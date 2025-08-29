Ackermans & van Haaren : Résultats semestriels 2025

Cher actionnaire,

Monsieur, Madame,





Ackermans & van Haaren publie aujourd'hui ses résultats semestriels pour 2025

Les bons résultats des participations principales soutiennent la croissance du bénéfice d’Ackermans & van Haaren pour le premier semestre 2025, qui atteint 273 millions d’euros (+36%)

Des résultats record au premier semestre chez DEME, Delen Private Bank, la Banque Van Breda et SIPEF

Amélioration significative des résultats de Nextensa

Perspectives (relevées): le bénéfice net pour l’ensemble de l’exercice 2025 devrait croître d’au moins 15%

Position nette de trésorerie positive de 431 millions d’euros

veuillez trouver ci-joint notre communiqué.





Meilleures salutations,

Ackermans & van Haaren





Pièce jointe