Ackermans & van Haaren: Halfjaarresultaten 2025

Ackermans & van Haaren publiceert zijn halfjaarresultaten 2025:

Sterke resultaten van de kernparticipaties steunen de winstgroei van Ackermans & van Haaren in eerste helft 2025 naar 273 miljoen euro (+36%)

Record halfjaarresultaten bij DEME, Delen Private Bank, Bank Van Breda en SIPEF

Aanzienlijke verbetering van de resultaten van Nextensa

Vooruitzichten (versterkt): de nettowinst voor 2025 zal naar verwachting met meer dan 15% stijgen

Positieve nettokaspositie van € 431 miljoen

