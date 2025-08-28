Paris, le 28 août 2025

Air France-KLM annonce le succès de son émission d’obligations pour un montant de 500 millions d’euros d’obligations dans le cadre de son programme EMTN

Air France-KLM a placé avec succès aujourd’hui, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), 500 millions d’euros d’obligations seniors non garanties (senior unsecured), dont la maturité est de 5 ans et offrant un coupon fixe annuel de 3,75% (yield de 3,866%).

Cette opération permet au Groupe de profiter des bonnes conditions de marché actuelles et d’étendre la maturité moyenne de sa dette.

L'émission a été placée à des niveaux attractifs grâce à une demande forte et de grande qualité, reflétant la confiance des investisseurs dans le modèle économique de la société, le potentiel de croissance, ainsi que la solidité de son profil crédit.

Le produit de l'émission sera affecté aux besoins de financement généraux du groupe.

La dette à long terme du Groupe est notée BB+ par Standard & Poor’s et BBB- par Fitch Ratings.

Deutsche Bank, Crédit Agricole CIB et Commerzbank ont agi en tant que coordinateurs globaux avec CIC, Santander, SMBC et Société Générale en tant que Chefs de file associés et teneurs de livre.

