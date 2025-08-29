STOCKHOLM – den 29 augusti 2025. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari – juni 2025. Den fulla rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida.

” Vi har en tydlig strategi och en stabil vetenskaplig grund för samtliga projekt i vår investeringsportfölj och genom att hålla fokus på patientnyttan navigerar vi oss genom tider av turbulens”, säger Viktor Drvota, VD, Karolinska Development.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Portföljbolaget Umecrine Cognition presenterade nya prekliniska data som visar att golexanolon normaliserar dopaminförlusten och upprätthåller förbättringar av Parkinsonsymptom. Presenta-tionen skedde vid den årliga konferensen 19th International Conference on Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases (AD/PD) 2025 i Wien, Österrike (april 2025).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Karolinska Development meddelade att bolaget mottagit en uppdatering från Organon gällande utvecklingen av läkemedelskandidaten OG-6219, som förvärvades av Organon genom uppköpet av Forendo Pharma 2021. Till följd av resultat från en klinisk fas 2-studie med OG-6219 planerar Organon att avsluta det kliniska utvecklingsprogrammet med OG-6219 (juli 2025).

Finansiell sammanfattning

Resultatet under andra kvartalet uppgick till SEK -73,3 miljoner (SEK -16,0 miljoner under andra kvartalet 2024). Resultatet per aktie var SEK -0,3 (SEK -0,06 under andra kvartalet 2024). För perioden januari – juni uppgick nettoresultatet till SEK -87,5 (-15,8) miljoner.

Resultatet av Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag under andra kvartalet uppgick till SEK -11,5 miljoner (SEK -11,1 miljoner under andra kvartalet 2024). Resultatet beror i huvudsak på kursnedgång i de noterade innehaven Modus Therapeutics och Promimic. För perioden januari – juni 2025 uppgick Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag till SEK -15,0 (-9,2) miljoner.

Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 1 384,9 miljoner i slutet av juni 2025, en minskning med SEK 49,3 miljoner från SEK 1 434,2 miljoner i slutet av föregående kvartal. Portföljens netto verkliga värde uppgick i slutet av juni 2025 till SEK 1 058,9 miljoner, en minskning med SEK 44,2 miljoner från SEK 1 103,1 miljoner i slutet av föregående kvartal. Huvudorsaken till nettominskningen i verkligt värde var avyttringen av Karolinska Developments återstående innehav i OssDsign tillsammans med kursnedgång i de noterade innehaven Modus Therapeutics och Promimic.

Resultatet av Förändring i verkligt värde av övriga finansiella tillgångar och skulder (tilläggsköpeskillingar) under andra kvartalet uppgick till SEK -57,6 miljoner (SEK 2,0 miljoner under andra kvartalet 2024). Resultatet beror i huvudsak på värderingen av tilläggsköpeskillingen med Organon (avseende försäljningen av Forendo) efter det att Organon meddelat att de planerar avbryta det kliniska utvecklingsprogrammet OG-6219. För perioden januari – juni 2025 uppgick Förändring i verkligt värde av övriga finansiella tillgångar och skulder till SEK -63,7 (6,9) miljoner.

Övriga finansiella tillgångar, lång- och kortfristiga, (tilläggsköpeskillingar) uppgick till SEK 18,6 miljoner i slutet av juni 2025, en minskning med SEK 57,6 miljoner från SEK 76,2 miljoner i slutet av föregående kvartal.

Substansvärdet uppgick till SEK 1 148,6 miljoner, per aktie SEK 4,3 i slutet av juni 2025 (SEK 1 238,2 miljoner, per aktie SEK 4,6 i slutet av juni 2024).

Intäkterna uppgick till SEK 0,4 miljoner under andra kvartalet 2025 (SEK 0,5 miljoner under andra kvartalet 2024). För perioden januari – juni 2025 uppgick intäkterna till SEK 0,9 (1,0) miljoner.

Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under andra kvartalet 2025 uppgick till SEK 1,8 miljoner (SEK 10,7 miljoner under andra kvartalet 2024). De totala investeringarna i portföljbolagen, tillsammans med andra specialiserade life science-investerare, uppgick under andra kvartalet 2025 till SEK 159,9 miljoner (SEK 38,7 miljoner under andra kvartalet 2024).

Likvida medel ökade med SEK 20,0 miljoner, en effekt av avyttringen av Karolinska Developments innehav i OssDsign, under andra kvartalet och uppgick till SEK 71,1 miljoner per den 30 juni 2025 (SEK 49,7 miljoner 30 juni 2024).





Delårsrapporten för Karolinska Development AB för perioden januari - juni 2025 finns nu tillgänglig som PDF på bolagets hemsida www.karolinskadevelopment.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Hans Christopher ”HC” Toll, Finansdirektör, Karolinska Development AB

Tel: +46 70 717 00 41, e-mail: hc.toll@karolinskadevelopment.com

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av elva bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

