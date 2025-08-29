Investeringsselskabet Artha Optimum A/S – halvårsrapport for 1. halvår 2025

29 aug 2025
Investeringsselskabet Artha Optimum A/S – halvårsrapport for 2025
Selskabsmeddelelse nr. 8, 2025
Hellerup, 29. august 2025
Halvårsrapport for første halvår 2025 for Investeringsselskabet Artha Optimum A/S
Selskabets ledelse har på dagens bestyrelsesmøde godkendt halvårsrapporten for første halvår af 2025, som hermed offentliggøres.
Halvårsrapporten er ikke revideret.
Halvårsrapporten vil blive gjort tilgængelig på selskabets hjemmeside (www.arthaoptimum.dk).
Kontakt
Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til:
Kristian V. Myrup, direktør
+45 70 25 00 05
e-mail: info@arthascope.dk
Med venlig hilsen
Investeringsselskabet Artha Optimum A/S
Vedhæftet fil