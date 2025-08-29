Investeringsforeningen BankInvest – skifte af porteføljeforvalter for afdeling Value Globale Aktier KL

BI Management A/S skal på vegne af Investeringsforeningen BankInvest meddele, at afdeling Value Globale Aktier KL med tilhørende andelsklasser skifter porteføljeforvalter, idet BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S har videredelegeret porte­føljeplejen for afdeling Value Globale Aktier KL til Brandes Investment Partners (Europe) Limited pr. den 8. september 2025. Opdateret prospekt for foreningen vil blive offentliggjort, når skiftet af porteføljeforvalter for afdelingen Value Globale Aktier KL træder i kraft.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Nikoline Voetmann på tlf. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Nikoline Voetmann

Direktør