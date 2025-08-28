Selskabsmeddelelse

28. august 2025

Meddelelse nr. 22

NKT har modtaget en "anmodning forud for afgørelse" fra det slovakiske antimonopolkontor

NKT A/S (NKT) bekræfter, at selskabets tjekkiske datterselskab, NKT s.r.o., har modtaget en "anmodning forud for afgørelse" (anmodning) fra det slovakiske antimonopolkontor vedrørende en igangværende undersøgelse af påstået konkurrencebegrænsende praksis på det slovakiske kabelmarked.



I anmodningen hævder antimonopolkontoret, at visse former for tidligere praksis blandt flere kabelproducenter udgør overtrædelser af Slovakiets og EU's konkurrenceregler. Undersøgelsen involverer en lokal kabelassociation og 11 kabelproducenter, herunder NKT s.r.o.

Antimonopolkontoret har i sin anmodning foreslået bøder til de involverede parter, herunder NKT s.r.o., i forbindelse med de aktiviteter, der undersøges i Slovakiet. NKT bestrider myndighedernes iagtagelser og påståede overtrædelser, der ligger til grund for den foreslåede bøde, og selskabet vil fremlægge sit begrundede forsvar over for myndighederne. NKT forventer en endelig afgørelse fra antimonopolkontoret inden for seks til tolv måneder fra nu. Hvis anmodningen opretholdes, vil NKT overveje alle tilgængelige retsmidler, herunder appel til de slovakiske domstole.

I en relateret sag er NKT s.r.o. i øjeblikket under undersøgelse af kontoret for konkurrencebeskyttelse i Tjekkiet sammen med fem andre kabelproducenter og afventer i øjeblikket resultatet af undersøgelsen.

NKT ser alvorligt på denne sag, og forpligter sig fortsat til fuldt samarbejde med myndighederne og til at opretholde ansvarlige og etiske forretningsstandarder.

NKT vil give yderligere oplysninger, når det er nødvendigt i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser.

Denne meddelelse ændrer ikke NKT's finansielle forventninger til 2025.

Kontakt

Investorer

Jacob Johansen, Head of Investor Relations

+45 2169 3591 / jacob.johansen@nkt.com



Presse

Louise W. Naldal, Head of Group Communications

+45 2982 0022 / louise.westh.naldal@nkt.com

