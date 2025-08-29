Ketua Pegawai Operasi Bitget, Vugar Usi Zade Berucap Tentang Masa Depan Web3 di Economic Times World Leaders Forum

VICTORIA, Seychelles, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka di dunia, tampil di pentas Economic Times World Leaders Forum. Di forum tersebut, Ketua Pegawai Operasi Bitget, Vugar Usi Zade berkongsi pandangan tentang peranan kripto yang semakin berkembang dalam membentuk landskap kewangan global.

Dalam satu-satunya sesi panel yang memfokuskan kepada Web3 bertajuk Crypto Beyond Hype: Building the Future or Burning Cash, Vugar telah menyertai Ketua Pegawai Eksekutif Coinweb, Toby Gilbert dan Pengasas Bersama Polygon, Sandeep Nailwal untuk perbincangan terbuka mengenai sama ada industri ini benar-benar menunaikan janji-janji yang telah diuar-uarkan. Panel ini merupakan sebahagian daripada acara Economic Times yang berlangsung selama dua hari dan menghimpunkan para penggubal dasar, pengasas syarikat permulaan serta tokoh teknologi untuk menerokai cara teknologi baharu memberi kesan kepada agenda ekonomi dunia nyata.

"Tidak pernah terlintas dalam fikiran saya bahawa saya akan berucap dalam acara yang sama dengan pemimpin seperti Perdana Menteri Shri Narendra Modi dan Setiausaha Negara Amerika Syarikat ke-68, John Kerry," kata Vugar. "Apa yang ditunjukkan oleh situasi ini ialah kripto dan Web3 bukan lagi isu pinggiran—ia kini menjadi topik utama dalam perbincangan masa depan kewangan, terutamanya di negara membangun dan pasaran baharu yang sedang menetapkan rentak ekonomi global."

Vugar Usi Zade, Ketua Pegawai Operasi Bitget berucap di World Leaders Forum

Toby Gilbert menyatakan, "Apabila kekaburan peraturan mula terurai, kami akhirnya melihat infrastruktur dan modal bersatu dengan cara yang berpotensi membuka akses kepada satu bilion pengguna seterusnya." Sandeep Nailwal menambah, "Kami telah membina lebuh raya. Kini tumpuan adalah untuk memastikan setiap pembangun, pengasas dan pengguna memiliki alat yang diperlukan untuk mencipta nilai di atasnya."

Panel Crypto Beyond Hype: Building the Future or Burning Cash

Sebagai tuan rumah forum, kemunculan Asia Selatan sebagai ekonomi yang paling pesat berkembang dan pusat utama penerimaan teknologi digital menjadikan forum tahun ini sebagai pentas yang tepat untuk mengaitkan perbincangan ini dengan konteks geopolitik. Daripada identiti digital hinggalah kepada pembayaran rentas sempadan, perbincangan ini melangkaui istilah popular dan memberi tumpuan kepada sistem asas yang berpotensi untuk dibentuk semula sepenuhnya oleh teknologi Web3.

Dengan peningkatan penerimaan teknologi baharu, negara-negara di rantau Asia Selatan terus mencatat kemajuan. Sama ada melalui jemputan kepada pertukaran antarabangsa untuk memperkukuh ekosistem Web3 atau usaha membangunkan rangka kerja peraturan bagi menyokong perkembangan tersebut, para pemimpin industri di seluruh dunia semakin mengiktiraf kepentingan ruang teknologi yang sedang berkembang ini.

