Por qué los inversores latinoamericanos de alto patrimonio eligen Portugal frente a España — estudio de Immigrant Invest

VIENA, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Immigrant Invest, una empresa de consultoría especializada en residencia por inversión, informa de que los nacionales de América Latina optan cada vez más por Portugal en lugar de España, a pesar de la mayor cercanía cultural de esta última.

Según el estudio, las principales razones son la mayor seguridad de Portugal, un menor coste de vida y una vía más clara hacia la residencia.

Qué hace que Portugal resulte atractivo para los latinoamericanos

Es uno de los países más seguros de Europa. Portugal figura de forma constante entre los 10 países más seguros del mundo, lo que atrae a latinoamericanos que provienen de regiones con índices de criminalidad más altos. La seguridad y la estabilidad política hacen de Portugal un lugar cómodo para vivir o invertir.

El coste de vida es inferior al de España. Lisboa y Oporto son entre un 15 % y un 20 % más asequibles que Madrid o Barcelona. La comida, los inmuebles y la sanidad cuestan menos, sin renunciar a la calidad. Las familias pueden mantener un alto nivel de vida gastando menos.

Existe una sólida red de expatriados latinoamericanos. Venezolanos y colombianos ya cuentan con comunidades consolidadas en Portugal. Los hispanohablantes se sienten como en casa gracias a las raíces latinas compartidas, y el portugués resulta relativamente fácil de aprender para muchos.

Aunque la mayoría de los residentes latinoamericanos en Portugal son brasileños lusófonos, más de 20.000 proceden de países hispanohablantes

Portugal sigue ofreciendo la residencia por inversión. España cerró su Golden Visa en 2025, pero el de Portugal sigue activo. El Golden Visa de Portugal es una de las pocas vías de residencia en la UE que aún están disponibles por inversión.

Cómo obtener la residencia en Portugal por inversión

Opciones de inversión. Los inversores pueden aportar 250.000 € a proyectos culturales o invertir 500.000 € en actividades de investigación, empresas o fondos de inversión. La mayoría de los solicitantes opta por los fondos de inversión, ya que ofrecen rendimientos estables y se pueden recuperar tras 6—10 años.

Criterios de elegibilidad. El solicitante principal debe tener al menos 18 años, contar con antecedentes penales limpios y demostrar que los fondos de inversión tienen origen legal y provienen del extranjero.

Inclusión familiar. El solicitante principal puede incluir a su cónyuge o pareja, hijos menores de 26 años y padres a su cargo. Las parejas del mismo sexo y las no registradas también son elegibles.

Proceso. Immigrant Invest acompaña a los inversores en todas las etapas, desde las comprobaciones de Cumplimiento hasta la toma de datos biométricos. De media, se tarda algo más de 12 meses en recibir la tarjeta de residencia.

Immigrant Inv est opera en el ámbito de la migración por inversión desde 2006. Asistimos a clientes de todo el mundo en la obtención del Golden Visa de Portugal, ofreciendo un acompañamiento experto en cada etapa del proceso.

