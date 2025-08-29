Nanterre, le 29 août 2025

Ludovic Demierre

est nommé directeur des ressources humaines de VINCI

Ludovic Demierre est nommé directeur des ressources humaines de VINCI et rejoint son Comité exécutif. Il succède à Jocelyne Vassoille qui occupait ce poste depuis 2020.

Diplômé de l’École nationale des travaux publics de l’Etat (ENTPE), Ludovic Demierre, 53 ans, a réalisé l’essentiel de sa carrière dans le groupe VINCI. Entré comme ingénieur d’études en 1995, il devient directeur des ressources humaines de VINCI Construction France pour les régions Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté en 2002. En janvier 2014, Ludovic Demierre est nommé directeur du développement des ressources humaines et de la diversité de VINCI. Nommé directeur des ressources humaines d’Eurovia fin 2016, il devient directeur des ressources humaines de VINCI Construction en 2021.

