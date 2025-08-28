Nordic Fibreboard AS 2025. aasta II kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA ARUANNE

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2025. aasta 2. kvartalis 1,87 miljonit eurot, mis oli 14% langust võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (2024. aasta 2. kvartalis 2,18 miljonit eurot). Kontserni peamine tegevusala on puitkiudplaadi tootmine ja hulgimüük, mille müügitulu 2025. aasta 2. kvartalis oli 1,87 miljonit eurot (2024. aasta 2. kvartalis 2,17 miljonit eurot). Ülejäänud segmendiks on Pärnus Suur-Jõe tänaval oleva kinnisvara haldamine, mille müügitulu 2025. aasta 2. kvartalis oli 1 tuhat eurot (2024. aasta 2. kvartalis 9 tuhat eurot). 2025. aasta 2. kvartali ja 2024. aasta sama perioodi müügimahtude peamine erinevus on tingitud müügi vähenemisest Euroopa Liidu turgudele.

Pärnu Riverside Development OÜ kinnisvara haldamise müügitulu Suur-Jõe tänava kinnistul vähenes 2025. aasta 2. kvartalis võrreldes 2024. aasta 2. kvartaliga rendilepingute lõpetamise tõttu 2024. aasta augustis. Rendilepingud lõpetati tootmishoone kompleksi eripärade tõttu, mis põhjustasid kõrgeid halduskulusid, mida renditulud ei suutnud katta.

Nordic Fibreboard konsolideeritud EBITDA oli 2025. aasta 2. kvartalis negatiivne 94 tuhat eurot, EBITDA rentaablus negatiivne 5% (2024. aasta  2. kvartali EBITDA  positiivne 216 tuhat eurot ning EBITDA rentaablus positiivne 10%). Võrreldes 2024. aasta 2. kvartaliga langes Kontserni brutomarginaal 25%-lt 2025. aasta 2. kvartalis 14%-le, mis näitab, et Kontserni 2025. aasta 2. kvartali kasumlikkus on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga langenud.  EBITDA vähenemist mõjutasid eelkõige müügitulu langus ning Pärnu tehase kõrgemad remondi- ja hoolduskulud.

Finantskulud, mis koosnesid intressikuludest, 2025. aasta 2. kvartalis olid 46 tuhat eurot (2024. aasta 2. kvartalis 109 tuhat eurot, koosnesid intressikuludest summas 53 tuhat eurot ning Trigon Property Development AS (TPD) aktsiate ümberhindlusest summas 56 tuhat eurot).

Kontserni 2025. aasta 2. kvartali konsolideeritud puhaskahjum oli 268 tuhat eurot (2024. aasta 2. kvartalis  puhaskahjum 23 tuhat eurot).

Ärivaldkondade ülevaade

Müügitulu ärisegmentide lõikes

tuh EURII kv 2025II kv 20246k 20256k 2024
Kiudplaadi tootmine ja müük1 8672 1703 6014 119
Kinnisvara haldamine19221
KOKKU1 8682 1793 6034 140

 

Kasum ärisegmentide lõikes

tuh EURII kv 2025II kv 20246k 20256k 2024
EBITDA ärisegmentide lõikes:    
Kiudplaadi tootmine ja müük(67)228(129)290
Kinnisvara haldamine(21)(3)(43)(15)
Elimineerimine(6)(8)(8)(5)
KOKKU EBITDA(94)217(180)270
Põhivara kulum ja amortisatsioon(128)(131)(260)(260)
KOKKU ÄRIKASUM/-KAHJUM(222)86(440)10
Neto finantskulud(46)(109)(57)(106)
PUHASKASUM/-KAHJUM(268)(23)(497)(96)

 

Nordic Fibreboard Ltd: kiudplaadi tootmine ja müük

Puitkiudplaadi müügitulu oli 2025. aasta 2. kvartalis 1,87 miljonit eurot (2024. aasta 2. kvartalis 2,17 miljonit eurot). Peamine müügitulu langus, võrreldes 2025. aasta 2. kvartalit 2024. aasta sama perioodiga, toimus Eesti turul, kus müügimaht oli 2025. aasta 2. kvartalis 253 tuhat eurot, mis on 52% väiksem kui 2024. aasta 2. kvartalis, samuti on vähenenud müük Lähis-Ida klientidele. 2025. aasta 2. kvartalis oli võrreldes  eelmise aasta sama perioodiga märgata 8% müügikasvu Soome turul, samuti on taastumas müük Aafrika riikidesse ning uusi kliente on lisandunud Malaisiast ning Suurbritanniast.

Puitkiudplaadi segmendi 2025. aasta 2. kvartali EBITDA oli negatiivne 67 tuhat eurot, (2024. aasta 2. kvartalis positiivne 228 tuhat eurot).  Puitkiudplaadi segmendi 2025. aasta 2. kvartali puhaskahjum oli 241 tuhat eurot (2024. aasta 2. kvartalis puhaskahjum 10 tuhat eurot).

KIUDPLAADI MÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT

tuh EURII kv 2025II kv 20246k 20256k 2024
Euroopa Liit1 7772 1063 4163 798
Aasia28232884
Lähis-Ida14411457
Aafrika130100167
Teised regioonid3504313
KOKKU1 8672 1703 6014 119


Pärnu Riverside Development: Kinnsvara haldus

Pärnu Riverside Development OÜ omab kinnisvara Pärnu linnas asukohaga Suur-Jõe tänav 48. Kinnisvarahaldusest saadud renditulu oli 2025. aasta 2. kvartalis 1 tuhat eurot (2024. aasta 2. kvartalis 9 tuhat eurot), müügitulu vähenemine oli tingitud rendilepingute lõpetamiste tõttu 2024. aasta teises pooles. Rendilepingute lõpetamise otsus tulenes tootmishoone kompleksi eripäradest, mis põhjustasid kõrgeid halduskulusid ja mida ei olnud võimalik rendituludega katta.

Kinnisvarahalduse 2025. aasta 2. kvartali EBITDA oli negatiivne 21 tuhat eurot ning puhaskahjum 21 tuhat eurot (2024. aasta 2. kvartalis EBITDA negatiivne 3 tuhat eurot ning puhaskahjum 3 tuhat eurot).

2025. aasta alguses jaotati Pärnu Riverside Development OÜ-le kuuluv Suur-Jõe 48 kinnistu kinnitatud detailplaneeringu ja maatoimingute alusel kümneks eraldi kinnistuks. Nendest: 5 kinnistut on elamumaa (Admirali 1/3, Admirali 5/7, Admirali 9/11, Admirali 2/4/6 ja Admirali 13/15), 1 kinnistu on ärimaa (Suur-Jõe 48), 3 kinnistut on transpordimaa (Admirali tänav T1, T2 ja T3), 1 kinnistu on ühiskondlike ehitiste maa (Admirali tn 11a).

Konsolideeritud finantsseisundi ja rahavoogude aruanne

Seisuga 30.06.2025 olid Nordic Fibreboard AS varad kokku 8,85 miljonit eurot (30.06.2024: 9,25 miljonit eurot). Nõuded ja ettemaksed olid kokku 1,07 miljonit eurot seisuga 30.06.2025 (30.06.2024: 1,08 miljonit eurot). Varud seisuga 30.06.2025 olid 1,02 miljonit eurot (30.06.2024: samuti 1,02 miljonit eurot) ning Kontserni põhivarad kokku seisuga 30.06.2025 olid 6,72 miljonit eurot (30.06.2024: 7,14 miljonit eurot).

Kontserni kohustised kokku seisuga 30.06.2025 olid 5,73 miljonit eurot (30.06.2024: 4,95 miljonit eurot). Võlad ja ettemaksed olid kokku 1,33 miljonit eurot (30.06.2024: 1,40 miljonit eurot), milledest Kontsernil võlgnevusi tarnijatele seisuga 30.06.2025 oli 0,97 miljonit eurot (30.06.2024: 1,09 miljonit eurot). Laenukohustised olid 30.06.2025 seisuga 4,27 miljonit eurot (30.06.2024: 3,42 miljonit eurot), eraldised endistele töötajatele ning muud kohustised olid 30.06.2025 seisuga 0,14 miljonit eurot (30.06.2024: 0,12 miljonit eurot).

Nordic Fibreboard konsolideeritud rahavoog äritegevusest 2025. aasta esimese kuue kuu jooksul oli negatiivne summas 621 tuhat eurot (2024. aasta esimesed kuus kuud: negatiivne rahavoog 51 tuhat eurot). Investeerimistegevusest oli  2024. aasta esimese kuue kuu jooksul sissetulev rahavoog summas 63 tuhat eurot, mis koosnes TPD aktsiate müügist ning tehtud investeeringutest tootmisvaradesse ja kinnisvarainvesteeringute objektidesse (2024. aasta esimesed kuus kuud: väljaminev rahavoog 163 tuhat eurot. Finantseerimistegevusest oli 2024. aasta esimese kuue kuu kestel sissetulev rahavoog summas 542 tuhat eurot (2024. aasta esimesed kuus kuud: sissetulev rahavoog 209 tuhat eurot). 2024. aasta esimese kuue kuu netorahavoo tulemuseks oli väljaminev rahavoog 16 tuhat eurot (2024. aasta esimesed kuus kuud: väljaminev rahavoog 5 tuhat eurot).

FINANTSSUHTARVUD

Kasumiaruanne    
tuh EURII kv 2025II kv 20246k 20256k 2024
Müügitulu1 8682 1793 6034 140
EBITDA(94)216(180)270
EBITDA rentaablus (5%)10% (5%)7%
Ärikasum/-kahjum(223)86(440)10
Ärirentaablus (12%)4% (12%)0%
Puhaskasum/-kahjum(268)(23)(497)(96)
Puhasrentaablus (14%) (1%) (14%) (2%)
     
     
tuh EUR    
Bilanss30.06.202531.12.202430.06.202431.12.2023
Koguvarad8 8528 2529 2528 505
Koguvarade puhasrentaablus (3%) (0%) (5%) (1%)
Omakapital3 1193 6164 3064 402
Omakapitali puhasrentaablus (9%) (1%) (12%) (2%)
Võlakordaja65%53%53%48%
     
     
Aktsia30.06.202531.12.202430.06.202431.12.2023
Aktsia viimane hind (EUR)*1,000,900,970,90
Puhaskasum aktsia kohta (EUR)(0,26)(0,17)(0,04)(0,15)
Hind-tulu (PE) suhtarv(3,79)(5,15)(25,19)(5,93)
Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR)0,690,800,960,98
Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe1,441,121,010,92
Turukapitalisatsioon (tuh EUR)4 4994 0494 3644 049
Aktsiate arv (tk)4 499 0614 499 0614 499 0614 499 061

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR30.06.202531.12.202430.06.202431.12.2023
Raha ja raha ekvivalendid375327
Nõuded ja ettemaksed (Lisa 2)1 0755711 084534
Varud (Lisa 3)1 0206241 027728
Kokku käibevarad2 1321 2482 1131 269
     
Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 4)2 4812 3802 2942 269
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (Lisa 7)0499491491
Materiaalne põhivara ja vara kasutusõigus (Lisa 5)4 2374 1224 3514 475
Immateriaalne põhivara (Lisa 6)2331
Kokku põhivarad6 7207 0047 1397 236
     
KOKKU VARAD8 8528 2529 2528 505
     
Võlakohustised (Lisa 8)7481 111765556
Võlad ja ettemaksed (Lisa 9)1 3267881 401756
Lühiajalised eraldised (Lisa 10)10211021
Kokku lühiajalised kohustised2 0841 9202 1761 333
     
Pikaajalised võlakohustised (Lisa 8)3,5182 6132 6592 659
Pikaajalised eraldised (Lisa 10)9494111111
Muud pikaajalised kohustised37900
Kokku pikaajalised kohustised3 6492 7162 7702 770
Kokku kohustised5 7334 6364 9464 103
     
Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 11)450450450450
Kohustuslik reservkapital45454545
Jaotamata kasum2 6243 1213 8113 907
Kokku omakapital3 1193 6164 3064 402
     
KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL8 8528 2529 2528 505


KONSOLIDEERITD KASUMI- JA MUU KOONDARUANNE

tuh EURII kv 2025II kv 20246k 20256k 2024
Müügitulu (Lisa 13)1 8682 1793 6034 140
Müüdud toodangu kulu (Lisa 14)(1 740)(1 755)(3 348)(3 468)
Brutokasum 128424255672
     
Turustuskulud (Lisa 15)(245)(251)(473)(477)
Üldhalduskulud (Lisa 16)(115)(94)(226)(192)
Muud äritulud (Lisa 18)138138
Muud ärikulud (Lisa 18)(3)(1)(9)(1)
Ärikasum (-kahjum)(222)86(440)10
     
Finantstulud (Lisa 19)00400
Finantskulud (Lisa 19)(46)(109)(97)(106)
KAHJUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST(268)(23)(497)(96)
     
ARUANDEPERIOODI PUHASKAHJUM KOKKU(268)(23)(497)(96)
     
Tava perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 12)(0,06)(0,01)(0,11)(0,02)
Lahustatud perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 12)(0,06)(0,01)(0,11)(0,02)


KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuh EUR6k 20256k 2024
Äritegevuse rahavood  
Ärikasum (-kahjum)(440)(10)
Korrigeerimised:  
Kulum (Lisa 5; 6)260260
Nõuete ja ettemaksete muutus (Lisa 2)(504)(550)
Varude muutus (Lisa 3)(396)(299)
Äritegevusega seotud kohustiste muutus (Lisa 9)566645
Eraldiste muutus (Lisa 10)(11)(11)
Äritegevusega genereeritud rahavood(525)55
Intressimaksed (Lisa 8; 19)(89)(106)
Muud finantstulud ja -kulud (8)0
Äritegevuse rahavood kokku(621)(51)
   
Investeerimistegevuse rahavood  
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus (Lisa 5; 6)(375)(138)
Kinnisvarainvesteeringu soetus (Lisa 4)(101)(25)
Finantsvarade müük (Lisa 7)5390
Investeerimistegevuse rahavood kokku63(163)
   
Finantseerimistegevuse rahavood  
Saadud laenude tagasimaksed (Lisa 8)(110)(104)
Saadud laenud seotud osapooltelt (Lisa 8)7050
Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed (Lisa 8)(12)(11)
Arvelduskrediidi muutus (Lisa 8)(41)324
Finantseerimistegevuse rahavood kokku542209
   
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS(16)(5)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTID PERIOODI ALGUSES537
RAHA JA RAHA EKVIVALENTID PERIOODI LÕPUS372

Enel Äkke
Juhatuse liige
+372 55525550
group@nordicfibrebaord.com

