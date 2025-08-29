Ackermans & van Haaren: Halfjaarresultaten 2025

Ackermans & van Haaren publiceert zijn halfjaarresultaten 2025:

Sterke resultaten van de kernparticipaties steunen de winstgroei van Ackermans & van Haaren in eerste helft 2025 naar 273 miljoen euro (+36%)

  • Record halfjaarresultaten bij DEME, Delen Private Bank, Bank Van Breda en SIPEF
  • Aanzienlijke verbetering van de resultaten van Nextensa
  • Vooruitzichten (versterkt): de nettowinst voor 2025 zal naar verwachting met meer dan 15% stijgen
  • Positieve nettokaspositie van € 431 miljoen

