Ackermans & van Haaren : Résultats semestriels 2025

Ackermans & van Haaren publie aujourd'hui ses résultats semestriels pour 2025
Les bons résultats des participations principales soutiennent la croissance du bénéfice d’Ackermans & van Haaren pour le premier semestre 2025, qui atteint 273 millions d’euros (+36%)
- Des résultats record au premier semestre chez DEME, Delen Private Bank, la Banque Van Breda et SIPEF
- Amélioration significative des résultats de Nextensa
- Perspectives (relevées): le bénéfice net pour l’ensemble de l’exercice 2025 devrait croître d’au moins 15%
- Position nette de trésorerie positive de 431 millions d’euros
