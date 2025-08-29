Shenzhen schreibt Reformgeschichte zum Ausbau der SWZ: neue Reihe „Practice of Chinese Modernization“ offiziell erschienen

SHENZHEN, China, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 26. August 2025 wurde anlässlich des 45. Jahrestags der Gründung der Sonderwirtschaftszone (SWZ) Shenzhen die Buchreihe Shenzhen Practice of Chinese Modernization (Shenzhen Umsetzung der chinesischen Modernisierung) offiziell veröffentlicht. Mit den Mitteln journalistischer Berichterstattung und einer Kombination aus erzählenden Texten und visuellen Elementen beleuchtet die Serie die Grundprinzipien von „Reform“, „Innovation“ und anderen Faktoren, die das Streben der SWZ nach einer qualitativ hochwertigen Entwicklung prägen. Etwa 200 Personen nahmen an der Veröffentlichungsfeier teil.

Die Buchreihe wird vom Xinhua Publishing House herausgebracht und umfasst sieben Bände mit insgesamt etwa 1,05 Millionen Wörtern und 600 Illustrationen. Anhand von Texten und Bildern zu verschiedenen Themen spiegelt sie die Erfolge und Entwicklungen der SWZ in ihrer 45-jährigen Geschichte wider. Die sieben Bände decken die sieben Schlüsseldimensionen ab: die Umsetzung von Reformen und Öffnung, Vorantreiben der qualitativ hochwertigen Entwicklung, Demonstration der Rechtsstaatlichkeit, Förderung der urbanen Zivilisation, Sicherung der Lebensgrundlage und des Wohlergehens der Bevölkerung, Förderung grünen Wachstums und Errichtung einer Stadt der Innovation.

Wang Yongxia, Chefredakteur und Mitglied des Parteikomitees des Verlags Xinhua Publishing House, erklärte: „Die Reihe Shenzhen Practice of Chinese Modernization zeichnet sich durch eine breite theoretische Perspektive, eine stringente logische Struktur, fundierte Fallbeispiele und Statistiken sowie einen leicht verständlichen Erzählstil aus. Wir glauben, dass diese sorgfältig ausgearbeitete Reihe den Lesern ein neues Fenster öffnen wird, durch das sie Shenzhen erkunden, verstehen und entdecken können, um so seine historische Tiefe, strategische Bedeutung und gelebte Herzlichkeit zu begreifen.“

Vielen Lesern ist aufgefallen, dass die Buchreihe sowohl Makro-Erzählungen als auch Mikro-Perspektiven miteinander verbindet, und dass jeder Band ein einzigartiges Fenster darstellt, durch das man Shenzhen besser verstehen kann. Durch die Perspektive der Autoren, die leicht verständliche Sprache und die zahlreichen visuellen Inhalte beleuchtet die Reihe Shenzhens Umsetzung der chinesischen Modernisierung und liefert damit einen wichtigen Beitrag für die Welt, um sowohl Shenzhen als auch China besser zu verstehen.

Quelle: Xinhua Publishing House