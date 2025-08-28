Light and Shadow Witness History, Lenses Record Metamorphosis (La lumière et l’ombre témoignent de l’histoire, les objectifs enregistrent la métamorphose) – Ouverture de l’exposition internationale de photographies marquant le 45e anniversaire de la zone économique spéciale de Shenzhen

SHENZHEN, Chine, 28 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour célébrer le 45e anniversaire de la création de la zone économique spéciale de Shenzhen (ZES), l’exposition intitulée « Metamorphosis: International Photography Exhibition for the 45th Anniversary of the SEZ » (Métamorphose : Exposition internationale de photographies pour le 45e anniversaire de la ZES) a été inaugurée en ligne et hors ligne le 24 août.

L’exposition est divisée en six sections thématiques, dont « From a Small Backward Border Town to an International Metropolis » (D’une petite ville frontalière reculée à une métropole internationale). Elle présente plus de 100 photographies couvrant les années 80 et 90 à nos jours, retraçant les 45 années de transformation de Shenzhen.

Les statistiques montrent que le PIB régional de Shenzhen est passé de 270 millions de yuans en 1980 à 3 680 milliards de yuans en 2024. Shenzhen est un « modèle miraculeux » de la réforme et de l’ouverture de la Chine depuis 45 ans. Depuis 2024, la ville a profité des réformes du système économique pour stimuler le développement des industries émergentes, des industries d’avenir et des industries traditionnelles, tout en soutenant les industries, les produits, les clusters et les entreprises clés afin d’atteindre une croissance accélérée, voire extraordinaire.

Cette hausse des statistiques reflète la forte dynamique d’innovation de Shenzhen. Première ville nationale de démonstration de l’innovation en Chine, Shenzhen accueille un grand nombre d’entreprises de haute technologie telles que Huawei, ZTE, Tencent, BYD et DJI, ce qui lui a valu la réputation de « Ville de l’innovation ».

Li Wei, un habitant de Shenzhen, a déclaré que l’événement en ligne illustrait de manière saisissante les formidables changements apportés par la réforme et l’ouverture à Shenzhen. Il s’est émerveillé du charme de Shenzhen, qui a su se transformer en métropole internationale moderne au rayonnement mondial accru. Il a également ajouté que les habitants de Shenzhen devaient continuer à perpétuer l’esprit de réforme et d’ouverture, ainsi que l’esprit de la SEZ, afin d’écrire un chapitre encore plus merveilleux de la modernisation chinoise.

Zhao Qing, président de l’association des photographes de Shenzhen, a déclaré que cet événement avait adopté divers styles et techniques pour présenter les citoyens heureux, la richesse culturelle et l’environnement harmonieux de Shenzhen sous un angle journalistique et documentaire. Il a également utilisé le pouvoir de la photographie pour raconter l’histoire des habitants de Shenzhen : leur engagement indéfectible, leur persévérance et leur esprit pionnier.

Source : International Photography Exhibition for the 45th Anniversary of the SEZ