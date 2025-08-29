מנהל התפעול של Bitget, ווגאר אוסי זאדה, סיפר על עתיד ה-Web3 בפורום מנהיגי העולם של Economic Times

ויקטוריה, איי סיישל, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, עלתה לבמה בפורום מנהיגי העולם של Economic Times, שם מנהל התפעול של Bitget, ווגאר אוסי זאדה (Vugar Usi Zade), שיתף תובנות על התפקיד המתפתח של הקריפטו בעיצוב הפיננסים הגלובליים.

בפאנל היחיד של האירוע המתמקד ב-Web3 שכותרתו קריפטו מעבר ליחסי ציבור: בונים את העתיד או שריפת מזומנים (Crypto Beyond Hype: Building the Future or Burning Cash), ווגאר הצטרף למנכ"ל Coinweb טובי גילברט (Toby Gilbert) ולמייסד השותף של Polygon סנדיפ ניילוואל (Sandeep Nailwal ) לדיון גלוי לב בשאלה האם התעשייה סוף סוף מקיימת את הבטחותיה. הפאנל היווה חלק מאירוע ה-Economic Times, שנערך במשך יומיים, והפגיש קובעי מדיניות, מייסדי סטארט-אפים ואנשי חזון טכנולוגי כדי לחקור כיצד טכנולוגיות מתפתחות משפיעות על סדר היום הכלכלי בעולם האמיתי.

"מעולם בחלומות הפרועים ביותר שלי לא דמיינתי לדבר באותו אירוע עם מנהיגים כמו ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי ומזכיר המדינה ה-68 של ארה"ב, ג'ון קרי", אמר ווגאר. "מה שזה מראה הוא שקריפטו ו-Web3 הם כבר לא שוליים, הם הפכו לנקודות שיחה חיוניות לעתיד הפיננסים, במיוחד בכלכלות מתפתחות ובשווקים מתעוררים שקובעים את הקצב העולמי".

ווגאר אוסי זאדה, מנהל התפעול של Bitget, מדבר בפורום המנהיגים העולמי

טובי גילברט ציין, "כשהערפל הרגולטורי מתחיל להתפוגג, אנחנו סוף סוף רואים תשתיות והון מתכנסים באופן שיכול לפתוח את מיליארד המשתמשים הבאים". סנדיפ ניילוואל הוסיף, "בנינו את הכבישים המהירים. עכשיו ההתמקדות היא לוודא שלכל מפתח, מייסד ומשתמש יש את הכלים להניע ערך בנוסף לזה".

מתוך הפאנל קריפטו מעבר להייפ: בניית העתיד או שריפת מזומנים

כמארחת הפורום, הופעתה של דרום אסיה הן ככלכלה הצומחת ביותר והן כמוקד מרכזי לאימוץ דיגיטלי הפכה את הפורום השנה למקום האידיאלי לבסס את השיחות הללו ברלוונטיות גיאופוליטית. מזהות דיגיטלית ועד תשלומים חוצי גבולות, הדיון עבר מעבר למילות באזז כדי לבחון את המערכות ש-Web3 יכול ליצור מחדש מהיסוד.

עם האימוץ ההולך וגובר של טכנולוגיות מתפתחות, מדינות באזור דרום אסיה מתקדמות. בין אם מדובר בהזמנת בורסות בינלאומיות כדי להגביר את נוף ה-Web3 או עבודה על מסגרות רגולטוריות כדי לקדם את התקדמותן, מנהיגי התעשייה ברחבי העולם מכירים בחשיבות של מרחב טכנולוגי מתפתח זה.

