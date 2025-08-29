Investeringsselskabet Artha Optimum A/S – halvårsrapport for 1. halvår 2025

29 aug 2025

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S – halvårsrapport for 2025



Selskabsmeddelelse nr. 8, 2025

Hellerup, 29. august 2025

Halvårsrapport for første halvår 2025 for Investeringsselskabet Artha Optimum A/S





Selskabets ledelse har på dagens bestyrelsesmøde godkendt halvårsrapporten for første halvår af 2025, som hermed offentliggøres.

Halvårsrapporten er ikke revideret.

Halvårsrapporten vil blive gjort tilgængelig på selskabets hjemmeside (www.arthaoptimum.dk).





Kontakt



Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til:

Kristian V. Myrup, direktør



+45 70 25 00 05



e-mail: info@arthascope.dk



Med venlig hilsen



Investeringsselskabet Artha Optimum A/S

