Investeringsforeningen Sparinvest – offentliggørelse af Prospekt

Med virkning fra den 29. august 2025 offentliggøres nyt prospekt for Investeringsforeningen Sparinvest.

Med baggrund i opdaterede og godkendte vedtægter, hvor foreningens formålsbestemmelse er udvidet med muligheden for at agere som masterinstitut, opdateres prospektet i overensstemmelse hermed.

Prospektet kan tilgås på foreningens hjemmeside www.sparinvest.dk/arkiv/vedtagter-prospekter-og-politikker/prospekter/

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til filialbestyrer Thomas Valentiner, tlf.nr. 36 34 70 52.

Med venlig hilsen

Thomas Valentiner

Filialbestyrer, ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg