MONAT expande sus operaciones globales a seis nuevos países

MIAMI, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MONAT Global Corp., líder en productos de belleza y cuidado capilar de alta gama con ingredientes de origen natural, anunció hoy un hito importante en su estrategia de crecimiento internacional: la expansión hacia seis países adicionales en Europa y América Latina.

El anuncio se realizó el pasado fin de semana en MONATions 2025, la Convención Global de la empresa celebrada en Resorts World Las Vegas, frente a más de 4.000 asistentes entusiastas.

A partir del 1 de octubre de 2025, MONAT continuará su expansión europea con el lanzamiento en Austria, seguido por Italia a principios de 2026. Al mismo tiempo, MONAT dará inicio a su presencia en América Latina con el lanzamiento de operaciones en México el 1 de octubre de 2025. Sobre esa base, República Dominicana, Costa Rica y Panamá están programados para su lanzamiento a principios de 2026.

"Esta expansión marca un momento extraordinario en la trayectoria de MONAT", dijo Ray Urdaneta, cofundador y director ejecutivo de MONAT Global. “Desde Europa hasta América Latina, la demanda de productos de belleza de alto rendimiento y con ingredientes naturales continúa creciendo. Nos enorgullece llevar los productos galardonados y la incomparable comunidad de MONAT a nuevos mercados, empoderando a más personas a vivir una vida más hermosa".

Con más de una década de impulso y reconocimiento como el vendedor directo número uno de productos premium para el cuidado capilar en el mundo, MONAT rompe barreras constantemente con innovación con respaldo científico, formulaciones de origen natural y una cultura basada en propósito e impacto. Esta expansión refuerza la misión de MONAT de redefinir la belleza en todo el mundo, al mismo tiempo que crea oportunidades para emprendedores en todo el mundo. Con este anuncio, MONAT ahora operará con orgullo en 18 países, expandiendo aún más su presencia internacional y su comunidad inigualable.

Acerca de MONAT:

MONAT Global es una marca líder de venta social que ofrece productos para el cuidado capilar, de la piel y de bienestar, con respaldo científico y origen natural, a través de una apasionada comunidad de Market Partners independientes. Fundada en 2014 y con sede en Miami, FL, MONAT opera en múltiples mercados internacionales y continúa expandiendo su presencia global con integridad, innovación e impacto como pilares fundamentales.

