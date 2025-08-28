Nanterre, le 28 août 2025

Trafics de VINCI Autoroutes et de VINCI Airports en juillet 2025

I- Évolution du trafic des réseaux interurbains de VINCI Autoroutes





Juillet Cumul à fin juillet

(7 mois) % Variation 2025/2024 % Variation 2025/2024 VINCI Autoroutes +1,0 % +2,0 % Véhicules légers +1,0 % +2,2 % Poids lourds +0,4 % +0,5 %

En juillet, le trafic des véhicules légers a affiché une hausse de 1,0 % et celui des poids lourds, en dépit d’un jour ouvré de moins qu’en juillet 2024, de +0,4 %.

Depuis le début de l’année, le trafic progresse (+2,0 %), tant pour les véhicules légers (+2,2 %) que pour les poids lourds (+0,5 % malgré deux jours ouvrés de moins qu’en 2024).

II- Évolution du trafic passagers de VINCI Airports1





Juillet Cumul à fin juillet

(7 mois) % Variation 2025/2024 % Variation 2025/2024 VINCI Airports +3,6 % +5,9 % Portugal (ANA) +5,2 % +4,9 % Royaume-Uni +0,3 % +1,5 % France +1,6 % +3,8 % Serbie +6,1 % +5,5 % Hongrie +5,6 % +13 % Mexique (OMA) +7,7 % +10 % États-Unis -10 % -3,6 % République dominicaine (Aerodom) -8,8 % -12 % Costa Rica +5,4 % +2,3 % Chili (Nuevo Pudahuel) +1,4 % +4,3 % Brésil +7,1 % +9,4 % Japon (Kansai Airports) +6,1 % +12 % Cambodge (Cambodia Airports) +12 % +18 % Cap-Vert +17 % +18 %

1 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant le trafic des aéroports en période pleine.

Dans la continuité des mois précédents, le trafic passagers reste dynamique dans la quasi-totalité des plateformes du réseau.

Au global, il augmente de 3,6 % en juillet.

III- Évolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports2





Juillet Cumul à fin juillet

(7 mois) % Variation 2025/2024 % Variation 2025/2024 VINCI Airports +4,4 % +6,2 % Portugal (ANA) +3,8 % +3,7 % Royaume-Uni +2,5 % +2,6 % France +3,3 % +2,7 % Serbie +5,5 % +4,3 % Hongrie +3,9 % +11 % Mexique (OMA) +7,8 % +9,9 % États-Unis +2,8 % +25 % République dominicaine (Aerodom) -7,3 % -14 % Costa Rica +14 % +3,3 % Chili (Nuevo Pudahuel) -0,3 % +1,3 % Brésil +1,7 % +5,5 % Japon (Kansai Airports) +8,6 % +8,3 % Cambodge (Cambodia Airports) +15 % +17 % Cap-Vert +22 % +22 %

2 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine.

