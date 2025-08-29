Petra Öberg Gustafsson hyllas i Forbes – från lilla Fristad till den globala scenen

Det är inte varje dag en svensk ledare får sin historia berättad i Forbes. Men nu har Petra Öberg Gustafsson, vd för Fristads, fått just den äran – i Forbes schweiziska och österrikiska upplaga. Artikeln “gross geträumt” (”stora drömmar”) har redan börjat spridas internationellt.

I reportaget får läsarna följa Petra från de första stegen som ledare, via en karriär inom både svensk industri och internationella bolag, till att idag stå i spetsen för ett företag som firar 100 år – och samtidigt har siktet inställt på en mer hållbar framtid.

– Att uppmärksammas i Forbes är en fantastisk möjlighet att lyfta både Fristads och svenskt företagande. Det är också ett kvitto på att hållbarhet och innovation är något världen faktiskt vill höra mer om, säger Petra Öberg Gustafsson.

Ett 100-årsjubileum med blicken framåt

Artikeln lyfter bland annat fram en av höjdpunkterna under jubileumsåret – invigningen av ett specialdesignat ÖBB-lok och tåg i Wien. Tåget, som trafikerar flera sträckor i Österrike, Schweiz, norra Italien och södra Tyskland, är helfolierat i Fristads jubileumsdesign och berättar företagets 100-åriga historia genom bilder och budskap om kvalitet, innovation och hållbarhet.

Bakom jubileumsfirandet finns också konkreta mål: att halvera CO₂-utsläppen till 2030 och att fortsätta leda utvecklingen inom branschen när det gäller att redovisa miljöpåverkan på ett öppet och tillförlitligt sätt.

Först i världen med tredjepartsgranskad EPD inom arbetskläder

Forbes lyfter särskilt fram Fristads arbete med att mäta och redovisa miljöpåverkan genom hela produktens livscykel – från design till färdig produkt – via EPD (Environmental Product Declaration). En EPD är en internationell, standardiserad och tredjepartsgranskad miljövarudeklaration, som gör det möjligt att jämföra produkters miljöpåverkan på ett transparent och tillförlitligt sätt.

Fristads var först i världen inom arbetskläder att införa EPD, och är fortfarande det enda företaget i branschen som erbjuder detta för hela kollektioner.

– Vi vill göra det möjligt för våra kunder att göra medvetna och hållbara val. Genom EPD får de data som håller för granskning – och vi får verktyg att själva förbättra oss, säger Petra.

Om Fristads

Fristads grundades 1925 och är idag Europas ledande tillverkare av arbetskläder. Företaget är en del av Hultafors Group och finns representerat i 22 europeiska länder. Med rötterna i svensk industri kombinerar Fristads funktion, kvalitet och hållbarhet – alltid med fokus på att göra arbetslivet enklare och bättre.

