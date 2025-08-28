Vague d’embauches : Nova Bus accélère sa croissance

SAINT-EUSTACHE, Québec, 28 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nova Bus, chef de file canadien dans la fabrication d'autobus et membre du Groupe Volvo, annonce l’embauche plus de 300 nouveaux employés depuis le début de l’année 2025. Cette initiative se poursuit afin de répondre à une demande croissante de ses produits et service et qui s’est développée grâce à la confiance de ses clients en la fiabilité et la durabilité de ses solutions offertes au fil des ans.

Une fiabilité et un service après-vente qui se sont toujours démarqués à travers les années

Fort de plus de 30 ans d’expérience et de savoir-faire, Nova Bus conçoit et assemble des autobus de transport urbain au Canada et demeure un partenaire solide et de confiance, offrant des solutions capables de répondre à toutes les besoins opérationnels de nos clients et au climat Nord-Américain. Cette réputation enviable repose également sur une formation client rigoureuse et un service après-vente de proximité, assurés par des experts reconnus dans l’industrie.

« Le succès de Nova Bus est attribuable à notre capacité à écouter les besoins de nos clients et de notre engagement à répondre à leurs attentes. Nous sommes fiers d’offrir une gamme de produits diversifiés, fiables, robustes, faciles à utiliser et soutenus par un service après-vente hors pair », a déclaré M. Paul Le Houillier, président de Nova Bus.

Accès à la mesure de formation de la main-d’œuvre : un accélérateur de croissance

Grâce aux subventions gouvernementales du programme Mesure de formation de la main-d’œuvre (MFOR), Nova Bus pourra compenser une partie des salaires de ses nouvelles recrues en formation, réduisant ainsi les coûts d’intégration et accélérant la mise en œuvre de ses projets de croissance. D’ailleurs, sur les 300 nouvelles embauches réalisées depuis le début de l’année 2025, la subvention MFOR s’appliquera à 180 d’entre eux.



« Nous sommes très reconnaissants envers le gouvernement pour son soutien au développement de Nova Bus. Cette subvention nous a permis une augmentation rapide de nos effectifs tout en améliorant l’encadrement et le développement de nos employés. Grâce à ces embauches, nous pouvons continuer notre croissance et ultimement, favoriser la mobilité durable. », a conclu M. Le Houillier.

À propos de Nova Bus

Nova Bus, membre du Groupe Volvo, est un important fournisseur de solutions de transport durable en Amérique du Nord. L'entreprise accompagne les sociétés de transport et opérateurs de parcs d’autobus à évoluer, à leur rythme, vers des alternatives plus écologiques, en offrant une variété de modèles d'autobus innovants adaptés à différents besoins opérationnels. Pour plus d’informations sur les produits et services de Nova Bus, veuillez visiter novabus.com et pour la section Carrières : novabus.com/carriere/.