LHV Groupi allutatud võlakirjade ennetähtaegse lunastamise (sh nimekirja fikseerimise päeva ja lunastamispäeva) teade

AS LHV Group teatab, et on otsustanud ennetähtaegselt lunastada 30.09.2020 emiteeritud allutatud võlakirjad, mis on registreeritud ISIN koodiga EE3300001791 (edaspidi LHV Group 2030 allutatud võlakirjad). Ennetähtaegne lunastamine toimub kooskõlas LHV Group 2030 allutatud võlakirjade prospekti ja võlakirjatingimustega, mille kohaselt on täielik või osaline ennetähtaegne lunastamine lubatud pärast 30.09.2025, investoreid sellest vähemalt 30 päeva ette teavitades ning finantsjärelevalveasutuse eelneval nõusolekul. Euroopa Keskpank otsustas 11.08.2025 anda nõusoleku LHV Group 2030 allutatud võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks.

Ennetähtaegselt lunastatakse kõik 35 000 LHV Group 2030 allutatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot, koguväärtuses 35 000 000 eurot. Võlakirjaomanikele makstakse lunastusmaksena välja vastavate võlakirjade nimiväärtus ning lunastamise teostamise päevaks arvestatud ja tasumata intress. Investorile väljamakstav summa ühe võlakirja kohta on 1015 eurot.

Lunastamise teostamise päev (payment date) on 30.09.2025 ja võlakirja omanike nimekiri fikseeritakse (record date) 29.09.2025 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese. LHV Panga teenuseid kasutab juuli lõpu seisuga 476 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 109 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 177 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.



Investorsuhted

Sten Hans Jakobsoo

Investorsuhete ja ettevõtte arenduse juht

E-post: stenhans.jakobsoo@lhv.ee

Kommunikatsioon

Paul Pihlak

LHV kommunikatsioonijuht

E-post: paul.pihlak@lhv.ee