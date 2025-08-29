Vugar Usi Zade, directeur général de Bitget s’exprime sur l’avenir du Web3 lors de l’Economic Times World Leaders Forum

VICTORIA, Seychelles, 29 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion de sa participation à l’Economic Times World Leaders Forum, Vugar Usi Zade, directeur général de Bitget (principale bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde), a partagé ses réflexions sur le rôle évolutif des cryptomonnaies dans le façonnement de la finance mondiale.

Lors du seul panel dédié au Web3, intitulé « Crypto Beyond Hype: Building the Future or Burning Cash » (La cryptomonnaie au-delà du battage médiatique : construire l’avenir ou épuiser ses capitaux), Vugar Usi Zade s’est joint à Toby Gilbert, PDG de Coinweb, et à Sandeep Nailwal, cofondateur de Polygon, pour échanger dans un esprit de franchise sur la capacité réelle du secteur à réaliser son potentiel. Ce panel s’inscrivait dans le cadre d’un événement de deux jours à l’initiative de The Economic Times, et a réuni des décideurs politiques, des fondateurs de startups et des visionnaires du secteur technologique afin d’explorer l’influence des technologies émergentes sur l’agenda économique mondial.

« Même dans mes rêves les plus fous, je n’aurai jamais imaginé prendre la parole au même titre que des personnalités telles que le Premier ministre indien Shri Narendra Modi ou le 68ᵉ secrétaire d’État américain John Kerry » indique M. Usi Zade. « Cela montre bien que la crypto et le Web3 ne sont plus des idées marginales mais sont devenus des sujets de discussion essentiels pour l’avenir de la finance, notamment dans les économies en développement et sur les marchés émergents qui donnent aujourd’hui le ton à l’échelle mondiale. »

Vugar Usi Zade, directeur général de Bitget, lors de son intervention à l’Economic Times World Leaders Forum

« À l’heure où les aspects réglementaires gagnent en clarté, nous assistons enfin à une convergence des infrastructures et des capitaux qui pourrait permettre d’atteindre le prochain milliard d’utilisateurs. », observe Toby Gilbert. Et Sandeep Nailwal d’ajouter : « Nous avons essuyé les premiers plâtres. Il s’agit désormais de s’assurer que chaque développeur, fondateur et utilisateur dispose des outils nécessaires pour en tirer pleinement parti. »

Panel « Crypto Beyond Hype: Building the Future or Burning Cash » (La cryptomonnaie au-delà du battage médiatique: construire l’avenir ou épuiser ses capitaux)

L’émergence de l’Asie du Sud, tant comme économie à la plus rapide croissance que comme pôle majeur de l’adoption du numérique a fait de ce forum le lieu idéal pour ancrer ces discussions dans une perspective géopolitique. De l’identité numérique aux paiements transfrontaliers, la discussion a dépassé le stade des expressions à la mode pour examiner les systèmes que le Web3 pourrait repenser en profondeur.

Avec l’adoption croissante des technologies émergentes, les pays de la région sud-asiatique progressent à pas de géant. Qu’il s’agisse de favoriser les échanges internationaux pour dynamiser l’écosystème Web3 ou de travailler sur des cadres réglementaires en vue de stimuler l’innovation, les leaders mondiaux du secteur reconnaissent l’importance de ce domaine technologique en pleine évolution.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin , de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique non dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains et des millions de jetons. Il propose un trading multi-chaînes, des jalonnements, des paiements et un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des swaps avancés et des informations sur le marché, le tout intégré au sein d’une plateforme unique.

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP™ , l’un des championnats les plus passionnants du monde.

