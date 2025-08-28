Nordic Fibreboard AS 2025. aasta II kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA ARUANNE

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2025. aasta 2. kvartalis 1,87 miljonit eurot, mis oli 14% langust võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (2024. aasta 2. kvartalis 2,18 miljonit eurot). Kontserni peamine tegevusala on puitkiudplaadi tootmine ja hulgimüük, mille müügitulu 2025. aasta 2. kvartalis oli 1,87 miljonit eurot (2024. aasta 2. kvartalis 2,17 miljonit eurot). Ülejäänud segmendiks on Pärnus Suur-Jõe tänaval oleva kinnisvara haldamine, mille müügitulu 2025. aasta 2. kvartalis oli 1 tuhat eurot (2024. aasta 2. kvartalis 9 tuhat eurot). 2025. aasta 2. kvartali ja 2024. aasta sama perioodi müügimahtude peamine erinevus on tingitud müügi vähenemisest Euroopa Liidu turgudele.

Pärnu Riverside Development OÜ kinnisvara haldamise müügitulu Suur-Jõe tänava kinnistul vähenes 2025. aasta 2. kvartalis võrreldes 2024. aasta 2. kvartaliga rendilepingute lõpetamise tõttu 2024. aasta augustis. Rendilepingud lõpetati tootmishoone kompleksi eripärade tõttu, mis põhjustasid kõrgeid halduskulusid, mida renditulud ei suutnud katta.

Nordic Fibreboard konsolideeritud EBITDA oli 2025. aasta 2. kvartalis negatiivne 94 tuhat eurot, EBITDA rentaablus negatiivne 5% (2024. aasta 2. kvartali EBITDA positiivne 216 tuhat eurot ning EBITDA rentaablus positiivne 10%). Võrreldes 2024. aasta 2. kvartaliga langes Kontserni brutomarginaal 25%-lt 2025. aasta 2. kvartalis 14%-le, mis näitab, et Kontserni 2025. aasta 2. kvartali kasumlikkus on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga langenud. EBITDA vähenemist mõjutasid eelkõige müügitulu langus ning Pärnu tehase kõrgemad remondi- ja hoolduskulud.

Finantskulud, mis koosnesid intressikuludest, 2025. aasta 2. kvartalis olid 46 tuhat eurot (2024. aasta 2. kvartalis 109 tuhat eurot, koosnesid intressikuludest summas 53 tuhat eurot ning Trigon Property Development AS (TPD) aktsiate ümberhindlusest summas 56 tuhat eurot).

Kontserni 2025. aasta 2. kvartali konsolideeritud puhaskahjum oli 268 tuhat eurot (2024. aasta 2. kvartalis puhaskahjum 23 tuhat eurot).

Ärivaldkondade ülevaade

Müügitulu ärisegmentide lõikes

tuh EUR II kv 2025 II kv 2024 6k 2025 6k 2024 Kiudplaadi tootmine ja müük 1 867 2 170 3 601 4 119 Kinnisvara haldamine 1 9 2 21 KOKKU 1 868 2 179 3 603 4 140

Kasum ärisegmentide lõikes

tuh EUR II kv 2025 II kv 2024 6k 2025 6k 2024 EBITDA ärisegmentide lõikes: Kiudplaadi tootmine ja müük (67) 228 (129) 290 Kinnisvara haldamine (21) (3) (43) (15) Elimineerimine (6) (8) (8) (5) KOKKU EBITDA (94) 217 (180) 270 Põhivara kulum ja amortisatsioon (128) (131) (260) (260) KOKKU ÄRIKASUM/-KAHJUM (222) 86 (440) 10 Neto finantskulud (46) (109) (57) (106) PUHASKASUM/-KAHJUM (268) (23) (497) (96)

Nordic Fibreboard Ltd: kiudplaadi tootmine ja müük

Puitkiudplaadi müügitulu oli 2025. aasta 2. kvartalis 1,87 miljonit eurot (2024. aasta 2. kvartalis 2,17 miljonit eurot). Peamine müügitulu langus, võrreldes 2025. aasta 2. kvartalit 2024. aasta sama perioodiga, toimus Eesti turul, kus müügimaht oli 2025. aasta 2. kvartalis 253 tuhat eurot, mis on 52% väiksem kui 2024. aasta 2. kvartalis, samuti on vähenenud müük Lähis-Ida klientidele. 2025. aasta 2. kvartalis oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga märgata 8% müügikasvu Soome turul, samuti on taastumas müük Aafrika riikidesse ning uusi kliente on lisandunud Malaisiast ning Suurbritanniast.

Puitkiudplaadi segmendi 2025. aasta 2. kvartali EBITDA oli negatiivne 67 tuhat eurot, (2024. aasta 2. kvartalis positiivne 228 tuhat eurot). Puitkiudplaadi segmendi 2025. aasta 2. kvartali puhaskahjum oli 241 tuhat eurot (2024. aasta 2. kvartalis puhaskahjum 10 tuhat eurot).

KIUDPLAADI MÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT

tuh EUR II kv 2025 II kv 2024 6k 2025 6k 2024 Euroopa Liit 1 777 2 106 3 416 3 798 Aasia 28 23 28 84 Lähis-Ida 14 41 14 57 Aafrika 13 0 100 167 Teised regioonid 35 0 43 13 KOKKU 1 867 2 170 3 601 4 119





Pärnu Riverside Development: Kinnsvara haldus

Pärnu Riverside Development OÜ omab kinnisvara Pärnu linnas asukohaga Suur-Jõe tänav 48. Kinnisvarahaldusest saadud renditulu oli 2025. aasta 2. kvartalis 1 tuhat eurot (2024. aasta 2. kvartalis 9 tuhat eurot), müügitulu vähenemine oli tingitud rendilepingute lõpetamiste tõttu 2024. aasta teises pooles. Rendilepingute lõpetamise otsus tulenes tootmishoone kompleksi eripäradest, mis põhjustasid kõrgeid halduskulusid ja mida ei olnud võimalik rendituludega katta.

Kinnisvarahalduse 2025. aasta 2. kvartali EBITDA oli negatiivne 21 tuhat eurot ning puhaskahjum 21 tuhat eurot (2024. aasta 2. kvartalis EBITDA negatiivne 3 tuhat eurot ning puhaskahjum 3 tuhat eurot).

2025. aasta alguses jaotati Pärnu Riverside Development OÜ-le kuuluv Suur-Jõe 48 kinnistu kinnitatud detailplaneeringu ja maatoimingute alusel kümneks eraldi kinnistuks. Nendest: 5 kinnistut on elamumaa (Admirali 1/3, Admirali 5/7, Admirali 9/11, Admirali 2/4/6 ja Admirali 13/15), 1 kinnistu on ärimaa (Suur-Jõe 48), 3 kinnistut on transpordimaa (Admirali tänav T1, T2 ja T3), 1 kinnistu on ühiskondlike ehitiste maa (Admirali tn 11a).

Konsolideeritud finantsseisundi ja rahavoogude aruanne

Seisuga 30.06.2025 olid Nordic Fibreboard AS varad kokku 8,85 miljonit eurot (30.06.2024: 9,25 miljonit eurot). Nõuded ja ettemaksed olid kokku 1,07 miljonit eurot seisuga 30.06.2025 (30.06.2024: 1,08 miljonit eurot). Varud seisuga 30.06.2025 olid 1,02 miljonit eurot (30.06.2024: samuti 1,02 miljonit eurot) ning Kontserni põhivarad kokku seisuga 30.06.2025 olid 6,72 miljonit eurot (30.06.2024: 7,14 miljonit eurot).

Kontserni kohustised kokku seisuga 30.06.2025 olid 5,73 miljonit eurot (30.06.2024: 4,95 miljonit eurot). Võlad ja ettemaksed olid kokku 1,33 miljonit eurot (30.06.2024: 1,40 miljonit eurot), milledest Kontsernil võlgnevusi tarnijatele seisuga 30.06.2025 oli 0,97 miljonit eurot (30.06.2024: 1,09 miljonit eurot). Laenukohustised olid 30.06.2025 seisuga 4,27 miljonit eurot (30.06.2024: 3,42 miljonit eurot), eraldised endistele töötajatele ning muud kohustised olid 30.06.2025 seisuga 0,14 miljonit eurot (30.06.2024: 0,12 miljonit eurot).

Nordic Fibreboard konsolideeritud rahavoog äritegevusest 2025. aasta esimese kuue kuu jooksul oli negatiivne summas 621 tuhat eurot (2024. aasta esimesed kuus kuud: negatiivne rahavoog 51 tuhat eurot). Investeerimistegevusest oli 2024. aasta esimese kuue kuu jooksul sissetulev rahavoog summas 63 tuhat eurot, mis koosnes TPD aktsiate müügist ning tehtud investeeringutest tootmisvaradesse ja kinnisvarainvesteeringute objektidesse (2024. aasta esimesed kuus kuud: väljaminev rahavoog 163 tuhat eurot. Finantseerimistegevusest oli 2024. aasta esimese kuue kuu kestel sissetulev rahavoog summas 542 tuhat eurot (2024. aasta esimesed kuus kuud: sissetulev rahavoog 209 tuhat eurot). 2024. aasta esimese kuue kuu netorahavoo tulemuseks oli väljaminev rahavoog 16 tuhat eurot (2024. aasta esimesed kuus kuud: väljaminev rahavoog 5 tuhat eurot).

FINANTSSUHTARVUD

Kasumiaruanne tuh EUR II kv 2025 II kv 2024 6k 2025 6k 2024 Müügitulu 1 868 2 179 3 603 4 140 EBITDA (94) 216 (180) 270 EBITDA rentaablus (5%) 10% (5%) 7% Ärikasum/-kahjum (223) 86 (440) 10 Ärirentaablus (12%) 4% (12%) 0% Puhaskasum/-kahjum (268) (23) (497) (96) Puhasrentaablus (14%) (1%) (14%) (2%) tuh EUR Bilanss 30.06.2025 31.12.2024 30.06.2024 31.12.2023 Koguvarad 8 852 8 252 9 252 8 505 Koguvarade puhasrentaablus (3%) (0%) (5%) (1%) Omakapital 3 119 3 616 4 306 4 402 Omakapitali puhasrentaablus (9%) (1%) (12%) (2%) Võlakordaja 65% 53% 53% 48% Aktsia 30.06.2025 31.12.2024 30.06.2024 31.12.2023 Aktsia viimane hind (EUR)* 1,00 0,90 0,97 0,90 Puhaskasum aktsia kohta (EUR) (0,26) (0,17) (0,04) (0,15) Hind-tulu (PE) suhtarv (3,79) (5,15) (25,19) (5,93) Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 0,69 0,80 0,96 0,98 Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 1,44 1,12 1,01 0,92 Turukapitalisatsioon (tuh EUR) 4 499 4 049 4 364 4 049 Aktsiate arv (tk) 4 499 061 4 499 061 4 499 061 4 499 061

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR 30.06.2025 31.12.2024 30.06.2024 31.12.2023 Raha ja raha ekvivalendid 37 53 2 7 Nõuded ja ettemaksed (Lisa 2) 1 075 571 1 084 534 Varud (Lisa 3) 1 020 624 1 027 728 Kokku käibevarad 2 132 1 248 2 113 1 269 Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 4) 2 481 2 380 2 294 2 269 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (Lisa 7) 0 499 491 491 Materiaalne põhivara ja vara kasutusõigus (Lisa 5) 4 237 4 122 4 351 4 475 Immateriaalne põhivara (Lisa 6) 2 3 3 1 Kokku põhivarad 6 720 7 004 7 139 7 236 KOKKU VARAD 8 852 8 252 9 252 8 505 Võlakohustised (Lisa 8) 748 1 111 765 556 Võlad ja ettemaksed (Lisa 9) 1 326 788 1 401 756 Lühiajalised eraldised (Lisa 10) 10 21 10 21 Kokku lühiajalised kohustised 2 084 1 920 2 176 1 333 Pikaajalised võlakohustised (Lisa 8) 3,518 2 613 2 659 2 659 Pikaajalised eraldised (Lisa 10) 94 94 111 111 Muud pikaajalised kohustised 37 9 0 0 Kokku pikaajalised kohustised 3 649 2 716 2 770 2 770 Kokku kohustised 5 733 4 636 4 946 4 103 Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 11) 450 450 450 450 Kohustuslik reservkapital 45 45 45 45 Jaotamata kasum 2 624 3 121 3 811 3 907 Kokku omakapital 3 119 3 616 4 306 4 402 KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL 8 852 8 252 9 252 8 505





KONSOLIDEERITD KASUMI- JA MUU KOONDARUANNE

tuh EUR II kv 2025 II kv 2024 6k 2025 6k 2024 Müügitulu (Lisa 13) 1 868 2 179 3 603 4 140 Müüdud toodangu kulu (Lisa 14) (1 740) (1 755) (3 348) (3 468) Brutokasum 128 424 255 672 Turustuskulud (Lisa 15) (245) (251) (473) (477) Üldhalduskulud (Lisa 16) (115) (94) (226) (192) Muud äritulud (Lisa 18) 13 8 13 8 Muud ärikulud (Lisa 18) (3) (1) (9) (1) Ärikasum (-kahjum) (222) 86 (440) 10 Finantstulud (Lisa 19) 0 0 40 0 Finantskulud (Lisa 19) (46) (109) (97) (106) KAHJUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST (268) (23) (497) (96) ARUANDEPERIOODI PUHASKAHJUM KOKKU (268) (23) (497) (96) Tava perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 12) (0,06) (0,01) (0,11) (0,02) Lahustatud perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 12) (0,06) (0,01) (0,11) (0,02)





KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuh EUR 6k 2025 6k 2024 Äritegevuse rahavood Ärikasum (-kahjum) (440) (10) Korrigeerimised: Kulum (Lisa 5; 6) 260 260 Nõuete ja ettemaksete muutus (Lisa 2) (504) (550) Varude muutus (Lisa 3) (396) (299) Äritegevusega seotud kohustiste muutus (Lisa 9) 566 645 Eraldiste muutus (Lisa 10) (11) (11) Äritegevusega genereeritud rahavood (525) 55 Intressimaksed (Lisa 8; 19) (89) (106) Muud finantstulud ja -kulud (8) 0 Äritegevuse rahavood kokku (621) (51) Investeerimistegevuse rahavood Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus (Lisa 5; 6) (375) (138) Kinnisvarainvesteeringu soetus (Lisa 4) (101) (25) Finantsvarade müük (Lisa 7) 539 0 Investeerimistegevuse rahavood kokku 63 (163) Finantseerimistegevuse rahavood Saadud laenude tagasimaksed (Lisa 8) (110) (104) Saadud laenud seotud osapooltelt (Lisa 8) 705 0 Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed (Lisa 8) (12) (11) Arvelduskrediidi muutus (Lisa 8) (41) 324 Finantseerimistegevuse rahavood kokku 542 209 RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS (16) (5) RAHA JA RAHA EKVIVALENTID PERIOODI ALGUSES 53 7 RAHA JA RAHA EKVIVALENTID PERIOODI LÕPUS 37 2

Enel Äkke

Juhatuse liige

+372 55525550

group@nordicfibrebaord.com

Manus