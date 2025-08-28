Ahmed Group משיקה את AG Property Trust, ונפתחת לראשונה להון חיצוני

מיסיסוגה, אונטריו, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ahmed Group השיקה את AG Property Trust (AGPT), קרן השקעות פרטית בנדל"ן (REIT) הפתוחה כעת למשקיעים מוסמכים.

במהלך שמונה השנים האחרונות, Ahmed Group השיגה קצב צמיחה שנתי מצטבר של יותר מ-50% בשווי פורטפוליו ההשקעות שלה בנדל"ן. עם AGPT, המשרד המשפחתי נפתח לראשונה לגישה של הון חיצוני תוך שמירה על צמיחה ממושמעת והתמקדות בקהילה.

AGPT מנוהלת על ידי Ahmed Asset Management Inc (AAMI), כאשר TSX Trust Company משמשת כנאמן עצמאי ו-PwC כרואי חשבון. הנאמנות מספקת למשקיעים חשיפה לקהילות ייעודיות להשכרת דירות באזור טורונטו רבתי ובשווקים קנדיים נבחרים. המודל שלה משלב רווחי פיתוח עם הכנסות משכירות כדי להתמקד בצמיחת ערך הנכסים לאורך זמן ועלייה של תזרים המזומנים, עם יעד תשואה מומחש של עד 12% לשנה, כפי שפורט בתזכיר ההצעה ובכפוף לסיכונים.

"תכנון וביצוע אסטרטגי היו עמוד השדרה של ההצלחה שלנו", אמר מו אחמד (Moe Ahmed), נשיא ומנכ"ל Ahmed Group. .AG Property Trust מאפשרת לשותפים חיצוניים להשתתף בהצלחה זו תוך תמיכה בקהילות בנות קיימא ובעלות השפעה חברתית."

AGPT פתוחה למשקיעים מוסמכים תחת NI 45-106 וזכאית ל-RRSP ולחשבונות רשומים אחרים. ועדה מייעצת לשריעה תנחה את האירוע האתי.

הקרן מתכננת להרחיב את הגישה למשקיעים זכאים באמצעות מזכר הצעה מתוקן ומחודש, לאחר השלמת מאזן הפתיחה המבוקר שלה על ידי חברת PwC.

למידע נוסף – מדיה: Alex Gregory, Ahmed Group, (647) 261-6732, alex@ahmed.group

משקיעים/סוחרים:Erik Suokas, Belco Private Capital, (647) 619-9978, erik@belcopc.com

אודות: קבוצת אחמד (Ahmed Group), שנוסדה בשנת 1966 על ידי ד"ר האשם מ. אחמד ז"ל, היא חברה משפחתית קנדית המושקעת בפיתוח, בנייה וניהול נדל"ן. עם הון של יותר מ-2 מיליארד דולר, AAMI מנהלת נכסים בשווי של כמעט 100 מיליון דולר בניהולו של מו אחמד, נשיא ומנכ"ל.

כתב ויתור: הודעה לעיתונות זו מכילה מידע צופה פני עתיד הכפוף לסיכונים כולל תנאים כלכליים, מימון, בנייה ואיתור דיירים. התוצאות עשויות להיות שונות. על המשקיעים להתייעץ עם היועץ הפיננסי שלהם ולעיין במזכר ההנפקה. ביצועי העבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות. ניירות ערך מוצעים רק למשקיעים כשירים מתחת ל-NI 45-106 באמצעות עוסק רשום בשוק הפטור. ניירות ערך אינם רשומים תחת חוק ניירות הערך האמריקאי משנת 1933 ואין להציע או למכור אותם בארה"ב ללא רישום או פטור.

