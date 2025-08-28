Parandusteade: Baltic Horizon Fondi osakuomanike üldkoosolek: teade investoritele

Teates on korrigeeritud investorite suhtes kehtivat üldkoosolekul osalemise õiguse fikseerimise päeva.

Northern Horizon Capital AS parandab 18. augustil 2025 avaldatud börsiteades sisalduvat infot: https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bcaeb4bbe596065286ceba3cd0a105895&lang=et&src=listed

Esialgses teates sisaldus üldkoosolekul osalemise ja hääletamise õigust andva kuupäevana 30. august 2025, mis on laupäev. Seega muudetakse päev ära 29. augustile 2025, mis on kauplemispäev. See tähendab, et üldkoosolekul osalemiseks on õigustatud investor, kelle nimel on Baltic Horizon Fondi osakuomanike Nasdaq CSD SE poolt peetavas registris registreeritud Baltic Horizon Fondi osakuid või Euroclear Sweden AB registris Rootsi hoidmistunnistusi 10 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 29. augusti 2025.a tööpäeva lõpu seisuga.

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

