VILVI Group 2025 metų šešių mėnesių neaudituoti konsoliduoti finansiniai rezultatai

Neaudituotais duomenimis, VILVI Group konsoliduotos pardavimų pajamos per 2025 m. pirmąjį pusmetį sudarė 142.9 mln. Eur ir buvo 22.0% didesnės nei per tą patį laikotarpį 2024 metais (2024 m. šešių mėnesių konsoliduotos pardavimų pajamos siekė 117.1 mln. Eur).
2025 m. pirmąjį pusmetį VILVI Group konsoliduotas grynasis pelnas siekė 8.8 mln. Eur, kai tuo pačiu laikotarpiu 2024 m. grynasis pelnas buvo 10.5 mln. Eur.
2025 m. pirmojo pusmečio tarpinės neaudituotos konsoliduotos finansinės ataskaitos bei veiklos rezultatų pristatymas pateikiami prieduose.
