatsaus 28.8.2025 klo 16.15

Keskisuomalainen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2025

Tammi-kesäkuu 2025:

Liikevaihto 109,3 Me (102,6 Me), 6,5 % kasvua edellisestä vuodesta

Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 8,1 Me (1,8 Me), 346,9 % kasvua edellisestä vuodesta

Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 7,4 % (1,8 %) liikevaihdosta

Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate 14,3 Me (7,2 Me), 98,2 % kasvua edellisestä vuodesta

Liikevoitto 8,1 Me (-6,1 Me)

Liikevoitto 7,4 % (-5,9 %) liikevaihdosta

Käyttökate 14,3 Me (6,8 Me)

Tulos 7,5 Me (-6,0 Me)

Tulos/osake 0,69 euroa (-0,58 euroa)





Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi:

”Keskisuomalainen-konsernin tulos erinomainen ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 2025 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 6,5 %. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat erityisesti suorajakeluyhtiö Suomen Suoramainonta Oy:n liikevaihdon kasvu sekä ostettujen uusien liiketoimintojen vaikutus koko katsantokauden ajalta. Yleinen markkinatilanne säilyi haastavana, mutta onnistuimme mediamyynnissä erityisesti keväällä käytyjen kuntavaalien ansiosta. Käydyissä kuntavaaleissa perinteinen uutismedia sekä suoramainonta osoittautuivat edelleen toimiviksi välineiksi.

Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökatteemme lähes kaksinkertaistui edellisen vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna, ollen 2025 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 14,3 Me. Vuonna 2024 vastaava käyttökate oli 7,2 Me. Liikevoitto nousi 8,1 miljoonaan euroon, ja kasvua edellisen vuoden operatiiviseen liikevoittoon oli 346,9 %. Oikaisemattomaan edellisen vuoden liikevoittoon parannusta tuli hieman yli 14 Me. Tulos per osake parani myös huomattavasti, ja oli 0,69 euroa per osake. Parannusta edellisvuoden vastaavaan tarkastelukauteen on 1,27 euroa. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla tilausmyyntimme kasvoi 2,7 % ja mediamyyntimme 4,0 %. Suurin kasvu 39,0 % oli Suomen Suoramainonta Oy:n suorajakelupalveluissa.

Tulosparannukseen vaikuttivat keskeisesti myös konsernissa tehdyt rakennejärjestelyt sekä muut tehostamistoimet. Kulumme putosivat katsantokaudella noin 8 Me edelliseen vastaavaan kauteen verrattuna. Jatkamme konsernissa tehostamisohjelman mukaisesti konsernin rakenteiden tiivistämistä sekä prosessien hiomista. Lisäksi kiihdytämme tuotekehitystä erityisesti digitaalisten kuluttajatuotteiden osalta. Pidämme vahvasti huolta paikallisuudesta ja omaleimaisuudesta, mutta samalla pyrimme hyödyntämään konsernin synergioita tehokkaammin. Varaudumme kaikilla toimillamme menestymään myös tulevaisuudessa, rakentamalla valmiuksia esimerkiksi vuonna 2027 rahapeliuudistuksen mukanaan tuomiin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Ulkomainonnassa emme saavuttaneet asetettuja tavoitteita, mutta uskomme yhä liiketoiminta-alueeseen ja tehostamme tekemistämme sekä laajennamme verkostoamme. Olemassa oleva verkostomme mahdollistaa kuitenkin jo muuta tarjontaamme täydentävän vaihtoehdon media-asiakkaillemme. Laaja tuotevalikoimamme tarjoaa ainutlaatuisen kattauksen erilaisia välineitä asiakkaillemme. Päivitämme myös asiantuntijapalveluitamme, markkinointiviestintää sekä tutkimustoimintaa, entistä modernimmaksi ja kilpailukykyisemmäksi. Olemme viime vuosina tehostaneet kiinteistöjemme hyödyntämistä eri tavoin ja kiinteistökehitys jatkuu entisellään. Vuokratuotoissamme huomioitava yksityiskohta on Jyväskylässä sijaitseva padel-keskus, joka on siirtynyt vuokratuotoista liiketoiminnan tuottoihin. Edellisen operaattorin konkurssin jälkeen otimme keskuksen hallintaamme ja olemme saaneet uudella liiketoiminnalla aiempaa vuokraa vastaavan tuoton. Järjestelyn ansiosta kassavirta ei katkennut missään vaiheessa.

Päivitämme strategiaamme hallituksen johdolla loppuvuodesta. Suuria muutoksia ei ole tulossa, mutta jatkamme tekemisemme hiomista ja pyrimme edelleen vahvistamaan omistaja-arvoamme. Hallituksen kaksi vuotta sitten hyväksymä strategia on onnistuneesti ohjannut toimintaamme ja helpottanut monella tapaa yhtiön toiminnan tehostamista. Tehostamiseen liittyy lyhyellä aikavälillä ikäviäkin päätöksiä sekä kuluja, mutta pidemmällä tähtäimellä kaikki hyötyvät siitä.

Uutismedia on yhä yhtiön strategian keskiössä. Kiihdytämme digitaalisten tuotteiden kehitystä ja rakennamme uusia digitaalisia tuotteita, unohtamatta paperilehtien tuotekehitystä ja uudistumista. Suoramainonnan osalta pohdimme myös tapoja uudistua ja kasvattaa liiketoimintaa entisestään. Suoramainonnalle on edelleen Suomessa vahvaa valtakunnallista kysyntää ja pyrimme vastaamaan tähän kysyntään entistä vahvempana toimijana.

Uskomme positiivisen ja voitollisen liiketoiminnan jatkumiseen myös loppuvuoden osalta. Uskomme mainosmyynnin kehittyvän positiivisesti, mutta huomionarvoista on, että alkuvuoden tulos sisältää vaalimyynnin. Tehdyt tehostamistoimet näkyvät myös loppuvuoden osalta. Odotamme, että vuoden 2025 tuloksemme tulee olemaan erinomaisella tasolla ja parantuvan edellisestä vuodesta selvästi.”

Konsernin tuloksen kehitys

Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto kasvoi 6,5 % edellisen vuoden vastaavasta katsauskaudesta ja oli 109,3 Me (102,6 Me). Katsauskauden luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä vertailuvuoden luvuissa on 4,1 Me ostettujen liiketoimintojen liikevaihtoa vain ajalta huhtikuu - kesäkuu 2024.

Keskisuomalainen-konsernin tilausmyynti kasvoi 2,7 % edellisestä vuodesta ja oli 47,4 Me. Konsernin mediamyynti kasvoi 4,0 % edellisestä vuodesta ja oli 37,4 Me. Jakelutuotot olivat 16,5 Me, kasvua edelliseen vuoteen 46,4 %. Liiketoiminnan muut tuotot, olivat 0,1 Me (0,3 Me).

Katsauskaudella kulut olivat edellistä vuotta pienemmät 101,3 Me (109,0 Me). Edellisenä vuonna puolivuosikatsaukseen kirjattiin 7,5 Me arvonalentuminen Etelä-Suomen Mediaan kohdistuvasta liikearvosta. Kun huomioi arvonalentumisen, kulut olivat 3,1 % edellisvuotta pienemmät.

Keskisuomalainen-konsernin liikevoitto oli 8,1 Me (-6,1 Me), mikä on 7,4 % (-5,9 %) liikevaihdosta. Katsauskauden operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto oli 8,1 Me (1,8 Me) ja operatiivinen vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 7,4 % (1,8 %). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ei katsauskaudella ollut, mutta vertailuvuonna niitä oli 7,9 Me. Edellisen vuoden merkittävin vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä oli Etelä-Suomen Media kohdistuvan liikearvon arvonalentuminen 7,5 Me.

Rahoituserät olivat 0,4 Me (0,1 Me). Tulos ennen veroja oli 8,4 Me (-5,9 Me) ja tulos verojen jälkeen oli 7,5 Me (-6,0 Me).



30.6.2025

(6 kk)





30.6.2024

(6 kk)





31.12.2024

(12 kk)







Liikevaihto, Me 109,3 102,6 202,7 Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto Me 8,1 1,8 2,6 Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto % 7,4 1,8 1,3 Liikevoitto, Me 8,1 -6,1 -6,2 Liikevoitto % 7,4 -5,9 -3,0 Operatiivinen vertailukelpoinen Käyttökate Me 14,3 7,2 14,6 Operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate % 13,1 7,0 7,2 Käyttökate, Me 14,3 6,8 13,7 Käyttökate % 13,1 6,7 6,8 Tilikauden tulos, Me 7,5 -6,0 -6,2 Tulos/osake, Eur 0,69 -0,58 -0,58 Oman pääoman tuotto % 15,1 -11,6 -11,8 Omavaraisuusaste % 34,5 32,8 31,0

Toimintaympäristö, konsernin liiketoiminta

Suomen markkinaan ennakoitu orastava paraneminen siirtyi Yhdysvaltojen tulliuhkausten aiheuttaman markkinahäiriön takia. Katsauskauden lopulla markkinat ovat kuitenkin osoittaneet elpymisen merkkejä ja loppuvuoteen kohdistuu varovaista optimismia, mitä tukee EU:n ja USA:n saavuttama alustava sopu vientikaupan tulleista. Suomen talouskasvun odotetaan kasvavan vuonna 2025, mutta kasvun odotetaan olevan maltillista. Parantuneet markkinanäkymät tukevat myös mediamarkkinan kehitystä.

Kantar TNS AD Intelligencen mukaan mediamainonta laski Suomessa vuoden 2025 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana 2,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Katsauskaudella sanoma- ja kaupunkilehtien mainonta sisältäen painetun ja digitaalisen mainonnan laski 0,4 %. Sanoma- ja kaupunkilehtien printtimainonta laski 4,2 % ja verkkomainonta laski 0,9 %. Ulkomainonta kasvoi 5,3 %.

Mediamyynti

Mediamyyntimarkkina pysyi vakaana alkuvuoden, vaikka USA:n esittämien tuontitullien aiheuttama markkinareaktio aiheutti epävarmuutta. Toisaalta huhtikuun alun kunnallisvaalien vaalimainonta paransi mediamyyntiä. Loppuvuoden mediamyynnin tason odotetaan maltillisesti piristyvän alkuvuodesta.

Keskisuomalainen-konsernin mediamyynti kasvoi katsauskaudella 4,0 % ja oli 37,4 Me (36,0 Me). Katsauskaudet eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä vuoden 2024 mediamyyntiin sisältyi ostettujen yhtiöiden mediamyyntiä vain ajalta huhtikuu – kesäkuu ja sitä oli 1,9 Me. Painettu mainonta kasvoi katsauskaudella 2,9 %. Digitaalinen mediamyynti kehittyi positiivisesti ja kasvoi 14,5 %. Ulkomainonnan mediamyynti laski 5,4 %. Ulkomainonnan laskuun vaikutti luopuminen Nesteen huoltoasemien mittarinäytöistä.

Tilausmyynti

Keskisuomalainen-konsernin sisältötuotteiden kysyntä ja lukijoiden kiinnostus sisältöön on pysynyt hyvällä tasolla niin printissä kuin digissäkin. Tilaustuotot ovat edelleen maltillisesti kasvaneet. Osaltaan tähän on vaikuttanut keväällä 2024 hankitun Pohjois-Karjalan medialiiketoiminnan osto.

Keskisuomalainen-konsernin tilausmyyntituotot kasvoivat edellisestä vuodesta 2,7 % ja olivat 47,4 Me (46,2 Me). Digitaalisten tilausten kehitys on pysynyt vakaana ja digitaaliset tilaustuotot kasvoivat 33,3 %. Katsauskaudet eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä vertailuvuoden tilausmyyntiin sisältyi 2,2 Me ostettujen yhtiöiden tilausmyyntiä ajalta huhti-kesäkuu.

Painotoiminta

Keskisuomalainen-konsernin sanomalehtipainotoimintaan kuuluu puolivuosikatsaushetkellä kolme toimipistettä, Varkaudessa, Kouvolassa ja Lahdessa. Lahden paino käynnistyi suunnitellusti kevään 2025 aikana samalla kun Tuusulan paino lopetettiin.

Keskisuomalainen-konsernin painoliiketoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 23,3 % katsauskaudella ja oli 3,1 Me (4,1 Me). Koko painoliiketoiminnan liikevaihto sisältäen konsernin sisäisen liikevaihdon laski 13,4 % edellisen vuoden vastaavan katsauskauden tasosta ja oli 12,4 Me (14,4 Me).

Painoliiketoimintaan aiemmin kuuluneen arkkipainoliiketoiminnan Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Lehtisepät Oy myi tammikuussa 2024 PunaMusta Media -konsernille. Tämän vaikutus vertailukauden liikevaihtoon oli 0,2 Me.

Jakelu

Jakelun liikevaihto koostui Suomen Suoramainonta Oy:n osoitteettomasta suorajakelusta. Osoitteettoman suorajakelun kappalemääräinen volyymi kasvoi katsauskaudella selvästi, kun pääkilpailija Posti lopetti oman osoitteettoman suorajakeluliiketoimintansa vuoden 2024 lopussa. Suorajakelun liikevaihto kasvoi 39,0 % ja oli 18,9 Me (13,6 Me).

Liikearvot

Keskisuomalainen-konsernin liikearvot olivat 30.6.2025 yhteensä 55,1 Me (55,1 Me). Keskisuomalainen Oyj:n johdon arvion mukaan liikearvoja ei ollut katsaushetkellä tarvetta testata.

Konsernirakenne

Keskisuomalainen Oyj osti 31.3.2025 Neonmedia Oy:n 20 % vähemmistöosuuden. Keskisuomalainen omistaa nyt Neonmedia Oy:n 100 %:sti.

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Hämeen Media Oy sulautui Keski-Suomen Media Oy:öön 31.3.2025. Samalla Keski-Suomen Media Oy:n nimi muutettiin Päijänne Media Oy:ksi. Kaakon Viestintä Oy kokonaisjakautui 31.3.2025, vastaanottavina yhtiöinä oli Savo-Karjalan Media Oy ja Päijänne Media Oy.

Henkilöstö

Katsauskaudella Keskisuomalainen-konsernin keskimääräinen henkilömäärä kokopäiväisiksi muunnettuna oli 1 271 (1 334) henkilöä. Työsuhteita konsernissa oli keskimäärin yhteensä 1 415 (1 451). Luvut eivät sisällä mainosjakajia, joita oli keskimäärin yhteensä 3 719 (3 344).

Investoinnit ja rahoitus

Keskisuomalainen-konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 3,5 Me (9,8 Me). Katsauskauden merkittävin investointi oli Lahden painokone ja Helsingin kaupungin digitaalisten ulkomainosnäyttöjen hankinta. Edellisen vuoden merkittävin investointi oli Sanomalehti Karjalainen Oy:n, PK Paikallismediat Oy:n ja Karelia Viestintä Oy:n koko osakekantojen hankinta. Lisäksi edellisenä vuonna aloitettiin kilpailutuksen kautta voitettujen Helsingin kaupungin digitaalisten ulkomainosnäyttöjen hankinta. Muutoin investoinnit olivat pääasiassa korvaus- ja ylläpitoinvestointeja.

Keskisuomalainen Oyj:llä on rahoitussopimus Nordea Bank Oyj:n kanssa ja rahoitussopimukseen liittyvää lainaa 30.06.2025 yhtiöllä oli 48,0 Me. Laina erääntyy marraskuussa 2026. Keskisuomalainen Oyj:n lainoihin liittyvät kovenantit perustuvat riittävän omavaraisuustason säilyttämiseen sekä käyttökate per nettovelka tunnuslukuun. Omavaraisuusasteen pitää olla yli 30,0 % ja nettovelkojen suhde käyttökatteeseen pitää olla alle 3,5. Kovenanttilaskelmat tehdään puolivuosittain. Puolivuosikatsaushetken 30.06.2025 omavaraisuusaste 34,5 % ja konsernin nettovelan suhde käyttökatteeseen on 1,5. Keskisuomalainen-konsernin maksuvalmius on säilynyt hyvällä tasolla koko katsauskauden ajan.

Tase

Katsauskaudella Keskisuomalainen-konsernin taseen loppusumma oli 181,5 Me (169,9 Me).

Hallitus ja tilintarkastus

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2025 Jyväskylässä,

jonka jälkeen hallitus järjestäytyi.



Hallituksen jäsenet ovat:

Leena Hautsalo, puheenjohtaja

Jaakko Kurikka, varapuheenjohtaja

Pekka Haltia

Vesa-Pekka Kangaskorpi

Kalle Kautto

Mikko Paananen

Maria Ristola

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle toimikaudelle tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miikka Hietala. Lisäksi yhtiökokous valitsi yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajanaan KRT Miikka Hietala.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten kuukausi- ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 3 850,00 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 2 090,00 euroa ja hallituksen jäsenet 1 925,00 euroa. Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 600,00 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 500,00 euroa ja hallituksen jäsenet 500,00 euroa kokoukselta. Yhtiöön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille ei makseta palkkiota hallituksen jäsenyydestä.

Osakkeet

Keskisuomalainen Oyj:llä on yksi osakesarja ja osakkeiden kokonaismäärä on 10 957 781 osaketta. Keskisuomalainen Oyj:n kaikilla osakkeilla on yksi ääni yhtiökokouksen äänestyksessä, siten koko osakekannan tuottama äänimäärä on 10 957 781 ääntä.

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokous 25.4.2025 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2026 saakka.

Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2026 saakka.

Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2024 osinkoa 0,35 euroa osaketta kohden, mikä on yhteensä 3 835 223,35 euroa. Osinko on maksettu 7.5.2025. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 0,20 euron lisäosingosta osaketta kohden. Lisäosingon valtuutus on voimassa 31.12.2025 saakka.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen ei ole tapahtumia, joilla olisi olennaista merkitystä Keskisuomalainen-konsernin liiketoimintaan tai tuloksen kehittymiseen.

Kestävyys

Keskisuomalainen Oyj laati tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 kestävyysselvityksen, hallituksen toimintakertomukseen sisältyvän kirjanpitolain 7 luvun mukaisen konsernikestävyysraportin noudattaen EU:n kestävyysraportointidirektiivin (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) ja eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) periaatteita sekä kirjanpitolain vaatimuksia. Keskisuomalainen Oyj:n kestävyysselvitys tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 julkaistiin osana hallituksen toimintakertomusta 28.3.2025.

Keskisuomalainen Oyj laatii tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 kestävyysselvityksen, kirjanpitolain 7 luvun mukaisen konsernikestävyysraportin noudattaen EU:n kestävyysraportointidirektiivin (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) ja eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) periaatteita sekä kirjanpitolain vaatimuksia ja se julkaistaan osana hallituksen toimintakertomusta.

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät

Kansainvälinen talouspoliittinen tilanne on jatkunut epävarmana. Pitkittynyt epävarmuus on heikentänyt Suomen talouden tulevaisuuden näkymiä ja kuluttajien ja mainostajien luottamusta. Näillä voi olla pitkäkestoisia vaikutuksia konsernin toimintaympäristöön.

EU:n uusi poliittista mainontaa koskeva sääntely astuu voimaan syksyllä 2025 ja tuo merkittäviä vaatimuksia mediayhtiöille mainosten avoimuuteen, kohdentamistekniikoihin ja tietojen säilyttämiseen liittyen. Asetuksen rikkomisesta voi seurata sanktioita, mikä kasvattaa sääntelyyn liittyvää riskiä erityisesti vaalikausien aikana ja edellyttää investointeja järjestelmiin, prosesseihin ja henkilöstön osaamiseen.

Konsernin tulee pystyä huolehtimaan perinteisen printin kilpailukyvystä samalla kun toiminnan painopistettä suunnataan entistä voimakkaammin digitaalisen ansainnan kehittämiseen. Onnistumisemme kustannustoiminnan digitalisoimisessa on ratkaisevan tärkeää yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuden näkökulmasta.

Kuluttajien ostokäyttäytymisen ja mediamainonnan muutokset vaativat kykyä reagoida muuttuneisiin vaatimuksiin. Samalla kun sanomalehtien merkitys mainosvälineenä trendinmukaisesti vähenee, tulee konsernin pystyä laajentamaan mediamyynnin tarjoamaansa. Globaalit toimijat, kuten Meta ja Alphabet kilpailevat yhä voimakkaammin kotimaisista digimainonnan euroista.

Postin jakelustrategian ja hinnoittelun muutokset ovat kasvattaneet riskiä kustannustason nousulle sekä jakelun palvelutason heikentymiselle ja sen myötä tulonmenetyksille.

Keskisuomalainen-konsernin merkittävimmän materiaalin sanomalehtipaperin saatavuus ja hintataso voivat pidemmällä aikavälillä muodostua riskiksi toimittajien alentaessa vähentyneen kysynnän takia valmistuskapasiteettiaan.

Operatiivisista riskeistä merkittävimmät liittyvät teknologiaan ja painoliiketoimintojen keskeytymiseen sekä kykyyn torjua kohonneet kyberriskit.

Loppuvuoden näkymät

Uskomme tilikauden 2025 liikevaihdon kasvavan edellisen vuoden tasosta ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton paranevan merkittävästi vuoden 2024 tasosta.

Laadintaperiaatteet

Keskisuomalainen-konsernin puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaus -standardin mukaisesti. Pörssitiedotteet ovat luettavissa Keskisuomalainen Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com.

Puolivuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 31.12.2024. Keskisuomalainen - konserni soveltaa 1.1.2027 alkaen uutta IFRS 18 Tilinpäätöksen esittämistapa ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot -standardia, joka korvaa IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardin. Standardilla tulee olemaan vaikutus konsernitilinpäätöksen päälaskelmien ja liitetietojen esittämiseen. Muilla tiedossa olevilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2025 tai tulevat voimaan sen jälkeen, ei ole suurta vaikutusta Keskisuomalainen-konsernin tilinpäätökseen.

Keskisuomalainen Oyj hallitus

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi p. 050 688 33.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (Me) 1-6/2025

(6 kk) 1-6/2024

(6 kk) 1-12/2024

(12kk)







LIIKEVAIHTO 109,3 102,6 202,7 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden





varaston muutos - 0,0 0,0 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,3 0,4 Arvonalentumiset - -7,5 -8,2 Liiketoiminnan kulut -101,3 -101,5 -201,0 LIIKEVOITTO 8,1 -6,1 -6,2 Liikevoitto % liikevaihdosta 7,4 % -5,9 % -3,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 0,4 0,1 -1,5 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 0,0 0,0 0,2 VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 8,4 -5,9 -7,5 Verot -0,9 -0,1 1,3 VOITTO/TAPPIO 7,5 -6,0 -6,2













TILIKAUDEN VOITON JAKO





Emoyhtiön osakkeenomistajille 7,5 -6,0 -6,2 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 0,0 0,0







Tulos/osake, laimentamaton (eur) 0,69 -0,58 -0,58 Tulos/osake, laimennettu (eur) 0,69 -0,58 -0,58





KONSERNIN LAAJAN TULOSLASKELMAN ERÄT 1-6/2025

(6 kk) 1-6/2024

(6 kk) 1-12/2024

(12kk) Tilikauden voitto 7,5 -6,0 -6,2 Muut laajan tuloksen erät:





Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi:





Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät - - 0,2 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 2,2 0,3 1,4 Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi -0,4 -0,1 -0,3 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 1,8 0,2 1,3 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 9,3 -5,8 -4,9







TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKO





Emoyhtiön osakkeenomistajille 9,3 -5,8 -4,9 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 0,0 0,0

Keskisuomalainen – konserni on muuttanut segmenttiraportointiaan 1.1.2025 alkaen. Uudet raportoitavat segmentit ovat uutismedia ja jakelu. Uutismedia sisältää konsernin digitaalisen ja paperisen uutismedian, johon kuuluu sekä tilattavat sanomalehdet ja kaupunkilehdet. Jakelu sisältää osoitteettoman suorajakelun ja kaupunkilehtien jakelun. Kohdistamaton sisältää konsernin painotoiminnan. Alla olevien taulukoiden vuoden 2024 luvut ovat uuden segmenttiraportoinnin mukaiset ja vertailukelpoiset.

SEGMENTTI-INFORMAATIO 1-6/2025





1-6/2024





1-12/2024





LIIKEVAIHTO (Me) Uutismedia 83,7 82,8 164,3 Jakelu 18,9 13,6 25,9 Kohdistamaton 32,6 32,1 63,8 Segmenttien välinen liikevaihto -26,0 -25,8 -51,3 Tuloslaskelman liikevaihto 109,3 102,6 202,7 LIIKEVOITTO





Uutismedia 9,7 -2,3 1,7 Jakelu 2,6 -1,1 -2,4 Kohdistamaton -3,6 -2,1 -4,6 Segmenttien välinen liikevoitto -0,6 -0,5 -0,9 Tuloslaskelman liikevoitto 8,1 -6,1 -6,2





LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN

TUOTTEISIIN JA PALVELUIHIN (Me)

1-6/2025 1-6/2024 1-12/2024 Uutismedia





Mediatuotot 34,2 33,3 64,1 Tilaustuotot 47,4 46,2 94,4 Jakelutuotot 0,5 0,5 0,9 Muut tuotot 0,7 1,8 3,0 Uutismedia yhteensä 82,8 81,8 162,3







Jakelu





Jakelutuotot 16,0 10,8 20,4 Muut tuotot 0,1 0,1 0,2 Jakelu yhteensä 16,1 10,9 20,6







Kohdistamaton





Mediatuotot 3,2 2,6 5,7 Tilaustuotot 0,1 0,0 0,0 Muut tuotot 7,1 7,3 14,0 Kohdistamaton yhteensä 10,4 10,0 19,7 Tuloslaskelman liikevaihto 109,3 102,6 202,7





KONSERNIN TASE (Me) 30.6.2025 30.6.2024 31.12.2024







VARAT





PITKÄAIKAISET VARAT





Aineettomat hyödykkeet 12,2 14,7 13,4 Liikearvo 55,1 55,1 55,0 Sijoituskiinteistöt 0,8 0,6 0,7 Aineelliset hyödykkeet 28,8 26,6 28,8 Käyttöoikeusomaisuuserät 17,2 5,0 18,2 Osuudet osakkuusyhtiöissä 3,3 4,0 3,9 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 22,4 19,7 20,1 Muut pitkäaikaiset saamiset 1,2 1,2 1,1 Laskennalliset verosaamiset 2,0 1,4 2,3 LYHYTAIKAISET VARAT





Vaihto-omaisuus 1,4 2,2 1,9 Myyntisaamiset ja muut saamiset 20,2 17,6 24,3 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,0 0,6 0,7 Muut rahoitusvarat 4,1 6,4 0,1 Rahat ja pankkisaamiset 12,7 14,9 8,0 Varat yhteensä 181,5 169,9 178,5









30.6.2025 30.6.2024 31.12.2024 OMA PÄÄOMA JA VELAT





OMA PÄÄOMA





Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvan oman pääoman osuus 51,8 46,5 47,4 Määräysvallattomien omistajien osuus - -0,2 -0,2 Oma pääoma yhteensä 51,8 46,3 47,2 PITKÄAIKAISET VELAT





Laskennallinen verovelka 2,0 2,5 2,2 Pitkäaikaiset korolliset velat 57,0 50,5 60,6 Pitkäaikaiset korottomat velat 0,1 0,1 0,1 Pitkäaikaiset varaukset 1,2 1,5 1,5 LYHYTAIKAISET VELAT





Lyhytaikaiset korolliset velat 9,6 9,7 9,8 Saadut ennakot 31,1 28,8 26,3 Ostovelat ja muut velat 27,9 30,6 30,7 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,8 - 0,0 Oma pääoma ja velat yhteensä 181,5 169,9 178,5





KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (Me) 1-6/2025

(6 kk) 1-6/2024

(6 kk) 1-12/2024

(12 kk) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT





Asiakkailta saadut maksut 120,1 111,5 202,0 Tavaroiden ja palvelujen toimittajille ja henkilöstölle suoritetut maksut -97,2 -96,7 -188,4 Maksetut korot -1,2 -1,3 -3,2 Saadut korot 0,2 0,3 1,2 Maksetut verot 0,2 -0,6 -0,8 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT 22,1 13,2 10,7







INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT





Tytäryritysten hankinta vähennettynä

hankintahetken rahavaroilla -0,9 -6,3 -6,3 Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -2,6 -3,1 -8,4 Aineellisten ja aineettomien

käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,1 0,4 0,0 Liiketoimintojen myynti 0,0 0,1 0,8 Investoinnit muihin pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin 0,0 -0,5 -0,1 Luovutustulot muista pitkäaikaisista rahoitusvaroista 0,1 0,2 0,1 Investoinnin osakkuusyrityksiin - - -0,5 Osakkuusyritysten myynti - - 0,2 Lyhytaikaisten sijoitusten lisäys/vähennys -2,0 - - Saadut osingot 1,9 1,5 1,8 INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT -3,4 -7,6 -12,3







RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT





Lainojen nostot - 10,0 10,0 Lainojen takaisinmaksut -3,5 -3,0 -6,5 Rahoitusleasingvelkojen maksut -2,6 -1,9 -4,5 Maksetut osingot -3,8 -5,5 -5,5 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT -9,9 -0,5 -6,6







RAHAVAROJEN MUUTOS (lisäys+/vähennys-) 8,7 5,1 -8,1 Rahavarat tilikauden alussa 8,1 16,2 16,2 Rahavarat tilikauden lopussa 16,8 21,3 8,1





Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (1000 euroa)

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osake-

pääoma Muut

sidotut

rahastot Muut

vapaat

rahastot Kertyneet

voittovarat Yhteensä Määräys-

vallattomien

omistajien osuus Yhteensä OMA PÄÄOMA 31.12.2023 2 257 270 3 154 52 140 57 821 -196 57 625 Laaja tulos:













Tilikauden tulos





-6 017 -6 017 13 -6 003 Muut laajan tuloksen erät:













Muut pitkäaikaiset













rahoitusvarat



184

184

184 Tilikauden laaja tulos yht.



184

184

184 Liiketoimet omistajien kanssa













Osingonjako





-5 523 -5 523

-5 523 Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset













Muutokset, jotka eivät johtaneet määräysvallan muutokseen





21 21 -44 -23 OMA PÄÄOMA 30.6.2024 2 257 270 3 337 40 621 46 485 -226 46 259





Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osake-

pääoma Muut

sidotut

rahastot Muut

vapaat

rahastot Kertyneet

voittovarat Yhteensä Määräys-

vallattomien

omistajien osuus Yhteensä OMA PÄÄOMA 31.12.2024 2 257 270 4 269 40 585 47 382 -207 47 174 Laaja tulos:













Tilikauden tulos





7 514 7 514 -17 7 496 Muut laajan tuloksen erät:













Muut pitkäaikaiset













rahoitusvarat



1 823

1 823

1 823 Tilikauden laaja tulos yht.



1 823

1 823

1 823 Liiketoimet omistajien kanssa













Osingonjako





-3 835 -3 835

-3 835 Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset













Muutokset, jotka eivät johtaneet määräysvallan muutokseen





-1 096 -1 096 225 -871 OMA PÄÄOMA 30.6.2025 2 257 270 6 092 43 168 51 787 0 51 787





Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat

Osakkeet ja osuudet,

(Me) noteeratut noteeraamatt. Yhteensä Hankintameno 1.1.2025 18,7 1,5 20,1 Siirrot erien välillä - 0,0 0,0 Lisäykset - 0,3 0,3 Vähennykset - -0,2 -0,2 Käypään arvoon arvostaminen 2,5 -0,3 2,2 Kirjanpitoarvo 30.6.2025 21,2 1,2 22,4

Muista pitkäaikaisista rahoitusvaroista noteeratut (IFRS käyvän arvon hierarkiataso 1) ja noteeraamattomat (IFRS käyvän arvon hierarkiataso 3) osakkeet arvostetaan käypään arvoon. Noteeraamattomien osakkeiden käyvät arvot perustuvat johdon näkemykseen. Johdon näkemyksessä on otettu huomioon mahdolliset listaamattomista osakkeista saatavat kauppatiedot.

Korolliset velat









30.6.2025 30.6.2024 (Me) Tasearvot Käyvät arvot Tasearvot Käyvät arvot









Pitkäaikaiset velat







Rahalaitoslainat 41,0 39,6 48,1 45,1 Rahoitusleasingvelat 15,9 15,9 2,4 2,4 Pitkäaikaiset korolliset velat 56,9 55,5 50,5 47,5









Lyhytaikaiset velat







Rahalaitoslainat 7,0 8,4 7,0 9,3 Rahoitusleasingvelat 2,6 2,6 2,7 2,7 Lyhytaikaiset korolliset velat 9,6 11,0 9,7 12,1

Korollisten velkojen käyvät arvot on laskettu diskonttaamalla velkaan liittyvät rahavirrat tilinpäätöspäivän markkinakorolla (IFRS käyvän arvon hierarkiataso 2). Kaikki korolliset velat kuuluvat jaksotettuun hankintamenoon arvostettuihin rahoitusvelkoihin ja valuutta on euro.

Bruttoinvestoinnit ja henkilökunta 30.6.2025 30.6.2024 31.12.2024 Bruttoinvestoinnit; Me 3,5 9,8 15,3 Bruttoinvestoinnit; % liikevaihdosta 3,2 % 9,6 % 7,5 %







Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin





kokopäiväisinä *) 1271 hlöä 1334 hlöä 1333 hlöä Mainosjakajien työsuhteita keskimäärin 3719 hlöä 3344 hlöä 3430 hlöä







*) ei sisällä mainosjakajia





Tunnusluvut 30.6.2025 30.6.2024 31.12.2024 Emoyhtiön osakkeenomistajille

kuuluva tulos/osake, euroa 0,69 -0,58 -0,58 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva

oma pääoma/osake, euroa 4,73 4,49 4,45 Omavaraisuusaste, % 34,5 32,8 31,0 Konsernin vastuusitoumukset (Me) 30.6.2025 30.6.2024 31.12.2024 Pantit, vastuut ja takaukset





Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä kiinteistöihin tai yrityskiinnityksiä





Rahalaitoslainat 48,0 55,1 51,6 Annetut kiinteistökiinnitykset 6,0 6,0 6,0 Annetut yrityskiinnitykset 30,1 30,1 30,1







Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat





(1000 eur) 1-6/2025 1-6/2024

Tavaroiden myynti





Osakkuus- ja yhteisyritykset 2 2

Palveluiden myynti





Osakkuus- ja yhteisyritykset 2625 2826

Muu lähipiiri 1 0

Palveluiden ostot





Osakkuus- ja yhteisyritykset 1208 1008

Muu lähipiiri - -

Johdon työsuhde-etuudet





(1000 eur) 1-6/2025 1-6/2024

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1484 1407

Lakisääteinen Tyel-maksu 240 230

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 93 86

Johdon kompensaatiot yhteensä 1817 1724







Tunnuslukujen laskentakaavat





Oman pääoman tuotto-% (ROE) (Tilikauden tulos) x 100

Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)



Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) (Voitto ennen veroja + rahoituskulut) x 100

Oma pääoma + korolliset velat (keskimäärin vuoden aikana)



Omavaraisuusaste-% Oma pääoma x 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot (=tilausvastuu)



Tulos/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos

Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä

Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 31.12.



Osinko/tulos, % (Osakeantioikaistu osinko/osake) x 100

Tulos/osake



Efektiivinen osinkotuotto-% (Osakeantioikaistu osinko/osake) x 100

Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.



Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.

Tulos/osake



Osakekannan markkina-arvo Osakkeiden lukumäärä x tilikauden päätöskurssi



Käyttökate Liikevoitto + suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset



Käyttökate % Liikevoitto + suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset

Liikevaihto



Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto Liikevoitto +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Liite