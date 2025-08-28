Árshlutareikningur Byggðastofnunar janúar - júní 2025

Árshlutareikningur Byggðastofnunar janúar – júní 2025

Árshlutareikningur Byggðastofnunar fyrir tímabilið janúar – júní 2025, var staðfestur af stjórn stofnunarinnar 28. ágúst 2025.

Afkoma tímabilsins var jákvæð um 242 milljónir króna. Eiginfjárhlutfall í lok árs skv. eiginfjárákvæðum laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki var 23,86% í lok júní.

Um stofnunina gilda lög um Byggðastofnun nr. 106/1999 og reglugerð nr. 347/2000. Hlutverk Byggðastofnunar er að efla byggð og atvinnulíf með sérstakri áherslu á jöfnun tækifæra allra landsmanna til atvinnu og búsetu. Í samræmi við hlutverk sitt undirbýr, skipuleggur og fjármagnar stofnunin verkefni og veitir lán með það að markmiði að treysta byggð, efla atvinnu og stuðla að nýsköpun í atvinnulífi. Stofnunin skipuleggur og vinnur að atvinnuráðgjöf í samstarfi við landshlutasamtök, sveitarfélög og aðra haghafa. Byggðastofnun fylgist með þróun byggðar í landinu, m.a. með gagnasöfnun og rannsóknum. Stofnunin getur gert eða látið gera áætlanir um þróun byggðar og atvinnulífs í þeim tilgangi að treysta búsetu og atvinnu í byggðum landsins.   Þá annast stofnunin framkvæmd laga um póstþjónustu og hafa eftirlit með póstþjónustu eins og nánar er kveðið á um í lögum um það efni. Skrifstofa stofnunarinnar er á Sauðárkróki.

Helstu niðurstöður úr árshlutareikningi

  • Afkoma tímabilsins var jákvæð um 242 milljónir króna.
  • Eiginfjárhlutfall skv. lögum um fjármálafyrirtæki var 23,86% en skal að lágmarki vera 8%.
  • Hreinar vaxtatekjur voru 668 milljón króna eða 45% af vaxtatekjum, samanborið við 771 milljón króna (50% af vaxtatekjum) hreinar vaxtatekjur á sama tímabili 2024.
  • Laun og annar rekstrarkostnaður nam 350 milljónum króna líkt og á sama tímabili 2024.
  • Eignir námu 30.414 milljónum króna og hafa hækkað um 297 milljónir frá árslokum 2024. Þar af voru útlán 27.269 milljónir samanborið við 25.061 milljón í árslok 2024.
  • Skuldir námu 24.169 milljónum króna og lækkuðu um 54 milljónir frá áramótum.

Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar veitir Arnar Már Elíasson forstjóri Byggðastofnunar í síma 455 5400 eða á netfanginu arnar@byggdastofnun.is

Lykiltölur úr árshlutareikningi og samanburður við fyrri ár

 30.6.2025202430.6.20242023
 Þús. kr.Þús. kr.Þús. kr.Þús. kr.
Yfirlit um afkomu    
Vaxtatekjur.................................................1.494.1442.670.4461.533.7322.706.642
Vaxtagjöld..................................................826.1681.345.188763.0491.463.293
Hreinar vaxtatekjur.....................................667.9761.325.258770.6831.243.349
Aðrar rekstrartekjur.....................................45.220743.704426.363656.934
Hreinar rekstrartekjur..................................1.120.1802.068.9621.197.0461.900.283
     
Önnur rekstrargjöld.....................................877.958764.277106.7291.196.783
Afkoma ársins..........................................242.2211.304.6851.090.317703.500
     
Með rekstrargjöldum eru færð framlög í afskriftareikning útlána lánsloforða og annarra krafna297.428-276.899-464.170164.172
     
     
Efnahagsreikningur30.6.202531.12.202430.6.202431.12.2023
Eignir    
Handbært fé................................................548.8812.636.8721.737.413926.930
Markaðsskuldabréf.......................................363.297355.927349.979340.013
Aðrar kröfur................................................4.1154.63910.42425.296
Hlutabréf.....................................................369.983332.572317.846285.687
Fullnustueignir.............................................36.662101010
Hlutdeildarfélög...........................................1.066.324968.970969.649904.568
Útlán til viðskiptavina...................................27.268.62225.060.93124.237.72522.071.447
Varanlegir rekstrarfjármunir.........................756.056757.442769.619781.796
Eignir samtals..........................................30.413.94030.117.36328.392.66625.335.747
     
Skuldir og eigið fé    
Lántökur og skuldabréfaútgáfur.....................23.081.29823.406.32321.340.48719.901.162
Óráðstöfuð framlög......................................895.085563.986856.557529.287
Aðrar skuldir...............................................192.312144.030406.966206.960
Skuldir samtals........................................24.168.69424.114.33922.604.01020.637.408
     
Eigið fé    
Eiginfjárframlag...........................................7.800.0007.800.0007.800.0007.800.000
Uppsöfnuð afkoma.......................................-1.554.755-1.796.976-2.011.344-3.101.661
Eigið fé samtals...........................................6.245.2456.003.0245.788.6564.698.339
     
Skuldir og eigið fé samtals......................30.413.94030.117.36328.392.66625.335.747
     
Sjóðstreymi30.6.2025202430.6.20242023
Handbært fé (-til) frá rekstri.........................-1.643.113-1.734.762-437.088-913.756
Fjárfestingarhreyfingar.................................-54.474-11.338-8.2020
Fjármögnunarhreyfingar...............................-388.6063.474.0501.260.297163.058
Hækkun/(-lækkun) á handbæru fé................-2.086.1931.727.950815.007-750.698
Gengismunur á handbæru fé.........................-1.799-18.008-4.524-8.709
Handbært fé í ársbyrjun...............................2.636.872926.930926.9301.686.337
Handbært fé í lok árs...............................548.8812.636.8721.737.413926.930
     
Eiginfjárhlutfall samkvæmt lögum um lánastofnanir aðrar en viðskiptabanka og sparisjóði23,86%23,17%24,64%22,64%

Viðhengi


Árshlutauppgjör 2025.06.30 Fréttatilkynning v árshlutareiknings 2025

