Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BankInvest, afdeling Bæredygtige Klimaaktier Akk. KL i likvidation

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BankInvest, afdeling Bæredygtige Klimaaktier Akk. KL i likvidation, som afholdes tirsdag den 16. september 2025.
Indkaldelsen med dagsorden er vedhæftet denne meddelelse og kan endvidere downloades fra foreningens hjemmeside www.bankinvest.dk.
Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Nikoline Voetmann på tlf. 77 30 90 00.
Med venlig hilsen
På vegne af likvidator
BI Management A/S
Nikoline Voetmann
Direktør
