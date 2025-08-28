Orange : Orange emprunte sur le marché obligataire 900 millions d’euros

Communiqué de presse

Paris, le 28 août 2025

Orange emprunte sur le marché obligataire 900 millions d’euros

Orange emprunte sur le marché obligataire 900 millions d’euros à 12 ans avec un coupon de 3,75%.



Devise Format Maturité Montant Coupon Marge EUR Taux fixe Septembre 2037 900 millions 3,75% m/s + 108 bps

Barclays et BofA Securities interviennent en qualité de Coordinateurs Globaux.

Barclays, BBVA, BofA Securities, Crédit Agricole - Corporate Investment Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Santander et UniCredit interviennent en qualité de Chefs de file du placement.

Grâce à cette émission, Orange poursuit la politique de gestion prudente et active de son bilan.

A propos d'Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 40,3 milliards d’euros en 2024 et 124 600 salariés au 30 juin 2025, dont 68 700 en France. Le Groupe servait 300 millions de clients au 30 juin 2025, dont 262 millions de clients mobile et 22 millions de clients haut débit fixe. Ces chiffres tiennent compte de la déconsolidation de certaines activités en Espagne liées à la création de la co-entreprise MASORANGE. Le Groupe est présent dans 26 pays (y compris les pays non consolidés).

Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business. En février 2023, le Groupe a présenté son plan stratégique « Lead the Future », construit sur un nouveau modèle d’entreprise et guidé par la responsabilité et l’efficacité. « Lead the Future » capitalise sur l’excellence des réseaux afin de renforcer le leadership d’Orange dans la qualité de service.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA).

Pour plus d’informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com , www.orange-business.com et l’app Orange News ou pour nous suivre sur X : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

