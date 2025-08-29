Härifrån till hit - Henric Westlund återkommer till Bror Hjorths Hus

Uppsala, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Henric Westlund - Återkomst (6 sep-12 okt 2025) Bror Hjorths Hus, Uppsala Bild (frilagd): Henric Westlund, Himlajord (del av installationen Amen), 2023.

Henric Westlund

Återkomst

6 september - 12 oktober 2025

Bror Hjorths Hus, Uppsala

Pressvisning med konstnären: torsdag 4 september kl 13-16



Sedan 1992 delar Bror Hjorthföreningen ut ett teckningsstipendium till en elev vid någon av landets konsthögskolor. Vid några tillfällen har tidigare stipendiater bjudits tillbaka till Bror Hjorths Hus efter ett antal år för att visa vart deras konstnärskap tagit vägen. Nu är turen kommen till Henric Westlund (född 1969). Han tilldelades stipendiet 2003, då han gick på konsthögskolan Valand i Göteborg. Teckningarna som visades i utställningen, som hade titeln Härifrån, var resultatet av en undersökning av mötet mellan penna och papper och gjorda utan skiss eller medveten plan. Visuellt befann de sig mellan det nonfigurativa och föreställande.

Drygt tjugo år senare arbetar Henric Westlund både två- och tredimensionellt, med skulptur, grafik och måleri. Träd, moln och landskap tar form i etsningar och gips- eller träskulpturer. Han intresserar sig fortfarande för möten och gränsskikt i sin konst, men kanske i en mer andlig mening nu än då. I horisontala och vertikala gränsskikt kan det uppstå djupare möten mellan oss människor och den större helhet vi är en del av. Det horisontala rör våra relationer här på jorden, det vertikala vår relation till något bortom det synligt fysiska.

Utställningen i Bror Hjorths Hus pågår 6 september - 12 oktober och är ett nedslag i Henric Westlunds konstnärskap just nu, man skulle kunna kalla den för Hit.





PRESSVISNING:

Välkommen på förhandsvisning av utställningen tors 4 september kl 13–16.

Avtala tid med: Tomas Järliden, utställningskommissarie, 018-567034 eller tomas@brorhjorthshus.se



PRESSBILDER:

press.brorhjorthshus.se

Frågor och önskemål?

Kontakta mattias@brorhjorthshus.se



INVIGNING:

Utställningen invigs lör 6 sep kl 14.00

med ett kortare samtal mellan konstnären Henric Westlund och museichef Tomas Järliden.



FÖREDRAG:

Söndag 28 september kl 16.30

”Möt konstnären”

Henric Westlund berättar om utställningen och sitt konstnärskap.



VISNINGAR:

Söndagar kl 13.00, samt tors-fre kl 14



ÖPPET:

Tors–sön kl 12–16

Kvällsöppet 11/9, 9/10, 13/11 & 11/12 kl 18–20





Kulturnatten 13 sep kl 12–20









About Press - Bror Hjorts Hus



Bror Hjorths Hus är ett konstnärsmuseum i Uppsala inrymt i Bror Hjorths tidigare bostad och ateljé. Förutom Bror Hjorths konst, visas utställningar med andra konstnärer i en tillbyggd konsthall. Museet har också en museibutik och kafédel. Oavsett om du kommer för att se Bror Hjorths konst, någon av de tillfälliga utställningarna i konsthallen, delta i konstskola eller lyssna på ett föredrag eller konsert hoppas vi att du lämnar huset med en känsla av att du upplevt något utöver det vanliga. Bror Hjorth (1894-1968) räknas som en av de stora modernisterna i svensk konst, lika mycket målare som skulptör och dessutom en skicklig tecknare. Hans konst är en hyllning till kärleken, musiken och livet. Med sina många målningar, skulpturer, reliefer och teckningar ger museet en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Contact

Museichef

Tomas Järliden



tomas@brorhjorthshus.se

018-567034

018-567030



