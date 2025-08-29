Vugar Usi Zade, director de Operaciones de Bitget, habla sobre el futuro de la Web3 en el Foro de Líderes Mundiales de The Economic Times

VICTORIA, Seychelles, Aug. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder de bolsa de criptomonedas y Web3, participó en el Economic Times World Leaders Forum (Foro de Líderes Mundiales de The Economic Times), donde Vugar Usi Zade, director de Operaciones de Bitget, compartió sus opiniones sobre el papel cambiante de las criptomonedas en la transformación de las finanzas mundiales.

En el único panel del evento centrado en la Web3 titulado Crypto Beyond Hype: Building the Future or Burning Cash (Las criptomonedas más allá del ruido mediático: ¿construyendo el futuro o quemando dinero?), Vugar se unió a Toby Gilbert, director ejecutivo de Coinweb, y a Sandeep Nailwal, cofundador de Polygon, para debatir abiertamente sobre si la industria está finalmente cumpliendo sus promesas. El panel se celebró en el marco del evento The Economic Times, que se celebró durante dos días, y reunió a responsables políticos, fundadores de empresas emergentes y visionarios tecnológicos, con el fin de explorar cómo las tecnologías emergentes están influyendo en las agendas económicas del mundo real.

“Ni en mis sueños más descabellados, imaginé que hablaría en el mismo evento que líderes como el primer ministro Shri Narendra Modi y el 68.º secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry”, afirmó Vugar. “Este encuentro demuestra que las criptomonedas y la Web3 han dejado de ser algo marginal y se han convertido en temas de conversación esenciales para el futuro de las finanzas, en especial en las economías en desarrollo y los mercados emergentes que están marcando el ritmo mundial”.

Vugar Usi Zade, director de Operaciones de Bitget, dando una conferencia en el Foro de Líderes Mundiales

Toby Gilbert señaló: “A medida que la incertidumbre normativa comienza a disiparse, por fin observamos cómo la infraestructura y el capital confluyen de una manera que podría dar acceso a los próximos mil millones de usuarios”. Sandeep Nailwal agregó: “Hemos construido los caminos. Ahora el objetivo es garantizar que todos los desarrolladores, fundadores y usuarios dispongan de las herramientas necesarias para generar valor agregado”.

Panel: “Las criptomonedas más allá del ruido mediático: ¿construyendo el futuro o quemando dinero?”

En su calidad de anfitrión del foro, Asia meridional, que se ha convertido en la economía de más rápido crecimiento y en un importante centro de adopción digital, convirtió al foro de este año en el lugar ideal para centrar estas conversaciones en la relevancia geopolítica. Desde la identidad digital hasta los pagos transfronterizos, el debate fue más allá de la terminología de moda para examinar los sistemas que la Web3 podría redefinir desde cero.

Gracias a la mayor adopción de tecnologías emergentes, los países de la región sudasiática han logrado avances considerables. Ya sea al invitar a intercambios internacionales para impulsar el panorama de la Web3 o al trabajar en marcos normativos para avanzar en su progreso, los líderes del sector en todo el mundo reconocen la importancia de este espacio tecnológico en constante evolución.

