Árshlutareikningur Byggðastofnunar janúar – júní 2025
Árshlutareikningur Byggðastofnunar fyrir tímabilið janúar – júní 2025, var staðfestur af stjórn stofnunarinnar 28. ágúst 2025.
Afkoma tímabilsins var jákvæð um 242 milljónir króna. Eiginfjárhlutfall í lok árs skv. eiginfjárákvæðum laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki var 23,86% í lok júní.
Um stofnunina gilda lög um Byggðastofnun nr. 106/1999 og reglugerð nr. 347/2000. Hlutverk Byggðastofnunar er að efla byggð og atvinnulíf með sérstakri áherslu á jöfnun tækifæra allra landsmanna til atvinnu og búsetu. Í samræmi við hlutverk sitt undirbýr, skipuleggur og fjármagnar stofnunin verkefni og veitir lán með það að markmiði að treysta byggð, efla atvinnu og stuðla að nýsköpun í atvinnulífi. Stofnunin skipuleggur og vinnur að atvinnuráðgjöf í samstarfi við landshlutasamtök, sveitarfélög og aðra haghafa. Byggðastofnun fylgist með þróun byggðar í landinu, m.a. með gagnasöfnun og rannsóknum. Stofnunin getur gert eða látið gera áætlanir um þróun byggðar og atvinnulífs í þeim tilgangi að treysta búsetu og atvinnu í byggðum landsins. Þá annast stofnunin framkvæmd laga um póstþjónustu og hafa eftirlit með póstþjónustu eins og nánar er kveðið á um í lögum um það efni. Skrifstofa stofnunarinnar er á Sauðárkróki.
Helstu niðurstöður úr árshlutareikningi
- Afkoma tímabilsins var jákvæð um 242 milljónir króna.
- Eiginfjárhlutfall skv. lögum um fjármálafyrirtæki var 23,86% en skal að lágmarki vera 8%.
- Hreinar vaxtatekjur voru 668 milljón króna eða 45% af vaxtatekjum, samanborið við 771 milljón króna (50% af vaxtatekjum) hreinar vaxtatekjur á sama tímabili 2024.
- Laun og annar rekstrarkostnaður nam 350 milljónum króna líkt og á sama tímabili 2024.
- Eignir námu 30.414 milljónum króna og hafa hækkað um 297 milljónir frá árslokum 2024. Þar af voru útlán 27.269 milljónir samanborið við 25.061 milljón í árslok 2024.
- Skuldir námu 24.169 milljónum króna og lækkuðu um 54 milljónir frá áramótum.
Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar veitir Arnar Már Elíasson forstjóri Byggðastofnunar í síma 455 5400 eða á netfanginu arnar@byggdastofnun.is
Lykiltölur úr árshlutareikningi og samanburður við fyrri ár
|30.6.2025
|2024
|30.6.2024
|2023
|Þús. kr.
|Þús. kr.
|Þús. kr.
|Þús. kr.
|Yfirlit um afkomu
|Vaxtatekjur.................................................
|1.494.144
|2.670.446
|1.533.732
|2.706.642
|Vaxtagjöld..................................................
|826.168
|1.345.188
|763.049
|1.463.293
|Hreinar vaxtatekjur.....................................
|667.976
|1.325.258
|770.683
|1.243.349
|Aðrar rekstrartekjur.....................................
|45.220
|743.704
|426.363
|656.934
|Hreinar rekstrartekjur..................................
|1.120.180
|2.068.962
|1.197.046
|1.900.283
|Önnur rekstrargjöld.....................................
|877.958
|764.277
|106.729
|1.196.783
|Afkoma ársins..........................................
|242.221
|1.304.685
|1.090.317
|703.500
|Með rekstrargjöldum eru færð framlög í afskriftareikning útlána lánsloforða og annarra krafna
|297.428
|-276.899
|-464.170
|164.172
|Efnahagsreikningur
|30.6.2025
|31.12.2024
|30.6.2024
|31.12.2023
|Eignir
|Handbært fé................................................
|548.881
|2.636.872
|1.737.413
|926.930
|Markaðsskuldabréf.......................................
|363.297
|355.927
|349.979
|340.013
|Aðrar kröfur................................................
|4.115
|4.639
|10.424
|25.296
|Hlutabréf.....................................................
|369.983
|332.572
|317.846
|285.687
|Fullnustueignir.............................................
|36.662
|10
|10
|10
|Hlutdeildarfélög...........................................
|1.066.324
|968.970
|969.649
|904.568
|Útlán til viðskiptavina...................................
|27.268.622
|25.060.931
|24.237.725
|22.071.447
|Varanlegir rekstrarfjármunir.........................
|756.056
|757.442
|769.619
|781.796
|Eignir samtals..........................................
|30.413.940
|30.117.363
|28.392.666
|25.335.747
|Skuldir og eigið fé
|Lántökur og skuldabréfaútgáfur.....................
|23.081.298
|23.406.323
|21.340.487
|19.901.162
|Óráðstöfuð framlög......................................
|895.085
|563.986
|856.557
|529.287
|Aðrar skuldir...............................................
|192.312
|144.030
|406.966
|206.960
|Skuldir samtals........................................
|24.168.694
|24.114.339
|22.604.010
|20.637.408
|Eigið fé
|Eiginfjárframlag...........................................
|7.800.000
|7.800.000
|7.800.000
|7.800.000
|Uppsöfnuð afkoma.......................................
|-1.554.755
|-1.796.976
|-2.011.344
|-3.101.661
|Eigið fé samtals...........................................
|6.245.245
|6.003.024
|5.788.656
|4.698.339
|Skuldir og eigið fé samtals......................
|30.413.940
|30.117.363
|28.392.666
|25.335.747
|Sjóðstreymi
|30.6.2025
|2024
|30.6.2024
|2023
|Handbært fé (-til) frá rekstri.........................
|-1.643.113
|-1.734.762
|-437.088
|-913.756
|Fjárfestingarhreyfingar.................................
|-54.474
|-11.338
|-8.202
|0
|Fjármögnunarhreyfingar...............................
|-388.606
|3.474.050
|1.260.297
|163.058
|Hækkun/(-lækkun) á handbæru fé................
|-2.086.193
|1.727.950
|815.007
|-750.698
|Gengismunur á handbæru fé.........................
|-1.799
|-18.008
|-4.524
|-8.709
|Handbært fé í ársbyrjun...............................
|2.636.872
|926.930
|926.930
|1.686.337
|Handbært fé í lok árs...............................
|548.881
|2.636.872
|1.737.413
|926.930
|Eiginfjárhlutfall samkvæmt lögum um lánastofnanir aðrar en viðskiptabanka og sparisjóði
|23,86%
|23,17%
|24,64%
|22,64%
Viðhengi