Tilray Medical renforce sa présence en Allemagne en introduisant de nouvelles variétés de cannabis thérapeutique Good Supply

LONDRES et NEUMÜNSTER, 28 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Medical (« Tilray »), une division de Tilray Brands, Inc. (NASDAQ : TLRY et TSX : TLRY) et un leader mondial du cannabis thérapeutique qui permet aux patients et aux professionnels de santé de prendre ensemble des décisions de santé individualisées et éclairées, transformant ainsi le domaine des soins, a annoncé aujourd’hui le lancement de trois nouvelles variétés de cannabis thérapeutique certifiées EU-GMP pour les patients en Allemagne : Good Supply Cannabisblüten THC 22 IIM, Good Supply Cannabisblüten THC 25 MMK et Good Supply Cannabisblüten THC 18 LLD. Chaque produit sera disponible en formats de 15 g et 500 g afin de répondre aux divers besoins des patients et des pharmacies dans le cadre médical allemand.

« Chez Tilray, notre engagement indéfectible pour un leadership mondial dans le domaine du cannabis thérapeutique est guidé par notre attachement aux soins prodigués aux patients et à l’amélioration des normes de santé à l’échelle mondiale », a déclaré Rajnish Ohri, directeur général de la division internationale de Tilray Brands. « En introduisant ces nouvelles variétés Good Supply sur le marché allemand, nous élargissons non seulement l’accès à des options de qualité supérieure certifiées EU-GMP pour les médecins et les patients, mais nous réaffirmons également notre rôle de partenaire de confiance dans le domaine du cannabis thérapeutique sur tous les continents. Notre puissante plateforme internationale et notre solide réseau de distribution nous permettent d’offrir une qualité constante et un approvisionnement fiable, garantissant ainsi aux personnes dans le besoin l’accès à des choix thérapeutiques sûrs et efficaces. »

Good Supply Cannabisblüten THC 22 IIM sera disponible dès le mois de septembre. Good Supply Cannabisblüten THC 25 MMK sera lancé le 19 septembre, et Good Supply Cannabisblüten THC 18 LLD suivra fin septembre ou début octobre. Les trois variétés seront proposées en conditionnements de 15 g pour les patients et de 500 g pour les pharmacies.

Tilray Medical fournit du cannabis thérapeutique conforme aux normes EU-GMP aux pharmacies dans toute l’Allemagne, où les produits sont délivrés sur ordonnance et bénéficient des capacités logistiques et de distribution de Tilray en Allemagne. Ces nouvelles variétés viennent étoffer le portefeuille de Good Supply, reconnue comme l’une des meilleures marques de cannabis au Canada pour sa qualité irréprochable et ses formats accessibles, désormais adaptés à l’usage du cannabis thérapeutique en Allemagne.

À propos de Tilray Medical

Tilray Medical a pour objectif de transformer la vie et de favoriser la dignité des patients en difficulté grâce à un accès sûr et fiable à un portefeuille mondial de marques de produits à base de cannabis thérapeutique, notamment Tilray Medical, Broken Coast, Redecan, Good Supply et Navcora. Après s’être hissée au rang des premières sociétés de production agréées de cannabis thérapeutique au Canada, Tilray a construit les premières usines de production de cannabis certifiées BPF au Portugal et en Allemagne. Aujourd’hui, Tilray Medical est l’un des principaux fournisseurs de cannabis thérapeutique proposant un portefeuille de marques et de produits conçus pour répondre aux besoins des patients dans le monde entier.

Pour plus d’informations sur Tilray Medical, consultez les sites Internet de Tilray Medical Europe, Tilray Medical Canada et Tilray Medical Australie et Nouvelle-Zélande.

À propos de Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. ou « Tilray » (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY) est une société internationale de premier plan spécialisée dans les produits de consommation courante et de bien-être exerçant ses activités au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Amérique latine. Elle s’impose comme une force de transformation au carrefour du cannabis, des boissons, du bien-être et du divertissement, et entend améliorer la qualité de vie grâce à des moments d’échanges. La mission de Tilray est d’être une entreprise leader dans le domaine des biens de consommation haut de gamme, grâce à un ensemble de marques et de produits innovants qui inspirent la joie et créent des expériences mémorables. La plateforme innovante de Tilray prend en charge plus de 40 marques dans plus de 20 pays, y compris des offres complètes de cannabis, des aliments à base de chanvre et des boissons artisanales.

Pour découvrir la façon dont nous participons à l’amélioration de la qualité de vie grâce à des moments d’échanges, consultez le site Tilray.com et suivez @Tilray sur tous les réseaux sociaux.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations exprimées dans le présent communiqué ne relevant pas de faits historiques constituent des informations prospectives ou des déclarations prospectives (ensemble, « les déclarations prospectives ») au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et de l’article 27A de la loi fédérale américaine Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi fédérale américaine Securities Exchange Act (loi sur les Bourses de valeurs) de 1934, dans sa version modifiée, soumises aux dispositions dites « Safe Harbor » (ou « sphère de sécurité ») instituées par ces articles et d’autres lois applicables. Les déclarations prospectives se caractérisent par l’emploi de termes tels que « prévisions », « à l’avenir », « devrait », « pourrait », « permettre », « potentiel », « envisager », « croire », « anticiper », « estimer », « planifier », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « peut », « projette », « sera », « serait » et d’autres expressions de même sens ou leur forme négative, bien que ce ne soit pas toujours le cas. L’exploitation de certains facteurs importants, estimations, objectifs, projections ou hypothèses a permis de tirer les conclusions figurant dans les déclarations prospectives de la présente communication. Les déclarations prospectives comprennent des évocations de nos intentions, croyances, projections, perspectives, analyses ou attentes actuelles concernant, entre autres, la capacité de la Société à commercialiser de nouveaux produits innovants à l’échelle mondiale. De nombreux facteurs sont susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les performances, réalisations ou résultats réels et toute déclaration prospective, ainsi que d’autres risques et incertitudes actuellement non connus de la Société ou qui, de l’avis de cette dernière, pourraient également entraîner un écart sensible entre les résultats ou événements réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives figurant dans la présente communication. Pour obtenir une analyse plus détaillée de ces risques et autres facteurs, nous vous invitons à consulter le dernier formulaire d’information annuel ainsi que le dernier rapport annuel de Tilray déposé sous formulaire 10-K auprès de la SEC et disponible sur EDGAR, de même que les autres rapports périodiques également déposés auprès de la SEC. Les déclarations prospectives exprimées dans le présent communiqué ne sont valables qu’à leur date de publication, et la Société décline toute obligation de les mettre à jour publiquement à la suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres facteurs postérieurs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

Pour plus d’information :

Médias : news@tilray.com

Relations avec les investisseurs : investors@tilray.com